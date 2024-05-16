Наша помощь Украине не обязательно останавливает россиян, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр

Россия вряд ли будет сдерживаться от наступательных действий, даже если помощь Украине от союзников будет поступать в необходимых количествах и без задержек.

Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил адмирал, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-то сделать".

"Что мы можем сделать - так это убедиться, что украинские Вооруженные Силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян. То, что мы делаем и как мы помогаем украинцам, не обязательно останавливает россиян", - сказал Бауэр.

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Он также сказал, что сдерживание российских войск - "уже в прошлом", поскольку РФ уже осуществила полномасштабное вторжение в Украину и оно продолжается уже 813-й день.

Адмирал убежден, что россияне будут продолжать свою захватническую войну, поскольку не достигли ни одной из своих стратегических целей. Украина же, по его словам, должна продолжать сопротивляться стране-агрессору.

К слову, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что сейчас трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ на Украину, несмотря на существенное обострение на границе Харьковщины.

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