Знищено 18 із 18 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 14 травня 2024 року війська РФ атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда. Також ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - зазначає Олещук.

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Напередодні Повітряні сили інформували, що ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку