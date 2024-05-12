Силы ПВО на Харьковщине уничтожили вражеский БПЛА-разведчик

В Харьковской области подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило российский БПЛА-разведчик.

Об этом Воздушное командование "Схід" сообщило в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о сбивании вражеской цели появилась вечером 12 мая.

Ситуация на Харьковщине

Как известно, ситуация на севере Харьковщины - напряженная. Российские захватчики продолжают свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. Как сообщал ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "серая зона" и количество населенных пунктов, где идут бои, увеличивается.

По его словам, сейчас украинские защитники ведут тяжелые бои. Они пытаются удержаться на своих позициях и не дать врагу продвинуться вперед.

Кроме этого, сообщалось, что за последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4000 человек.

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