Ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили
Кілька груп російських ударних безпілотників атакують Україну з північного та південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Групи "шахедів":
- рух в Чернігівській області курсом на Чернігів
- рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький
- рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину
- зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя
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