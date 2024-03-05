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Єврокомісія представила першу стратегію оборонної промисловості з активним залученням України

єврокомісія

Європейська комісія презентувала першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Українська промисловість буде інтегрована у план ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду", про це повідомила пресслужба комісії.

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) встановлює чітке, довгострокове бачення досягнення оборонно-промислової готовності в Європейському Союзі.

Як перший негайний і основний засіб реалізації стратегії, Європейська комісія представляє законодавчу пропозицію щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP) та рамки заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної доступності та постачання оборонної продукції.

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Стратегія окреслює виклики, з якими наразі стикається Європейська оборонна технологічна і промислова база (EDTIB), а також можливості для повного використання її потенціалу і визначає напрямок розвитку на наступне десятиліття.

Для підтримки держав-членів у досягненні цих цілей Європейська оборонно-промислова стратегія пропонує комплекс заходів, спрямованих на:

  • Підтримку більш ефективного вираження колективних оборонних потреб держав-членів;
  • Забезпечення доступності усіх оборонних продуктів за допомогою більш оперативної системи EDTIB за будь-яких обставин і часових рамок;
  • Забезпечення, щоб національні бюджети і бюджети ЄС підтримували необхідними засобами адаптацію європейської оборонної промисловості до нового безпекового контексту;
  • Впровадження культури оборонної готовності в усі політики, зокрема, шляхом заклику до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року;
  • Розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС на підтримку оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України;
  • Об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тісніша співпраця з Україною.

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Стратегія встановлює індикатори, спрямовані на вимірювання прогресу держав-членів у досягненні промислової готовності. Державам-членам пропонується:

  • До 2030 року закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання в рамках кооперації;
  • Забезпечити, щоб до 2030 року вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;
  • Досягти стійкого прогресу в напрямку закупівель щонайменше 50% свого оборонного бюджету в межах ЄС до 2030 року і 60% до 2035 року.

Автор: 

Єврокомісія (2166) промисловість (596) стратегія (200) Євросоюз (13484)


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Як полігона??
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05.03.2024 15:26 Відповісти
Довбойоб, до того ж наївний.. до того ж ти..
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05.03.2024 15:35 Відповісти
набір чергової європейської куйні,яка до нічого і нікого із країн ЄС ,конкретно не зобовязує ,
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05.03.2024 15:43 Відповісти
Хм, така інтеграція має підводні камені. З одного боку ніби добре буде хоч якийсь цивілізований контроль, а з іншого боку ми бачимо забюрократизовану громіздку систему, яка ще й до всього перелякана *уйлом.
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05.03.2024 16:16 Відповісти
 
 