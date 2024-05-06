Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні
Данія та Канада погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, прибувши на Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, передає "Європейська правда".
Він наголосив, що його головна задача на форумі – отримати фінансування на виробництво озброєння в Україні, "оскільки ми вже спроможні".
"У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів", – пояснив міністр.
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"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", – додав Камишін.
На уточнювальне запитання, про які незаконтрактовані спроможності йдеться, міністр сказав: "Починаючи від бронетехніки – закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів".
Як повідомлялося, Європейський Союз почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.
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