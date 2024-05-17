ППО вночі знищила усі ворожі дрони, - Повітряні сили
У ніч на 17 травня російські загарбники атакували Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
Сили ППО збили усі 20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.05.2024 07:36 Відповісти Мені подобається 3
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Всеволод Марчелло
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амфаш
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Alex O #513819
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Ярема Стогін #518708
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