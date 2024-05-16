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Новости Война
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Наша помощь Украине не обязательно останавливает россиян, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр

Наша допомога Україні не обов’язково зупиняє росіян,- голова Військового комітету НАТО Бауер

Россия вряд ли будет сдерживаться от наступательных действий, даже если помощь Украине от союзников будет поступать в необходимых количествах и без задержек.

Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил адмирал, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-то сделать".

"Что мы можем сделать - так это убедиться, что украинские Вооруженные Силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян. То, что мы делаем и как мы помогаем украинцам, не обязательно останавливает россиян", - сказал Бауэр.

Также читайте: ВСУ продемонстрировали способность добиваться успехов на поле боя, поддержка Украины сейчас крайне важна, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр

Он также сказал, что сдерживание российских войск - "уже в прошлом", поскольку РФ уже осуществила полномасштабное вторжение в Украину и оно продолжается уже 813-й день.

Адмирал убежден, что россияне будут продолжать свою захватническую войну, поскольку не достигли ни одной из своих стратегических целей. Украина же, по его словам, должна продолжать сопротивляться стране-агрессору.

К слову, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что сейчас трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ на Украину, несмотря на существенное обострение на границе Харьковщины.

Также читайте: НАТО готово к потенциальному конфликту с РФ, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

Автор: 

НАТО (9962) помощь (7763) россия (95365) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+9
Звісно, така ,,допомога" не зупиняє...
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16.05.2024 23:40
+7
Менше пИсдіть, більше давайте зброї, тоді побачимо
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16.05.2024 23:43
+6
Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір Джерело:
А вони , тим часом , з кацапчегами продовжуть торгувати ...
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16.05.2024 23:34
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Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір Джерело:
А вони , тим часом , з кацапчегами продовжуть торгувати ...
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16.05.2024 23:34 Ответить
7 серпня 2023
Розслідування: Україна продає РФ титанову сировину для виробництва літаків та ракет
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16.05.2024 23:57 Ответить
Транзит кацапського газу , через Україну , йде весь час
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17.05.2024 01:00 Ответить
Кацапский газ- виконання міжнародних домовленостей, за невиконання яких Україна понесе багатоміліардні збитки.
Торгівля титановою сировино- співпраця з ворогом. Держзрада.
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17.05.2024 09:27 Ответить
За невиконання чогось під час війни провину несе агресор !
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17.05.2024 12:29 Ответить
По якому праву Європа купує газ в країни терориста?
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19.05.2024 00:02 Ответить
В наступлении на Харьковскую область задействован Африканский Корпус наёмников.

Агенты движения «АТЕШ» из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери.

Наемники из Африки не были готовы к такой войне. Рашисты посылают негров в передовые загоны, зная, что большинство с них не вернуться со штурмов.

Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 негров исполнили свой традиционный военный танец.

Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.
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16.05.2024 23:40 Ответить
Сподіваюсь, таке лайно навіть в обмінному фонді непотрібно.
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16.05.2024 23:47 Ответить
Парочку "екземплярів" для колекції варто підібрати.
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17.05.2024 04:09 Ответить
Звісно, така ,,допомога" не зупиняє...
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16.05.2024 23:40 Ответить
3 Хаймерси німці докупили - НАТО 3 дні гуділо... А їх 30 треба, та постійно додавати...
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16.05.2024 23:46 Ответить
Менше пИсдіть, більше давайте зброї, тоді побачимо
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16.05.2024 23:43 Ответить
Потрібно переходити від опору піхотою на опір артилерію - ствольною та реактивною. Німці нам 3 Хаймерси терміново купили. Так кожна країна ЄС плюс Канада, Австралія, Південна Корея та Японія мають по 3 Хаймерси в США замовити - підсилити всі бригади. І щоб снарядів було не шкода - випалювати все, що можна.
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16.05.2024 23:45 Ответить
Головна проблема каби і заборона бити аеродроми на кацапщині.
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16.05.2024 23:50 Ответить
Казковий!
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16.05.2024 23:46 Ответить
цікаве зізнання...
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16.05.2024 23:49 Ответить
очі б мої цього не бачили....
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17.05.2024 00:00 Ответить
Звичайно що це неправда, зупиняє і вибиває їх з нашої території! Піднісши втрати ворога до 3-4 тис. чол. за добу за місяць-два увесь їхній фронт рухне і Україна зможе звільнити усю свою територію в кордонах 1991 року!
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17.05.2024 00:04 Ответить
500 ракет ATACMS,500 ракет AGM 158 і сотні сотні інших ракет і тисячі бомб і дозвіл бити ними по москальській території,могли би багато чого змінити.
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17.05.2024 00:15 Ответить
Почему вы уверены, что наша украинская власть хочет победить в этой войне?
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17.05.2024 00:23 Ответить
ЗСУ бажають перемогти, а вони важливіші, ніж влада.
PS. Не відповідайте мені свинячою, мені важко перемикатися.
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17.05.2024 01:29 Ответить
Где-то на канале телеграмм:

