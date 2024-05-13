Враг запустил несколько групп "шахедов" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

Несколько групп российских ударных беспилотников атакуют Украину с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группы "шахедов":

движение в Черниговской области курсом на Чернигов;

движение на Кировоградщине курсом на Кропивницкий;

движение в Николаевской области курсом на Виннитчину;

с востока движутся курсом на Запорожье.

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