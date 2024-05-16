Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Вовчанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.

Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний", - сказав Зеленський.

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