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Из приграничья Харьковщины эвакуировали уже 8,8 тыс. человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на четверг, 16 мая, из приграничных населенных пунктов Харьковщины в безопасные места удалось эвакуировать около 8800 человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Эвакуационные мероприятия из приграничья Харьковщины проводятся силами ГСЧС, совместно с сотрудниками Нацполиции и представителями местных громад. Также эвакуировать людей активно помогают волонтеры.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

"Силами ГСЧС, Нацполиции, волонтеров и представителей местных громад вывезено из-под обстрелов в безопасные места уже около 8800 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

Отмечается, что людей вывозят из семи громад Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов. Гражданских перевозят в легковом бронированном автомобиле.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

Сотрудники ГСЧС работают в промежуточных эвакуационных пунктах, расположенных вблизи районов активных боевых действий, а также на сборном эвакуационном пункте в Харькове. В свою очередь, психологи ГСЧС оказывают психологическую помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

З прикордоння Харківщини евакуювали вже 8,8 тис. людей, - ДСНС

Как известно, в четверг, 14 мая, президент Владимир Зеленский посетил Харьков. Глава государства провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Харькове. Обсуждалась ситуация на Харьковщине. По словам Зеленского, сейчас ситуация на Харьковщине - контролируемая, Силы обороны наносят оккупантам ощутимые потери.

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Харьковщина (5577) эвакуация (2072) ГСЧС (4966)


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Мабуть, отими шатлами евакуювали, від верещук+шмигаля…, а стефанішина з держсекретарями, допомагали літнім людям речі виносити!! Усьо ж па РИГламенту КМУ ..
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16.05.2024 17:06 Ответить
Предлагаю пенсов отправить в Европу. Пусть хоть на старосте поживут как люди
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16.05.2024 17:09 Ответить
Надеюсь, что не в Харьков, ведь он уже готов к отопительному сезону.
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16.05.2024 21:29 Ответить
 
 