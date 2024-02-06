ЄС залучив Україну до розробки стратегії для європейського оборонно-промислового комплексу

Залучення України до розробки промислової стратегії у Європі допоможе не тільки закривати оборонні потреби України, але й сприятиме узгодженості й спільному плануванню наших військових і ОПК.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті.

Фон дер Ляєн нагадала, що країни ЄС сукупно передали Україні військову допомогу на вже понад 28 млрд євро, допомогли підготувати понад 40 тисяч військових, європейський оборонно-промисловий комплекс наростив потужності на 40% і до березня кількість переданих Україні артилерійських снарядів перевищить пів мільйона.

Водночас вона наголосила, що цього недостатньо.

"Ми маємо не лише прискорити постачання боєприпасів. Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглядати оборонні спроможності України як частину наших власних. Ми маємо думати про український ОПК як частину нашого власного. Тож ми залучили Україну до підготовки нашої промислової стратегії. Це перший крок, що має призвести до інтеграції України у деякі наші оборонні програми – зі згодою Європарламенту і Ради ЄС тоді, коли це буде необхідно. Це допоможе не тільки закривати оборонні потреби України, але й сприятиме узгодженості й спільному плануванню наших військових і ОПК", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона наголосила, що на цьому етапі війни європейські політики мають "втримати імпульс" для того, щоб допомогти Україні оборонятися і захистити майбутнє решти країн Європи, одночасно думаючи також про майбутню відбудову, безпекові гарантії для України та посилення міжнародної безпекової архітектури.

"Я абсолютно переконана… що Україна вистоїть. А Європа буде поруч з нею на кожному етапі цього шляху", – заявила президентка Єврокомісії.