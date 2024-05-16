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Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Вовчанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.

Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський та Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+37
Ууууууу, гнида неголена, шоб тобі, падло, повилазило.
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16.05.2024 20:28
+34
іди в сраку, президент ротом...
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16.05.2024 20:28
+31
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16.05.2024 20:40
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Невпевнено п*здить
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16.05.2024 20:27 Відповісти
очінь даже впевнено.

Йому завжди хтось шось винен.

Зараз результати йому винні

І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.
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16.05.2024 20:46 Відповісти
Але суть питання, Ви вловили правильно...
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16.05.2024 20:47 Відповісти
10000000 % пиз-ить.
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16.05.2024 21:25 Відповісти
Але ж очі чесні!
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16.05.2024 22:05 Відповісти
Ууууууу, гнида неголена, шоб тобі, падло, повилазило.
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16.05.2024 20:28 Відповісти
іди в сраку, президент ротом...
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16.05.2024 20:28 Відповісти
Каби, оце проблема. Кацапи знайшли свою тактику, нажаль вона поки дієва. Немає у нас чого протиставити тим КАБам. Не допоможуть проти них окопи та міська забудівля. Тільки атаки на аєродроми базування. Поки ніяк. Можливо винищувачи допоможуть, якщо будуть ракети дальні "повітря-повітря"
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16.05.2024 20:30 Відповісти
або прєзідєнт вміняємий, бо цей дефективний
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16.05.2024 20:40 Відповісти
а як можна зловити каб вмєняємим президентом?
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16.05.2024 21:11 Відповісти
вмєняємим президентом можна не допустити пуски КАБ
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16.05.2024 21:16 Відповісти
"я тучи разганю руками"?
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16.05.2024 21:20 Відповісти
от саме так зебіли і мислять
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16.05.2024 21:24 Відповісти
це про тебе
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16.05.2024 21:27 Відповісти
********, я голосував за Порошенка проти цього Зебіла, який привів війну в мою країну.

Воно дурне, тупе і проросійське.

Шо ти мені хочеш пояснити ?
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16.05.2024 21:29 Відповісти
Війну сюди привів твій кум Махно, Кучма, Кравчук, які продалися більшовикам.
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16.05.2024 21:39 Відповісти
от Махно так точно ракет от ***** накликав
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16.05.2024 21:42 Відповісти
так фулі ти докопався до віслюка? Він повинен всіх прикрити за 30 років дерибану?
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16.05.2024 21:57 Відповісти
Сунь Дзи - найкращий бій той, шо не почався.

Сунь Дзи - якшо ти слабкий, прикидайся сильним, а не лізь глянути в очко ***** десь пасірідінє.

Дрєвні римляни - Сі віс пассем - пара белум. Пара белум, *****, а не шашлики !!!
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16.05.2024 21:20 Відповісти
так шашлики то про тебе. ти іх жрав 30 років.
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16.05.2024 21:21 Відповісти
я їх жрав і буду жрати - ти мені в меню не лізь.

а такі падли, як ти, вибрали ту мразоту, яка привела в мою країну війну
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16.05.2024 21:23 Відповісти
якщо ти ]х жрав коли кучма продавав літаки та ракети - то й пельку прикрий, стратег від орала
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16.05.2024 21:25 Відповісти
а ти тоді літав над тими літаками і своїм гімном хотів їх приземлити ?
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16.05.2024 21:31 Відповісти
я плював у кучму, а ти жер шашлики 33 роки
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16.05.2024 21:35 Відповісти
і шо ******** в тому, шоб жрать шашлики за свої гроші ?

хоч одна людина вмерла від того, шо я жрав шашлики ?

а від цього гнусаво-хрипатого підараса, якого ти вибрав, загинули сотні тисяч українців.

Шашлики мої тебе хвилюють ?
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16.05.2024 21:40 Відповісти
так фулі ти докопався до віслюка, коли ти сам жер шашлики 30 років? Він повинен всіх прикрити за 30 років дерибану?Він тобі просто напам'ятав шо ти винен в тому, що нем нічого, і можеш жрати далі!Це твій портрет, не більше.
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16.05.2024 21:59 Відповісти
може ти їбанутий на всю голову веган і ненавидиш всіх, хто їв шашлики ?

