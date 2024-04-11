Каволи: Армия РФ сейчас на 15% больше, чем когда она вторглась в Украину
За последний год численность воюющих против Украины оккупационных войск выросла на 15%.
Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"За последний год РФ увеличила численность своих войск с 360 000 до 470 000", – сказал он, добавив, что увеличение численности связано с повышением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.
По словам генерала, это означает, что Россия может увеличить "число призывников на 2 миллиона в ближайшие годы".
"Таким образом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой большой армией на континенте", – сказал он.
Топ комментарии
+8 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий11.04.2024 21:55
+4 Alexey Burchak "Allad"
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+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий11.04.2024 22:03
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та ітак в результаті загинуло на війні 1 млн афганців... при втратах совка 50 тис вбитими та 100 тис інвалідами...
і совок пішов звідти тому що штати опустили ціни на нафту і в нього просто не було грошей дальше воювати...
партія хотіла робити "комунізьм как вєздє", тому їй потрібний був свій уряд в афгані
кгб був потрібний дешевий опіум, яким можна було отруїти Західну Європу, тому їм було по-барабану, чи є в афгані уряд чи нема
.... тому совок почав війну а не через якись там комунізм
Не жопа, а дупа!
то, засилайте вже арахамію, капітулювати.