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Новини
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Зеленський та Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Туском

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили своїм командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів", - зазначив Зеленський.

За його словами, Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи.

Тому Польща та Україна мають "спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти".

"Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - розповів президент.

Читайте: Росія готується втрутитися у вибори до Європарламенту, - Туск

Автор: 

безпека (929) Зеленський Володимир (23683) Польща (8478) угода (631) Туск Дональд (513)


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Топ коментарі
+4
домовилися домовлятися!
потужно...
і начебто всі дорослі люди, а загралися в бубіни шашечкі.
в мене є хоккей настольний - треба?
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16.05.2024 18:23
+2
У Туска команда є.
А у Зеленського? Оті п'ять-шість менеджерів які гальмують і саботують все по команді з москви?
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16.05.2024 19:50
+1
А хто в команді зеленого? дермак?
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16.05.2024 18:25
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домовилися домовлятися!
потужно...
і начебто всі дорослі люди, а загралися в бубіни шашечкі.
в мене є хоккей настольний - треба?
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16.05.2024 18:23 Відповісти
А хто в команді зеленого? дермак?
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16.05.2024 18:25 Відповісти
Коля-коклета !
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16.05.2024 22:22 Відповісти
Колекціонер обгорток від цукерок - зелений дурко
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16.05.2024 18:27 Відповісти
З пшеками не треба ніяких угод підписувати.
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16.05.2024 18:28 Відповісти
Ще й як треба. Чим тоді їх шльопати по пиці?
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16.05.2024 19:19 Відповісти
У Туска команда є.
А у Зеленського? Оті п'ять-шість менеджерів які гальмують і саботують все по команді з москви?
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16.05.2024 19:50 Відповісти
Какой бред !
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16.05.2024 22:20 Відповісти
 
 