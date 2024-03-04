Еврокомиссия в ближайшее время предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, - Euractiv

На прошлой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что раньше замороженные активы РФ планировали использовать на восстановление Украины, а сейчас рассматривают вопросы использования непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины.

"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины. Однако, прежде всего, должна быть страна, которую можно восстанавливать, и тогда такой шаг имел бы абсолютный смысл", - подчеркнул один из дипломатов ЕС.

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