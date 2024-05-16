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Новини Війна
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Ворог запустив кілька груп "шахедів", фіксується рух на Дніпропетровщину та Полтавщину, - Повітряні сили

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.

"Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини", - попередили у ПС.

Також читайте: Знищено 18 із 18 "Шахедів", - Повітряні сили

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