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Силы ПВО на Харьковщине уничтожили вражеский БПЛА-разведчик

На Харківщині сили ППО знищили російський БПЛА-розвідник

В Харьковской области подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило российский БПЛА-разведчик.

Об этом Воздушное командование "Схід" сообщило в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о сбивании вражеской цели появилась вечером 12 мая.

Сили ППО на Харківщині знищили ворожий БПЛА-розвідник

Ситуация на Харьковщине

Как известно, ситуация на севере Харьковщины - напряженная. Российские захватчики продолжают свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. Как сообщал ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "серая зона" и количество населенных пунктов, где идут бои, увеличивается.

По его словам, сейчас украинские защитники ведут тяжелые бои. Они пытаются удержаться на своих позициях и не дать врагу продвинуться вперед.

Кроме этого, сообщалось, что за последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4000 человек.

Также читайте: В Волчанске на Харьковщине до сих пор остаются 500 гражданских, - Синегубов

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беспилотник (3559) ПВО (2721) Харьковщина (5577)


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