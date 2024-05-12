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Минулої доби ППО на півдні знищила 5 розвідувальних БПЛА ворога

ппо

11 травня підрозділи ППО на півдні України знищили п’ять російських розвідувальних дронів

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділи протиповітряної оборони півдня України знищили 5 російських розвідувальних БпЛА.

Зокрема, 4 "ZALA" на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині.

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ППО (3158) знищення (7166) дрони (4641)


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12.05.2024 09:43 Відповісти
 
 