За сутки на фронте - 114 боевых столкновений. На Харьковском направлении ВСУ ликвидировали 160 оккупантов и 21 единицу вооружения и военной техники, - Генштаб
Силы обороны продолжают выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Вдоль линии фронта продолжаются бои.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
С начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых еще продолжаются.
Российские обстрелы позиций наших войск
Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, осуществили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.
Ситуация на Харьковском направлении
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражено восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск.
Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая.
По состоянию на сейчас, с начала текущих суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 оккупантов из числа личного состава и 21 единицу вооружения и военной техники.
На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.
Еще одно боестолкновение продолжается на направлении Крахмальное - Берестово. Ситуация контролируемая.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении противник восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Сиверском направлении отбито четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово - Выемка. В ходе оборонительных действий потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск.
Две атаки врага наши защитники отражают на направлениях Бахмут - Клещиевка, Опытное - Андреевка. Ситуация контролируемая.
На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны осуществили перегруппировку.
Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.
На Кураховском направлении противник совершил 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потерь позиций не допущено.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении противник совершил девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили девять атак противника на направлении Алешковские Пески - Крынки. В ходе боев противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.
В общей сложности, ситуация на фронте контролируема Силами обороны, существенных изменений в обстановке не произошло.
Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно.
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Харьковщина: ВСУ встали стеной, враг разбивается о неё и несёт огромные потери
https://www.youtube.com/watch?v=nenQHHcH2OM
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