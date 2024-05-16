Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Вовчанському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.
Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Йому завжди хтось шось винен.
Зараз результати йому винні
І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.
Воно дурне, тупе і проросійське.
Шо ти мені хочеш пояснити ?
Сунь Дзи - якшо ти слабкий, прикидайся сильним, а не лізь глянути в очко ***** десь пасірідінє.
Дрєвні римляни - Сі віс пассем - пара белум. Пара белум, *****, а не шашлики !!!
а такі падли, як ти, вибрали ту мразоту, яка привела в мою країну війну
хоч одна людина вмерла від того, шо я жрав шашлики ?
а від цього гнусаво-хрипатого підараса, якого ти вибрав, загинули сотні тисяч українців.
Шашлики мої тебе хвилюють ?
Віслюк мав не йти на должность, яка призначена не для віслюка, але віслюк цього не понімав
йому речення будують російськомовні сценаристи з 95 кварталу
бо за тиждень він законно перетворюється на блазня єрмака, якого випускають в ефір з черговим відосом
ЦН підробляє для Телемудафону?
зелена собака скажена.
Дарма тільки звільнив Залужного- тепер пожинає плоди своєї пихи та "величності"...
Щоб він здох, разом зі своїєю зрадникою кодлой.
І дуже діють на нерви...
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися".
Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України:
"Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита.
Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало".
"Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха.
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися". Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України: "Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита. Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало". "Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха. Нічого не нагадує?
@nkm1290nkm
https://twitter.com/nkm1290nkm/status/1791106477228212300
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Два сталевих яйця боневтіка. Ні мінних полів, ні фортифікацій, ні виробництва ***********. Але вся проблема, що Захід не дає Патріотів. Не було б у владі Зрадників, не треба було західних Патріотів. 20.05.2024 - Все!
#свободуРомануЧервінському!
Зелено-синю шоблу--у буцегарню під слідство!