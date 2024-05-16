Наша помощь Украине не обязательно останавливает россиян, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр
Россия вряд ли будет сдерживаться от наступательных действий, даже если помощь Украине от союзников будет поступать в необходимых количествах и без задержек.
Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил адмирал, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-то сделать".
"Что мы можем сделать - так это убедиться, что украинские Вооруженные Силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян. То, что мы делаем и как мы помогаем украинцам, не обязательно останавливает россиян", - сказал Бауэр.
Он также сказал, что сдерживание российских войск - "уже в прошлом", поскольку РФ уже осуществила полномасштабное вторжение в Украину и оно продолжается уже 813-й день.
Адмирал убежден, что россияне будут продолжать свою захватническую войну, поскольку не достигли ни одной из своих стратегических целей. Украина же, по его словам, должна продолжать сопротивляться стране-агрессору.
К слову, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что сейчас трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ на Украину, несмотря на существенное обострение на границе Харьковщины.
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А вони , тим часом , з кацапчегами продовжуть торгувати ...
Розслідування: Україна продає РФ титанову сировину для виробництва літаків та ракет
Торгівля титановою сировино- співпраця з ворогом. Держзрада.
Агенты движения «АТЕШ» из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери.
Наемники из Африки не были готовы к такой войне. Рашисты посылают негров в передовые загоны, зная, что большинство с них не вернуться со штурмов.
Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 негров исполнили свой традиционный военный танец.
Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.
PS. Не відповідайте мені свинячою, мені важко перемикатися.
«Ладно, давайте вам расскажу честный украинский сценарий прекращения войны. Фиксация границ по линии фронта, никакого НАТО и ЕС, помощь по формуле Хааса на основе двухсторонних договоров о чем сказал Блинкен в КПИ, привязка финансовой помощи к осуществлению глубоких реформ, который коррупционный свинарник превратят в что-то подобное хотя бы до Албании. Если свинарник придет в себя и почистится от дерьма, то через 10-15-20 лет забрезжит перспектива членства, если к тому моменту сохранятся НАТО и ЕС.
Если свинарник будет продолжать существовние дальше в формате Второй республики, то через несколько лет оклемавшаяся Россия нанесет контрольный выстрел по банкроту. К тому моменту, население с остатками мозгов и инстинктом самосохранения разбежится в более благоразумные локации, потому разложившийся труп падет быстро к радости всех окружающих, уставших следить за безумной агонией.
Вот как будет. Или так, или так. Ну можно еще пофантазировать о границах 1991 года, только надо помнить, что каждый день фантазий будет обходиться в конкретные человеческие жизни. Скорость прозрения будет стоить от нескольких десятков до нескольких сот тысяч человек. Доклад окончен.»
А что? Про свинарник точнее не скажешь. Вся сегодняшняя власть в Украине заинтересована проиграть войну, ведь тогда никто не спросит о разворованных миллиардах, о тотальной коррупции и беззаконии во всех сферах жизни. И власти наплевать на миллионы обездоленных наших граждан, на то, что разрушена инфраструктура и жилой фонд; что люди потеряли нажитое и будущее, свое и своих детей.
Ні?
А чому?