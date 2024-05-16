Враг запустил несколько групп "шахедов", фиксируется движение на Днепропетровщину и Полтавщину, - Воздушные силы

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "шахедов" из Запорожской области направляется на Днепропетровщину, курсом на Днепр.

"Шахеды" на границе Сумщины и Харьковщины, движутся в направлении Полтавщины", - предупредили в ПС.

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