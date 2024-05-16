В Киеве и ряде регионов была тревога. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Полтавщины

Утром 16 мая в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 8:47 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По состоянию на 8.21 актуальная карта тревог такова:

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

Также ВС информируют о ракете с востока на Полтавщину.