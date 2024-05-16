Ворог запустив кілька груп "шахедів", фіксується рух на Дніпропетровщину та Полтавщину, - Повітряні сили
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група "шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.
"Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини", - попередили у ПС.
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