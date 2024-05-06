Євросоюз почав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій в Україні

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.

Про це він сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна 6 травня, передає "Європейська правда".

Бретон нагадав, що Євросоюз нещодавно ухвалив нову стратегію у сфері оборонної індустрії.

"Стратегія покликана не тільки підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями", – зазначив він.

За його словами, нова стратегія встановлює чітким пріоритетом подальший розвиток співпраці.

"Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві – щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась", – сказав Бретон.

Як додав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, наразі триває робота, щоб сформувати задачі і структуру Офісу.

Як повідомлялося, французько-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розмістять в Україні.