Росіяни не мають достатньої кількості сил для стратегічного прориву на Харківщині, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

На думку командувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, у росіян недостатньо спроможностей для того, щоб здійснити стратегічний прорив на Харківщині. Проте російські війська можуть вдаватися до локальних атак.

Про це генерал Каволі заявив на пресконференції за підсумками зустрічі Військового комітету НАТО, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни не мають достатньої кількості військ для того, щоб досягти стратегічного прориву на Харківському напрямку.

"Ми не віримо в це. Ба більше, вони не мають навичок та спроможностей, щоб це зробити, щоб проводити велику операцію, щоб скористатися будь-яким локальним проривом для досягнення стратегічної переваги", - сказав командувач сил НАТО в Європі.

Проте він зазначив, що війська РФ можуть досягати локальних успіхів.

Очільник ОЗС НАТО в Європі додав, що він тісно спілкується зі своїми українськими колегами і висловив впевненість, що "вони контролюють ситуацію".

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Ситуація на Харківському напрямку

До слова, раніше український Генштаб повідомляв, що на Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону. Окупанти завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл. Підрозділи Сил оборони тримають удар та не дають загарбникам просунутися в глибину нашої території.

На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового. Ще одне бойове зіткнення додалось біля М’ясожарівки.

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