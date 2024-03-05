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Еврокомиссия представила первую стратегию оборонной промышленности с активным привлечением Украины

єврокомісія

Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Украинская промышленность будет интегрирована в план ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) устанавливает ясное, долгосрочное видение достижения оборонно-промышленной готовности в Европейском Союзе.

Как первое немедленное и основное средство реализации стратегии, Европейская комиссия представляет законодательное предложение по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и рамки мер, направленных на обеспечение своевременной доступности и поставки оборонной продукции.

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Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.

Для поддержки государств-членов в достижении этих целей Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:

  • Поддержку более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов
  • Обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках
  • Обеспечение, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности
  • Внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности - путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году
  • Развитие более тесных связей с Украиной посредством ее участия в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины
  • Объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

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Стратегия устанавливает индикаторы, направленные на измерение прогресса государств-членов в достижении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:

  • До 2030 года закупать не менее 40% оборонного оборудования в рамках кооперации
  • Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС
  • Достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС до 2030 года и 60% к 2035 году.

Автор: 

Еврокомиссия (1461) промышленность (297) стратегия (191) Евросоюз (17162)


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Як полігона??
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05.03.2024 15:26 Ответить
Довбойоб, до того ж наївний.. до того ж ти..
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05.03.2024 15:35 Ответить
набір чергової європейської куйні,яка до нічого і нікого із країн ЄС ,конкретно не зобовязує ,
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05.03.2024 15:43 Ответить
Хм, така інтеграція має підводні камені. З одного боку ніби добре буде хоч якийсь цивілізований контроль, а з іншого боку ми бачимо забюрократизовану громіздку систему, яка ще й до всього перелякана *уйлом.
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05.03.2024 16:16 Ответить
 
 