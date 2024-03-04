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Еврокомиссия в ближайшее время предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, - Euractiv

боєприпаси

На прошлой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что раньше замороженные активы РФ планировали использовать на восстановление Украины, а сейчас рассматривают вопросы использования непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины.

"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины. Однако, прежде всего, должна быть страна, которую можно восстанавливать, и тогда такой шаг имел бы абсолютный смысл", - подчеркнул один из дипломатов ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призывает страны G7 к июню разработать стратегию использования замороженных российских активов, - Bloomberg

Автор: 

Еврокомиссия (1461) россия (95687) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+3
Головне не давати ці гроші Zермакам.
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04.03.2024 10:30
+3
Касапи похерили всі угоди, то треба відповідати ЗЕРКАЛЬНО. Ракета по Харкову, Шольц вагон Таурсів. Злодія треба бити по рукам, а не заспокоювати медитацією.
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04.03.2024 10:34
+2
Це дуже правильне рішення. Краще на кошти кацапні купувати зброю для ЗСУ, чим передати ЗЕбанутій срані. У ціеї зграї шакалів, які завдяки дебілам, що проголосовали за блазня і його банду нових ліц, при нагадуванні кацапських заморожених коштів починае виділятися слюна, як у собоки Павлова. Розкрадуть до останнього цента.
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04.03.2024 10:31
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Головне не давати ці гроші Zермакам.
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04.03.2024 10:30 Ответить
Це дуже правильне рішення. Краще на кошти кацапні купувати зброю для ЗСУ, чим передати ЗЕбанутій срані. У ціеї зграї шакалів, які завдяки дебілам, що проголосовали за блазня і його банду нових ліц, при нагадуванні кацапських заморожених коштів починае виділятися слюна, як у собоки Павлова. Розкрадуть до останнього цента.
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04.03.2024 10:31 Ответить
Не в тему. Друзі, почніть думати. Все оце: нехай ЄС з поляками розбирається, нехай польські силовики розбираються, нехай .., нехай. Подати в Гаазький суд, подати скаргу в ООН. Це не наша проблема !!! То і війна з касапами не наша проблема ? І треба було не захищатись, а йти у міжнародні суди подивитись у вічі Генсеку ООН ? Друзі, йде торгова війна на кордоні. Між Польщею й Україною. Цю війну з українського боку має очолити той, хто відповідає за економіку країни. Тобто той клоунівський Шмаркаль. І звісно Верховний боноупарт. Натомність вони САМОУСУНУЛИСЬ, і думають як ті невігласи, які більше кричать про права, свободи - НЕХАЙ ТАМ пАрішають без нас. У нас проблема з рейтингами на часі. ТО. Аби всі люди та країни дотримувались законів, яких наприймали за всю історію людства, то на Землі царювали би МИР та СПРАВЕДЛИВІСТЬ. І всім народам не потрібні були б УРЯДИ.
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04.03.2024 10:32 Ответить
Якщо б на запит про результати роботи мій підлеглий сказав би мені: "Настав час розглянути можливість", - я б вирішив, що він ні хера не робив і не збирається.
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04.03.2024 10:33 Ответить
Касапи похерили всі угоди, то треба відповідати ЗЕРКАЛЬНО. Ракета по Харкову, Шольц вагон Таурсів. Злодія треба бити по рукам, а не заспокоювати медитацією.
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04.03.2024 10:34 Ответить
це ж очевидні речі.
зе!шмаркля, почне нити, що віддайте всі гроші йому. і гроші біженців, теж віддайте йому.
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04.03.2024 10:35 Ответить
Евробалаболы и балаболки!
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04.03.2024 11:10 Ответить
найближчими роками
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04.03.2024 11:13 Ответить
" ми вам пєрєзванім.."
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04.03.2024 11:20 Ответить
Російські активи зараз лише на озброєння. На відбудову, після перемоги.
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04.03.2024 13:05 Ответить
 
 