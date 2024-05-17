Силы ПВО ночью уничтожили все вражеские дроны, - Воздушные силы

В ночь на 17 мая российские захватчики атаковали Украину 20 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили все 20 вражеских "шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

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