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Сили ППО на Харківщині знищили ворожий БПЛА-розвідник

На Харківщині сили ППО знищили російський БПЛА-розвідник

У Харківській області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив російський БПЛА-розвідник.

Про це Повітряне командування "Схід" повідомило у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про збиття ворожої цілі з’явилася ввечері 12 травня.

Сили ППО на Харківщині знищили ворожий БПЛА-розвідник

Ситуація на Харківщині

Як відомо, ситуація на півночі Харківщини напружена. Російські загарбники продовжують свої намагання просунутися вглиб Харківської області. Як повідомляв раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, "сіра зона" та кількість населених пунктів, де точаться бої, збільшується.

За його словами, українські захисники ведуть зараз важкі бої. Вони намагаються втриматися на своїх позиціях та не дати ворогу просунутися вперед. 

Крім цього, повідомлялося, що за останні дві доби з прифронтових районів Харківщини вдалося евакуювати понад 4000 людей.

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безпілотник (4120) ППО (3158) Харківщина (6054)


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