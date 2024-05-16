Сили оборони зупинили активне просування росіян на Харківщині, у міській забудові Вовчанська тривають бої, - Синєгубов

Станом на четвер, 16 травня, українські військові зупинили активне просування ворога на Харківщині, проте стабілізувати лінію фронту поки не вдалося.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російські загарбники просунулися у бік Липців на Липецькому напрямку. Однак нашим захисникам вдалося стримати активне просування окупантів.

"Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення і вони наносять ураження по живій силі, військовій техніці та озброєнню ворога у доволі великій кількості", заявив Синєгубов.

Посадовець також додав, що росіяни вимушені підтягувати додаткові резерви, щоб підтримувати свій наступальний потенціал на Харківщині. Однак, він наголосив, що Сили оборони мають завдання стабілізувати лінію фронту.

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Крім того, Синєгубов зазначив, що ворог не полишає спроб захопити місто Вовчанськ. За його словами, місто перебуває під постійними обстрілами, бойові дії продовжуються у міській забудові. Ворог також не припиняє обстрілювати й інші прикордонні населені пункти Харківщини. За словами чиновника, загалом були атаковані близько 30 населених пунктів.

"Наші воїни щоденно, щогодини, щохвилини боронять нашу територію. Відбивають зайняті ворогом землі для того, щоб зменшити ту "сіру зону", яка наразі утворилася на півночі території. Нами розроблені оновлені маршрути евакуації, є домовленості з Укрзалізницею про евакуаційні поїзди", - сказав очільник Харківської ОВА.

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До слова, у своєму вечірньому зверненні за 16 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Вовчанському напрямку.