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Новости Война
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Враг запустил несколько групп "шахедов", фиксируется движение на Днепропетровщину и Полтавщину, - Воздушные силы

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "шахедов" из Запорожской области направляется на Днепропетровщину, курсом на Днепр.

"Шахеды" на границе Сумщины и Харьковщины, движутся в направлении Полтавщины", - предупредили в ПС.

Также читайте: В Киеве и ряде регионов была тревога. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Полтавщины

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