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Знищено 18 із 18 "Шахедів", - Повітряні сили

Атака шахедами у ніч на 14 травня 2024 року

У ніч на 14 травня 2024 року війська РФ атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда. Також ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - зазначає Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ППО на півдні знищила 5 розвідувальних БПЛА ворога

Напередодні Повітряні сили інформували, що ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку

Автор: 

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Слава ЗСУ! Слава Повітряним Силам України! Дякуємо!
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14.05.2024 07:28 Відповісти
Сьогодні вдруге бачив роботу Skynex ..Одна черга 5-6 снарядів і мопед глохне..
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14.05.2024 07:52 Відповісти
Західні системи гарні, тільки дуже дорогі та їх мало.
Схід бере кількістю.
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14.05.2024 08:46 Відповісти
 
 