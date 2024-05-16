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З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на четвер, 16 травня, з прикордонних населених пунктів Харківщини у безпечні місця вдалося евакуювати близько 8800 осіб.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Евакуаційні заходи з прикордоння Харківщини проводяться силами ДСНС спільно зі співробітниками Нацполіції і представниками місцевих громад. Також евакуйовувати людей активно допомогають волонтери.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

"Силами ДСНС, Нацполіції, волонтерів та представників місцевих громад вивезено з-під обстрілів у безпечні місця вже близько 8800 осіб", - йдеться у повідомленні ДСНС.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

Зазначається, що людей вивозять із семи громад Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. Цивільних перевозять у легковому броньованому автомобілі.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

Співробітники ДСНС працюють у проміжних евакуаційних пунктах, розташованих поблизу районів активних бойових дій, а також у збірному евакуаційному пункті у Харкові. Своєю чергою психологи ДСНС надають психологічну допомогу людям, які були змушені покинути свої домівки.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

Як відомо, у четвер, 14 травня, президент Володимир Зеленський відвідав Харків. Очільник держави провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові. Обговорювалася ситуація на Харківщині. За словами Зеленського, наразі ситуація на Харківщині контрольована, Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат. 

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Харківщина (6054) евакуація (2312) ДСНС (5105)


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Мабуть, отими шатлами евакуювали, від верещук+шмигаля…, а стефанішина з держсекретарями, допомагали літнім людям речі виносити!! Усьо ж па РИГламенту КМУ ..
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16.05.2024 17:06 Відповісти
Предлагаю пенсов отправить в Европу. Пусть хоть на старосте поживут как люди
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16.05.2024 17:09 Відповісти
Надеюсь, что не в Харьков, ведь он уже готов к отопительному сезону.
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16.05.2024 21:29 Відповісти
 
 