Минулої доби ППО на півдні знищила 5 розвідувальних БПЛА ворога

11 травня підрозділи ППО на півдні України знищили п’ять російських розвідувальних дронів

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділи протиповітряної оборони півдня України знищили 5 російських розвідувальних БпЛА.

Зокрема, 4 "ZALA" на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині.

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