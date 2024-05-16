УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7697 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 720 10

Росіяни не мають достатньої кількості сил для стратегічного прориву на Харківщині, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

Росіяни не мають сил для стратегічного прориву на Харківщині - Каволі

На думку командувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, у росіян недостатньо спроможностей для того, щоб здійснити стратегічний прорив на Харківщині. Проте російські війська можуть вдаватися до локальних атак.

Про це генерал Каволі заявив на пресконференції за підсумками зустрічі Військового комітету НАТО, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни не мають достатньої кількості військ для того, щоб досягти стратегічного прориву на Харківському напрямку.

"Ми не віримо в це. Ба більше, вони не мають навичок та спроможностей, щоб це зробити, щоб проводити велику операцію, щоб скористатися будь-яким локальним проривом для досягнення стратегічної переваги", - сказав командувач сил НАТО в Європі.

Проте він зазначив, що війська РФ можуть досягати локальних успіхів.

Очільник ОЗС НАТО в Європі додав, що він тісно спілкується зі своїми українськими колегами і висловив впевненість, що "вони контролюють ситуацію".

Читайте також: Сирський обговорив із Каволі нагальні потреби ЗСУ

Ситуація на Харківському напрямку 

До слова, раніше український Генштаб повідомляв, що на Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону. Окупанти завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл. Підрозділи Сил оборони тримають удар та не дають загарбникам просунутися в глибину нашої території.

На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового. Ще одне бойове зіткнення додалось біля М’ясожарівки.

Читайте також: Сили оборони зупинили активне просування росіян на Харківщині, у міській забудові Вовчанська тривають бої, - Синєгубов

Автор: 

Харківщина (6054) Каволі Крістофер (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
На Харків в кацапів може и сил немає - вони хочуть підіити на 20 км і з арти лупити по місту
показати весь коментар
16.05.2024 21:30
+2
Американська допомога прийшла надто пізно. Тобто, не було сильної оборони і недостатньо зброї, щоб зупинити російську армію.
показати весь коментар
16.05.2024 22:01
+1
Уже под Липцами, а кількості все нет и нет.
показати весь коментар
16.05.2024 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Харків в кацапів може и сил немає - вони хочуть підіити на 20 км і з арти лупити по місту
показати весь коментар
16.05.2024 21:30 Відповісти
Это одна из задач. Но основная мне кажется это попытка перерезать снабжение сил на Купянском направлении.
показати весь коментар
16.05.2024 21:32 Відповісти
Так - якшо продавлять нашу оборону
показати весь коментар
16.05.2024 21:33 Відповісти
Уже под Липцами, а кількості все нет и нет.
показати весь коментар
16.05.2024 21:45 Відповісти
Ага, *уйло щось там про ''зернини'' розповідало. Ось вони і по ''зернині'' і відтискають(
показати весь коментар
16.05.2024 21:48 Відповісти
в 2014 году снимали питерцев с производств, в течении недели и перевозили пассажирскими поездами в Белгород. Ресурс невозможно рассчитать, главное готовится к 100 тысячам.
показати весь коментар
16.05.2024 21:57 Відповісти
Американська допомога прийшла надто пізно. Тобто, не було сильної оборони і недостатньо зброї, щоб зупинити російську армію.
показати весь коментар
16.05.2024 22:01 Відповісти
Та ні. Вона тільки почала доходити до військ. Про це пишуть всі.
показати весь коментар
16.05.2024 22:21 Відповісти
Такої думки дотримуються і американські ЗМІ.
показати весь коментар
17.05.2024 21:55 Відповісти
Сил нет, а продвигаются постоянно. И ракеты у них давно кончились.
показати весь коментар
16.05.2024 22:56 Відповісти
 
 