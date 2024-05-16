Неизвестно, начала ли уже Россия летнее наступление, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

Несмотря на существенное обострение на границе Харьковщины, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что пока трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ в Украине.

Об этом он сказал во время заседания военного комитета начальников штабов обороны Альянса, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Генерал НАТО сказал, что предсказать намерения противника всегда трудно. Однако он отметил, что сейчас можно лишь сказать, что россияне атакуют на юг в направлении Харькова и стремятся "вернуть часть территории, которую они потеряли в прошлом году в Украине".

Однако, является ли это началом ожидаемого масштабного наступления РФ, глава ОВС НАТО в Европе не может сказать утвердительно. Он отметил, что пока не наблюдается большого накопления резервов врага.

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"Будет ли это летним наступлением? Никогда нельзя быть уверенным. Мы не наблюдаем накопления больших резервов. В России сейчас происходит стандартный призыв раз в полгода, но это пока не связано с конфликтом", - добавил генерал НАТО.

Добавим, что генерал Каволи также высказался относительно ситуации на Харьковщине. По мнению командующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи, у россиян недостаточно возможностей для того, чтобы осуществить стратегический прорыв на Харьковщине. Однако российские войска могут прибегать к локальным атакам.

Он также сказал, что общается со своими украинскими коллегами и выразил уверенность, что они держат ситуацию под контролем.

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