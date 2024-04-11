Каволі: Армія РФ зараз на 15% більша, ніж коли вона вторглася в Україну
За останній рік чисельність окупаційних військ, що воюють проти України, зросла на 15%.
Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"За останній рік РФ збільшила чисельність своїх військ з 360 000 до 470 000", – сказав він, додавши, що збільшення чисельності пов’язане з підвищенням Росією призовного віку з 27 до 30 років.
За словами генерала, це означає, що Росія може збільшити "кількість призовників на 2 мільйони на найближчі роки".
"Таким чином, Росія знаходиться на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті", – сказав він.
Топ коментарі
+8 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.04.2024 21:55
+4 Alexey Burchak "Allad"
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+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар11.04.2024 22:03
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та ітак в результаті загинуло на війні 1 млн афганців... при втратах совка 50 тис вбитими та 100 тис інвалідами...
і совок пішов звідти тому що штати опустили ціни на нафту і в нього просто не було грошей дальше воювати...
партія хотіла робити "комунізьм как вєздє", тому їй потрібний був свій уряд в афгані
кгб був потрібний дешевий опіум, яким можна було отруїти Західну Європу, тому їм було по-барабану, чи є в афгані уряд чи нема
.... тому совок почав війну а не через якись там комунізм
Не жопа, а дупа!
то, засилайте вже арахамію, капітулювати.