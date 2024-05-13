По всей Украине воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К
Третий раз за день по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.
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леон #590929
показать весь комментарий13.05.2024 17:44 Ответить Мне нравится 0
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