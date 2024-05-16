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Новости Война
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Неизвестно, начала ли уже Россия летнее наступление, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

Генерал НАТО Каволі не знає, чи РФ вже почала масштабний наступ

Несмотря на существенное обострение на границе Харьковщины, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что пока трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ в Украине.

Об этом он сказал во время заседания военного комитета начальников штабов обороны Альянса, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Генерал НАТО сказал, что предсказать намерения противника всегда трудно. Однако он отметил, что сейчас можно лишь сказать, что россияне атакуют на юг в направлении Харькова и стремятся "вернуть часть территории, которую они потеряли в прошлом году в Украине".

Однако, является ли это началом ожидаемого масштабного наступления РФ, глава ОВС НАТО в Европе не может сказать утвердительно. Он отметил, что пока не наблюдается большого накопления резервов врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не имеют достаточного количества сил для стратегического прорыва на Харьковщине, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

"Будет ли это летним наступлением? Никогда нельзя быть уверенным. Мы не наблюдаем накопления больших резервов. В России сейчас происходит стандартный призыв раз в полгода, но это пока не связано с конфликтом", - добавил генерал НАТО.

Добавим, что генерал Каволи также высказался относительно ситуации на Харьковщине. По мнению командующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи, у россиян недостаточно возможностей для того, чтобы осуществить стратегический прорыв на Харьковщине. Однако российские войска могут прибегать к локальным атакам.

Он также сказал, что общается со своими украинскими коллегами и выразил уверенность, что они держат ситуацию под контролем.

Читайте также: Каволи: Армия РФ сейчас на 15% больше, чем когда она вторглась в Украину

Автор: 

россия (95365) Каволи Кристофер (54) наступление (203)


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Топ комментарии
+12
Все що треба знати про НАТО. Збіговисько неадекватних *******,які вчора займалися зі шлюхами садо-мазо,а сьогодні їм доповіли що є таке поняття,як війна.
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16.05.2024 22:07
+6
На кордоні Сумщини росіяни щось планують, - військовий 24ОШБ «Айдар»

За його словами, рашисти підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення.

Але не так близько, "щоб можна було ує@ати"

А Генштабу пофіг на це, головне задницю лизати Зелє, щоб триматися в своїх теплих кріслах.https://t.me/+Zv_Ym1oVh2wxM2Yy
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16.05.2024 21:56
+5
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16.05.2024 22:05
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Правила форума Совет форумчан
На кордоні Сумщини росіяни щось планують, - військовий 24ОШБ «Айдар»

За його словами, рашисти підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення.

Але не так близько, "щоб можна було ує@ати"

А Генштабу пофіг на це, головне задницю лизати Зелє, щоб триматися в своїх теплих кріслах.https://t.me/+Zv_Ym1oVh2wxM2Yy
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16.05.2024 21:56 Ответить
А розвідки у НАТО не мае?!?
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16.05.2024 22:20 Ответить
Есть народная примета. Где Янелох кРадёт асфальт, там свинособаки будут наступать.
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16.05.2024 21:59 Ответить
Тож була новина що найбільше фінансують дороги
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16.05.2024 22:04 Ответить
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16.05.2024 22:05 Ответить
Все що треба знати про НАТО. Збіговисько неадекватних *******,які вчора займалися зі шлюхами садо-мазо,а сьогодні їм доповіли що є таке поняття,як війна.
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16.05.2024 22:07 Ответить
you're such an ungrateful POS
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17.05.2024 10:53 Ответить
F*ck off, b*tch 🤪
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17.05.2024 13:45 Ответить
ото іксПєрди
їм невідомо те ,що вже давно відомо
як говорив колись один прапорщик
- адєваю партупєю
всьо тупЄю і тупЄю
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16.05.2024 22:13 Ответить
Думаю будет несколько ударов вроде того что под Харьковом. В разных местах. С целью "раздёргать резервы" ВСУ. Только когда будет на 200% ясно что все возможные резервы ВСУ ввели в бой - будет основной удар куда то ещё. Например на Одессу. Одесса - важнее Харькова.
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16.05.2024 22:35 Ответить
Чим вони вдарятимуть Одесу? І звідки з Придністров'я? В них не вистачить сил пройти Херсонська, Миколаївську і Одеську області.
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16.05.2024 22:39 Ответить
Время покажет. По эту сторону Днепра цели важнее Харькова нету. Может только Киев. Но не факт что его вообще хотят взять. И он будет сложнее Одессы. Не логично сразу атаковать главную цель.
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16.05.2024 22:51 Ответить
Ніякого російського наступу не було і не буде, це Україна готує свій наступ для визволення територій і знищення ворога!
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16.05.2024 22:51 Ответить
 
 