Враг запустил несколько групп "шахедов" с северного и южного направлений, - Воздушные силы
Несколько групп российских ударных беспилотников атакуют Украину с северного и южного направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Группы "шахедов":
- движение в Черниговской области курсом на Чернигов;
- движение на Кировоградщине курсом на Кропивницкий;
- движение в Николаевской области курсом на Виннитчину;
- с востока движутся курсом на Запорожье.
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