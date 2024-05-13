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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

кинжал,кинджал

Втретє за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал". Тривога тривала 25 хвилин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - ідеться у повідомленні.

16:55 Повітряні сили повідомили про російську ракету в напрямку півдня України, імовірно "Кинджал".

17:09 Відбій загрози.

Також читайте: Повітряні сили про модифіковану версію X-101: ППО може збивати однаково з іншими крилатими ракетами

Автор: 

Повітряні сили (2610) повітряна тривога (909)


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13.05.2024 17:44 Відповісти
 
 