Віслюк мав не йти на должность, яка призначена не для віслюка, але віслюк цього не понімав
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16.05.2024 22:06 Відповісти
Хто вибирав гниду Кравчука? - Ні не я. -Хто вибирав гниду Кучму? - Ні, не я. - Хто вибирав гніду Януковича - ні не я. Хто вибирав гніду Ющенка? - Знову не я. Так можке ти вибирав гніду Зе? - Ні не я. Так може ти вибирав гніду Леніна з Махно? - О, оце точно я!
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16.05.2024 22:16 Відповісти
а тих, що устріц їли - в чисте поле вивести, поставить ліцом до стєнки і пулу в лоб
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16.05.2024 21:34 Відповісти
А ти 30 років сі боров з окупаційов?
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16.05.2024 21:24 Відповісти
я угорський суржик не розумію.
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16.05.2024 21:26 Відповісти
ти ***** не розумієш, а тільки пердиш за гроші подоляка
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16.05.2024 21:32 Відповісти
шкандибай у бухарест і там файну фуйню пиши на фряйному суржику.
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16.05.2024 21:38 Відповісти
В ПНЗ не вчили?
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16.05.2024 21:22 Відповісти
Причинно- наслідковий зв'язок
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16.05.2024 22:43 Відповісти
Яки ГИДЮЧА і ТУПА ДЕМАГОГІЯ.
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16.05.2024 20:31 Відповісти
шо б ти тільки знав як ти остогидів...
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16.05.2024 20:31 Відповісти
"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську" - якийсь набір слів. Носій мови так речення ніколи не побудує..
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16.05.2024 20:32 Відповісти
так він не носій і тому не будує.

йому речення будують російськомовні сценаристи з 95 кварталу
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16.05.2024 20:42 Відповісти
Якою ціною,вова...?!!!
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16.05.2024 21:57 Відповісти
все завдяки тобі, вава, ти відмінив ( передвинув) відпуску зі скумбрією та спиногризами за державний кошт в Іспанії та Португалії! Слава Цезарю! чи Наполеону!
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16.05.2024 20:34 Відповісти
Вова не має гідності змити свої криваві помилки та піти у відставку
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16.05.2024 20:38 Відповісти
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16.05.2024 20:40 Відповісти
Вава, краще б ти не заходив в політику
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16.05.2024 20:42 Відповісти
в його випадку важливіше скоріше вийти з політики,для нашої ж безпеки.
бо за тиждень він законно перетворюється на блазня єрмака, якого випускають в ефір з черговим відосом
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16.05.2024 20:45 Відповісти
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16.05.2024 20:44 Відповісти
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.......... ЩОДНЯ
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16.05.2024 20:44 Відповісти
Да! Но..Нет!!
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16.05.2024 22:47 Відповісти
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16.05.2024 20:46 Відповісти
От нафіга тут ця риганина?

