По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)
Втретє за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал". Тривога тривала 25 хвилин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - ідеться у повідомленні.
16:55 Повітряні сили повідомили про російську ракету в напрямку півдня України, імовірно "Кинджал".
17:09 Відбій загрози.
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леон #590929
показати весь коментар13.05.2024 17:44 Відповісти Мені подобається 0
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