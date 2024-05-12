Минулої доби ППО на півдні знищила 5 розвідувальних БПЛА ворога
11 травня підрозділи ППО на півдні України знищили п’ять російських розвідувальних дронів
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділи протиповітряної оборони півдня України знищили 5 російських розвідувальних БпЛА.
Зокрема, 4 "ZALA" на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині.
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показати весь коментар12.05.2024 09:43 Відповісти Мені подобається 1
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