Невідомо, чи Росія вже почала свій літній наступ, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

Попри суттєве загострення на прикордонні Харківщини, командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну.

Про це він сказав під час засідання військового комітету начальників штабів оборони Альянсу, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Генерал НАТО сказав, що передбачити наміри противника завжди важко. Проте він зазначив, що зараз можна лише сказати, що росіяни атакують на південь у напрямку Харкова та прагнуть "повернути частину території, яку вони втратили в минулому році в Україні".

Проте, чи є це початком очікуваного масштабного наступу РФ, очільник ОЗС НАТО в Європі не може сказати ствердно. Він зазначив, що наразі не спостерігається велике накопичення резервів ворога.

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"Чи це літній наступ? Ніколи не можна бути впевненим. Ми не спостерігаємо накопичення великих резервів. У Росії зараз відбувається стандартний призов раз на пів року, але це поки що не пов'язано з конфліктом", - додав генерал НАТО.

Додамо, що генерал Каволі також висловився щодо ситуації на Харківщині. На думку командувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, у росіян недостатньо спроможностей для того, щоб здійснити стратегічний прорив на Харківщині. Проте російські війська можуть вдаватися до локальних атак.

Він також сказав, що спілкується зі своїми українськими колегами та висловив впевненість, що вони тримають ситуацію під контролем.

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