Каволі: Армія РФ зараз на 15% більша, ніж коли вона вторглася в Україну

За останній рік чисельність окупаційних військ, що воюють проти України, зросла на 15%.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За останній рік РФ збільшила чисельність своїх військ з 360 000 до 470 000", – сказав він, додавши, що збільшення чисельності пов’язане з підвищенням Росією призовного віку з 27 до 30 років.

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За словами генерала, це означає, що Росія може збільшити "кількість призовників на 2 мільйони на найближчі роки".

"Таким чином, Росія знаходиться на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті", – сказав він.

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