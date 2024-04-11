Каволи: Армия РФ сейчас на 15% больше, чем когда она вторглась в Украину

За последний год численность воюющих против Украины оккупационных войск выросла на 15%.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"За последний год РФ увеличила численность своих войск с 360 000 до 470 000", – сказал он, добавив, что увеличение численности связано с повышением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.

По словам генерала, это означает, что Россия может увеличить "число призывников на 2 миллиона в ближайшие годы".

"Таким образом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой большой армией на континенте", – сказал он.

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