ППО вночі знищила усі ворожі дрони, - Повітряні сили

У ніч на 17 травня російські загарбники атакували Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили усі 20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів", фіксується рух на Дніпропетровщину та Полтавщину, - Повітряні сили