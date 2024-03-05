Еврокомиссия представила первую стратегию оборонной промышленности с активным привлечением Украины

Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Украинская промышленность будет интегрирована в план ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) устанавливает ясное, долгосрочное видение достижения оборонно-промышленной готовности в Европейском Союзе.

Как первое немедленное и основное средство реализации стратегии, Европейская комиссия представляет законодательное предложение по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и рамки мер, направленных на обеспечение своевременной доступности и поставки оборонной продукции.

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Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.

Для поддержки государств-членов в достижении этих целей Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:

Поддержку более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов

Обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках

Обеспечение, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности

Внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности - путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году

Развитие более тесных связей с Украиной посредством ее участия в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины

Объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

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Стратегия устанавливает индикаторы, направленные на измерение прогресса государств-членов в достижении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается: