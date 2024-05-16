Из приграничья Харьковщины эвакуировали уже 8,8 тыс. человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на четверг, 16 мая, из приграничных населенных пунктов Харьковщины в безопасные места удалось эвакуировать около 8800 человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Эвакуационные мероприятия из приграничья Харьковщины проводятся силами ГСЧС, совместно с сотрудниками Нацполиции и представителями местных громад. Также эвакуировать людей активно помогают волонтеры.

"Силами ГСЧС, Нацполиции, волонтеров и представителей местных громад вывезено из-под обстрелов в безопасные места уже около 8800 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что людей вывозят из семи громад Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов. Гражданских перевозят в легковом бронированном автомобиле.

Сотрудники ГСЧС работают в промежуточных эвакуационных пунктах, расположенных вблизи районов активных боевых действий, а также на сборном эвакуационном пункте в Харькове. В свою очередь, психологи ГСЧС оказывают психологическую помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Как известно, в четверг, 14 мая, президент Владимир Зеленский посетил Харьков. Глава государства провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Харькове. Обсуждалась ситуация на Харьковщине. По словам Зеленского, сейчас ситуация на Харьковщине - контролируемая, Силы обороны наносят оккупантам ощутимые потери.