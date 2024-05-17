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Новости
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Силы ПВО ночью уничтожили все вражеские дроны, - Воздушные силы

В ночь на 17 мая российские захватчики атаковали Украину 20 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили все 20 вражеских "шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

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беспилотник (3541) ПВО (2709) Воздушные силы (2251)


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Гарна новина...
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17.05.2024 07:36 Ответить
Отримав 3 рублі від резидента за виперд? Ну, так і ПНХ.
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17.05.2024 08:17 Ответить
О, привет Лягушонку, для почина неплохо! Теперь пора разворачивать мысль про "партнери" - США руками Украины ведут агрессивную войну против России!
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17.05.2024 10:07 Ответить
Черговий ранковий стогін як усе погано.
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17.05.2024 08:39 Ответить
Пропонуєш станцювати гопака - як усе чудово, "прекрасная маркіза"?
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17.05.2024 09:08 Ответить
 
 