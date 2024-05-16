Зеленський та Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили своїм командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів", - зазначив Зеленський.

За його словами, Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи.

Тому Польща та Україна мають "спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти".

"Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - розповів президент.

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