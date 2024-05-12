За прошедшие сутки ПВО на юге уничтожила 5 разведывательных БПЛА врага

11 мая подразделения ПВО на юге Украины уничтожили пять российских разведывательных дронов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделения противовоздушной обороны юга Украины уничтожили 5 российских разведывательных БпЛА.

В частности, 4 "ZALA" на Херсонщине и "Орлан-10" на Николаевщине.

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