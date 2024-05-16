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Новини Війна
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Невідомо, чи Росія вже почала свій літній наступ, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

Генерал НАТО Каволі не знає, чи РФ вже почала масштабний наступ

Попри суттєве загострення на прикордонні Харківщини, командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну.

Про це він сказав під час засідання військового комітету начальників штабів оборони Альянсу, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Генерал НАТО сказав, що передбачити наміри противника завжди важко. Проте він зазначив, що зараз можна лише сказати, що росіяни атакують на південь у напрямку Харкова та прагнуть "повернути частину території, яку вони втратили в минулому році в Україні".

Проте, чи є це початком очікуваного масштабного наступу РФ, очільник ОЗС НАТО в Європі не може сказати ствердно. Він зазначив, що наразі не спостерігається велике накопичення резервів ворога.

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"Чи це літній наступ? Ніколи не можна бути впевненим. Ми не спостерігаємо накопичення великих резервів. У Росії зараз відбувається стандартний призов раз на пів року, але це поки що не пов'язано з конфліктом", - додав генерал НАТО.

Додамо, що генерал Каволі також висловився щодо ситуації на Харківщині. На думку командувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, у росіян недостатньо спроможностей для того, щоб здійснити стратегічний прорив на Харківщині. Проте російські війська можуть вдаватися до локальних атак. 

Він також сказав, що спілкується зі своїми українськими колегами та висловив впевненість, що вони тримають ситуацію під контролем.

Читайте також: Каволі: Армія РФ зараз на 15% більша, ніж коли вона вторглася в Україну

Автор: 

росія (64923) Каволі Крістофер (58) наступ (224)


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Топ коментарі
+12
Все що треба знати про НАТО. Збіговисько неадекватних *******,які вчора займалися зі шлюхами садо-мазо,а сьогодні їм доповіли що є таке поняття,як війна.
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16.05.2024 22:07
+6
На кордоні Сумщини росіяни щось планують, - військовий 24ОШБ «Айдар»

За його словами, рашисти підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення.

Але не так близько, "щоб можна було ує@ати"

А Генштабу пофіг на це, головне задницю лизати Зелє, щоб триматися в своїх теплих кріслах.https://t.me/+Zv_Ym1oVh2wxM2Yy
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16.05.2024 21:56
+5
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16.05.2024 22:05
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На кордоні Сумщини росіяни щось планують, - військовий 24ОШБ «Айдар»

За його словами, рашисти підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення.

Але не так близько, "щоб можна було ує@ати"

А Генштабу пофіг на це, головне задницю лизати Зелє, щоб триматися в своїх теплих кріслах.https://t.me/+Zv_Ym1oVh2wxM2Yy
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16.05.2024 21:56 Відповісти
А розвідки у НАТО не мае?!?
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16.05.2024 22:20 Відповісти
Есть народная примета. Где Янелох кРадёт асфальт, там свинособаки будут наступать.
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16.05.2024 21:59 Відповісти
Тож була новина що найбільше фінансують дороги
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16.05.2024 22:04 Відповісти
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16.05.2024 22:05 Відповісти
Все що треба знати про НАТО. Збіговисько неадекватних *******,які вчора займалися зі шлюхами садо-мазо,а сьогодні їм доповіли що є таке поняття,як війна.
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16.05.2024 22:07 Відповісти
you're such an ungrateful POS
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17.05.2024 10:53 Відповісти
F*ck off, b*tch 🤪
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17.05.2024 13:45 Відповісти
ото іксПєрди
їм невідомо те ,що вже давно відомо
як говорив колись один прапорщик
- адєваю партупєю
всьо тупЄю і тупЄю
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16.05.2024 22:13 Відповісти
Думаю будет несколько ударов вроде того что под Харьковом. В разных местах. С целью "раздёргать резервы" ВСУ. Только когда будет на 200% ясно что все возможные резервы ВСУ ввели в бой - будет основной удар куда то ещё. Например на Одессу. Одесса - важнее Харькова.
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16.05.2024 22:35 Відповісти
Чим вони вдарятимуть Одесу? І звідки з Придністров'я? В них не вистачить сил пройти Херсонська, Миколаївську і Одеську області.
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16.05.2024 22:39 Відповісти
Время покажет. По эту сторону Днепра цели важнее Харькова нету. Может только Киев. Но не факт что его вообще хотят взять. И он будет сложнее Одессы. Не логично сразу атаковать главную цель.
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16.05.2024 22:51 Відповісти
Ніякого російського наступу не було і не буде, це Україна готує свій наступ для визволення територій і знищення ворога!
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16.05.2024 22:51 Відповісти
 
 