ЦН підробляє для Телемудафону?
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16.05.2024 20:49 Відповісти
То виробляється імунітет від зелені...)
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16.05.2024 21:55 Відповісти
Або навпаки звикання до рвотного рефлексу.
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16.05.2024 22:12 Відповісти
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16.05.2024 20:54 Відповісти
вангуємо, в найближчі години, оп-а запросить вальку тєрешкову відвідати раду з офіційним візитом та виступити там з конструктивною пропозицією по просьбам наріда! )))
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16.05.2024 21:02 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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16.05.2024 21:03 Відповісти
ненавиджу
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16.05.2024 21:05 Відповісти
Кордон виявився таким же захищеним, як і електростанції.
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16.05.2024 21:10 Відповісти
І бабло виділене вже в крипті...
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16.05.2024 21:54 Відповісти
а шо мало бути на кордоні?
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16.05.2024 21:13 Відповісти
це ж треба бути таким жадібним підарасом, шо би за 7 млд в місяць покласти сотні тисяч людей?
зелена собака скажена.
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16.05.2024 21:17 Відповісти
Дивно,що ви "не спостерігали ударного угрупування там",а угрупування неударне вже тиждень як не закінчується,кількість атак не меншає і йде повільне просування(((((Відосики ні з кварталу ні з тобою ніколи не дивлюся.
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16.05.2024 21:26 Відповісти
Він так нічому не навчився.
Дарма тільки звільнив Залужного- тепер пожинає плоди своєї пихи та "величності"...
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16.05.2024 21:53 Відповісти
Зеля це уособлення поразки, капітуляції та здачі України пуйлу.
Щоб він здох, разом зі своїєю зрадникою кодлой.
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16.05.2024 21:31 Відповісти
Хто небудь заткне цю порхату срань...
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16.05.2024 21:41 Відповісти
Странно... А чего не "потужної впевненості"?
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16.05.2024 21:46 Відповісти
Його відосікі- викликають нудоту...
І дуже діють на нерви...
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16.05.2024 21:51 Відповісти
гнида зелена, в мене там 5 побратимів в посадках, вже 200
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16.05.2024 21:58 Відповісти
Хто вибирав гниду Кравчука? - Ні не я. -Хто вибирав гниду Куччму? - Ні, не я. - Хто вибирав гніду Януковича - ні не я. Хто вибирав гніду Ющенка? - Знову не я. Так можке ти вибирав гніду Зе? - Ні не я. Так може ви вибирали гніду Леніна з Махно? О, оце точно я!
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16.05.2024 22:14 Відповісти
все було стройно до Махно, він тут до чого?
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17.05.2024 03:40 Відповісти
при Махно - не стройно
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17.05.2024 08:14 Відповісти
Олег Шарп: 🍁
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися".
Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України:
"Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита.
Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало".
"Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха.
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16.05.2024 22:06 Відповісти
Невже шапкокрад був гірший?
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16.05.2024 22:09 Відповісти
ЗЕлена 5 колона схоже намагалася в чергове здати кацапам Харків. В 2022 у них не вийшло, тож вони схоже вирішили спробувати ще раз...
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися". Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України: "Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита. Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало". "Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха. Нічого не нагадує?
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16.05.2024 22:10 Відповісти
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16.05.2024 22:34 Відповісти
Nestrezhny

@nkm1290nkm

https://twitter.com/nkm1290nkm/status/1791106477228212300

В ответ

https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM

Два сталевих яйця боневтіка. Ні мінних полів, ні фортифікацій, ні виробництва ***********. Але вся проблема, що Захід не дає Патріотів. Не було б у владі Зрадників, не треба було західних Патріотів. 20.05.2024 - Все!
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16.05.2024 22:54 Відповісти
Мудак
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16.05.2024 22:54 Відповісти
Дурко після звільнення Залужного, тепер мусить «продати» вдалий відступ замість невдалого наступу. В Україні ця місія - неможлива, незважаючи на вроджену хитрозробленість та хайпове знайомство із Томом Крузом.
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17.05.2024 01:10 Відповісти
ДАВАЙТЕ ЗАЛУЖНОГО! І НЄХЄР КРАСТИ!
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17.05.2024 02:05 Відповісти
захлопнув би ти клюв, буратінік...
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17.05.2024 03:31 Відповісти
хервименепереізберете, лошари!
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17.05.2024 03:33 Відповісти
Чмо зелене,коли ти вже здохнеш від передозу?
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17.05.2024 06:04 Відповісти
Якшо у 95 кв.для цього🤡 писали сценарій з кремля , то він відчував шо вхватив за бороду всіх 73 % , та взлетів аж у президенське крісло України ,то сьогодні це обнюхане чмо, за фсб дермаковським сценарієм , повиннен бути не тільки зрадником а і жертвою , яку ніхто не підтримує , та проклинає , схоже шо він починає про це здогадуватися ...корона впала
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17.05.2024 07:18 Відповісти
кому ти втираєш, ти там був? В тобі впевноності немає ні на грам, ти біда України!!!!
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17.05.2024 07:54 Відповісти
Значить, у Вовчанську ситуація вже дуже погана.
#свободуРомануЧервінському!
Зелено-синю шоблу--у буцегарню під слідство!
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17.05.2024 08:52 Відповісти
 
 