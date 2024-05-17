Силы ПВО ночью уничтожили все вражеские дроны, - Воздушные силы
В ночь на 17 мая российские захватчики атаковали Украину 20 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили все 20 вражеских "шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.05.2024 07:36 Ответить Мне нравится 3
✘
Всеволод Марчелло
показать весь комментарий17.05.2024 08:17 Ответить Мне нравится 3
✘
амфаш
показать весь комментарий17.05.2024 10:07 Ответить Мне нравится 0
Alex O #513819
показать весь комментарий17.05.2024 08:39 Ответить Мне нравится 3
Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий17.05.2024 09:08 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль