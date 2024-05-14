Уничтожены 18 из 18 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 14 мая 2024 года войска РФ атаковали Украину 18-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда. Также враг применил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских"шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - отмечает Олещук.

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Накануне Воздушные силы информировали, что враг запустил несколько групп "шахедов" с северного и южного направления