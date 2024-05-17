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Новини
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ППО вночі знищила усі ворожі дрони, - Повітряні сили

У ніч на 17 травня російські загарбники атакували Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби",  - йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили усі  20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів", фіксується рух на Дніпропетровщину та Полтавщину, - Повітряні сили

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Автор: 

безпілотник (4101) ППО (3146) Повітряні сили (2591)


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Гарна новина...
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17.05.2024 07:36 Відповісти
Отримав 3 рублі від резидента за виперд? Ну, так і ПНХ.
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17.05.2024 08:17 Відповісти
О, привет Лягушонку, для почина неплохо! Теперь пора разворачивать мысль про "партнери" - США руками Украины ведут агрессивную войну против России!
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17.05.2024 10:07 Відповісти
Черговий ранковий стогін як усе погано.
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17.05.2024 08:39 Відповісти
Пропонуєш станцювати гопака - як усе чудово, "прекрасная маркіза"?
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17.05.2024 09:08 Відповісти
 
 