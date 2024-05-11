Канада виділить понад $55 мільйонів на зміцнення української ППО

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення коштів на зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу канадського уряду.

"Міністр Блер оголосив сьогодні, що Канада виділить 76 млн канадських доларів (близько $55 млн, В ред.) на ініціативу Німеччини "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) на підтримку України. Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку та доставки систем ППО для України", – йдеться в повідомленні уряду Канади.

Уточнюється, що ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак.

Фінансування Канади

Раніше повідомлялося, що Данія та Канада погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю.

"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", – сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

До того повідомлялося, що Канада впродовж п’яти років виділить на різноманітну військову летальну й не летальну допомогу Україні 1,6 млрд канадських доларів (близько $1,2 млрд).