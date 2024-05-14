Росія готується втрутитися у вибори до Європарламенту, - Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може втрутитися у вибори до Європарламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Ми говорили, між іншим, під час засідання Ради Європейського Союзу про те, що росія готується до різного типу втручань у виборчий процес напередодні виборів до Європейського парламенту. Це не перший подібний випадок, але щоразу масштаб стає все більшим, все більш бентежним. Як з союзницьких, так і з наших, польських джерел, ми знаємо, що під найбільшою загрозою втручання і проведення безпосередніх акцій є Польща, Литва, Латвія, Естонія, невеликою мірою Фінляндія", - зазначив Туск.

Інформацію з цього приводу на засіданні уряду представив координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

Вибори до Європарламенту в Польщі відбудуться 9 червня.

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Вибори до Європарламенту

Раніше ЗМІ повідомляли, що влітку на виборах до Європарламенту великий шанс пройти у вкрай правих партій, які виступають проти підтримки України та вступу країни до ЄС.

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