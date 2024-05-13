Ворог запустив кілька груп "шахедів" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили

Кілька груп російських ударних безпілотників атакують Україну з північного та південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Групи "шахедів":

рух в Чернігівській області курсом на Чернігів

рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький

рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину

зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя

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