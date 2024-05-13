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Новини Війна
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Ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили

шахеди

Кілька груп російських ударних безпілотників атакують Україну з північного та південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Групи "шахедів":

  • рух в Чернігівській області курсом на Чернігів
  • рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький
  • рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину
  • зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя

Також читайте: Сили ППО вночі знищили усі ворожі безпілотники, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4121) Повітряні сили (2610)


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