В Киеве и ряде регионов была тревога. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Полтавщины
Утром 16 мая в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 8:47 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 8.21 актуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.
Также ВС информируют о ракете с востока на Полтавщину.
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Hulio
показать весь комментарий16.05.2024 08:48 Ответить Мне нравится 0
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