«Ладно, давайте вам расскажу честный украинский сценарий прекращения войны. Фиксация границ по линии фронта, никакого НАТО и ЕС, помощь по формуле Хааса на основе двухсторонних договоров о чем сказал Блинкен в КПИ, привязка финансовой помощи к осуществлению глубоких реформ, который коррупционный свинарник превратят в что-то подобное хотя бы до Албании. Если свинарник придет в себя и почистится от дерьма, то через 10-15-20 лет забрезжит перспектива членства, если к тому моменту сохранятся НАТО и ЕС.

Если свинарник будет продолжать существовние дальше в формате Второй республики, то через несколько лет оклемавшаяся Россия нанесет контрольный выстрел по банкроту. К тому моменту, население с остатками мозгов и инстинктом самосохранения разбежится в более благоразумные локации, потому разложившийся труп падет быстро к радости всех окружающих, уставших следить за безумной агонией.

Вот как будет. Или так, или так. Ну можно еще пофантазировать о границах 1991 года, только надо помнить, что каждый день фантазий будет обходиться в конкретные человеческие жизни. Скорость прозрения будет стоить от нескольких десятков до нескольких сот тысяч человек. Доклад окончен.»
А что? Про свинарник точнее не скажешь. Вся сегодняшняя власть в Украине заинтересована проиграть войну, ведь тогда никто не спросит о разворованных миллиардах, о тотальной коррупции и беззаконии во всех сферах жизни. И власти наплевать на миллионы обездоленных наших граждан, на то, что разрушена инфраструктура и жилой фонд; что люди потеряли нажитое и будущее, свое и своих детей.
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17.05.2024 00:21 Ответить
А хтось бачив офіційно підготоване парафійоване парламентом звернення про допомогу до нато, країн Будапештської бамажки?
Ні?
А чому?
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17.05.2024 01:45 Ответить
Оце мені цікаво - звідки взялася ця, типа, інформація? На сайті НАТО от НІХЄРА подібного немає у стенограмі!!!!!!!! Разів п'ять перечитав - ніц немає! От нахєра ця срана єврапєйская правда пише бздуру БЕЗ ПОСИЛАННЯ на джерело?????? Я припинив читати цю довбану УП років 5-8 тому. І це ще одне підтвердження, що пішли вони *****, ці кремлівські порношлюхи в укроправді! Вкрали головний слоган у тьоткі з касой: Фсьо прапала!!!!
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17.05.2024 01:48 Ответить
Разумные слова! Разделяю Ваше мнение. Для меня УП закончилась со времен публикацийСерЛеща. Несколько фактов его заангажированности и зависимости о владельца футбольного клуба, его абсолютной управляемости подтвердили: независимой и объективной прессы в Украине нет! Журнашлюхи с честью носят звание второй древней профессии.
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17.05.2024 12:53 Ответить
Єдиний спосіб перемогти окупантів це їх враження та винищення в більших масштабах. Це єдине чим мають займатися всі українці та їх партнери. Інваліди та мертві не наступають... Так просто звучить, а от досягти важко. Особливо коли при владі некомпетентна банда зелених придурків.
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17.05.2024 04:15 Ответить
Зеленая мразь во главе с хриптой крысой некомпетентны во всем, кроме управляемого демонтажа государства Украина и фантастических способностей грабить бюджет и выводить деньги за границу.
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17.05.2024 12:55 Ответить
Таких вже тут було багато. Хвилями проходили. Але ми досі тут. Ці теж закінчаться. Ми їм допоможемо "зникнути".
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17.05.2024 15:50 Ответить
 
 