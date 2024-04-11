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Каволи: Армия РФ сейчас на 15% больше, чем когда она вторглась в Украину

Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі

За последний год численность воюющих против Украины оккупационных войск выросла на 15%.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"За последний год РФ увеличила численность своих войск с 360 000 до 470 000", – сказал он, добавив, что увеличение численности связано с повышением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.

По словам генерала, это означает, что Россия может увеличить "число призывников на 2 миллиона в ближайшие годы".

"Таким образом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой большой армией на континенте", – сказал он.

Читайте также: Россия не планирует останавливаться в Украине. Она представляет хроническую угрозу для всего мира, - Каволи

Автор: 

армия РФ (19129) Каволи Кристофер (56)


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Топ комментарии
+8
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11.04.2024 21:55
+4
а що дало Афганістану?
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11.04.2024 22:03
+4
Оманські лижники, безкарно гадять в Україні, як можуть!!
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11.04.2024 22:03
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У срср теж армія була більша ніж в Афганістані. І що це срср дало?
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11.04.2024 21:54 Ответить
Не порівнюйте афган з Україною, тому що тоді не було беспілотників від яких х... сховаєшся... велика підтримка від штатів по озброєнню, тренувальні бази в Пакистані... та джихад коли в авган їхали бійці з бойовим досвідом з всього мусульманського світу...

та ітак в результаті загинуло на війні 1 млн афганців... при втратах совка 50 тис вбитими та 100 тис інвалідами...

і совок пішов звідти тому що штати опустили ціни на нафту і в нього просто не було грошей дальше воювати...
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11.04.2024 22:01 Ответить
в афганістані кгб і партія (вс ссср) переслідували різні цілі

партія хотіла робити "комунізьм как вєздє", тому їй потрібний був свій уряд в афгані

кгб був потрібний дешевий опіум, яким можна було отруїти Західну Європу, тому їм було по-барабану, чи є в афгані уряд чи нема
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11.04.2024 22:25 Ответить
В Афгані дуже багато ресурсів
.... тому совок почав війну а не через якись там комунізм
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12.04.2024 08:49 Ответить
а що дало Афганістану?
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11.04.2024 22:03 Ответить
Афган не включали в склад совка. А наші території ну думку орків їхні і воюють вони реально як за своє. Тут питання що швидше закінчиться, наші ********** чи орки, поки що з ************ уже не дуже
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11.04.2024 22:04 Ответить
А що, в нас люди не можуть закінчитися?
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11.04.2024 22:36 Ответить
Уже немає
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11.04.2024 22:42 Ответить
СССР потери 20 -30 тыс. Афганистан около 1 млн!
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12.04.2024 03:34 Ответить
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11.04.2024 21:55 Ответить
Оманські лижники, безкарно гадять в Україні, як можуть!!
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11.04.2024 22:03 Ответить
Це жопа.
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11.04.2024 22:03 Ответить
Юрий! Де ваші манери?

Не жопа, а дупа!
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11.04.2024 23:33 Ответить
понеслись лякалки.
то, засилайте вже арахамію, капітулювати.
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11.04.2024 22:10 Ответить
піздьож - таких кілометрових колон танків нема і більше не буде та й моцкву зі дна не достанеш
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11.04.2024 22:17 Ответить
Без НАТО і їх збройних сил Україні не здолати кацапів. Це як війна УНР з більшовицькою росією. Тоді всі країни були зайняті у Першій світовій. А зараз що їм заважає ?
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11.04.2024 22:21 Ответить
Світова війна вже 4 роки як закінчилася, коли совки нас окупували
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11.04.2024 22:45 Ответить
"У квітні 1920 р УНР та Польща взяли Київ, але вже до серпня наступ повністю відбито і війська Червоної Армії відкинули польські війська під Варшаву. Фактичне існування УНР на українських землях було припинено. Директорія й уряд УНР виїхали у еміграцію до Польщі, яка надавала їм фінансову підтримку." 11.11.1918 р закінчилась Перша світова. Мирний договір повинен був підсумувати результати війни. Умови договору склали на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_1919-1920 Паризькій мирній конференції https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 рр. Договір набув чинності 10 січня 1920. ТО про які ЧОТИРИ роки йде мова ???
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12.04.2024 09:13 Ответить
Як виявилось всі ці генерали тупо пі.ли
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11.04.2024 22:53 Ответить
Подивись пильно на натівського генерала і на зеленСКОГО з дЄрмаком. Побачив різницю ? На лобах наших потужних крадіїв написано ВОР в законє!
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12.04.2024 09:32 Ответить
РЯТУЙТЕ!!!!!
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11.04.2024 23:00 Ответить
А шо трапилося?
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11.04.2024 23:32 Ответить
 
 