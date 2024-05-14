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Росія готується втрутитися у вибори до Європарламенту, - Туск

туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може втрутитися у вибори до Європарламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Ми говорили, між іншим, під час засідання Ради Європейського Союзу про те, що росія готується до різного типу втручань у виборчий процес напередодні виборів до Європейського парламенту. Це не перший подібний випадок, але щоразу масштаб стає все більшим, все більш бентежним. Як з союзницьких, так і з наших, польських джерел, ми знаємо, що під найбільшою загрозою втручання і проведення безпосередніх акцій є Польща, Литва, Латвія, Естонія, невеликою мірою Фінляндія", - зазначив Туск.

Інформацію з цього приводу на засіданні уряду представив координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

Вибори до Європарламенту в Польщі відбудуться 9 червня.

Читайте: Польща почала будувати фортифікаційні укріплення на кордоні з Білоруссю, - Туск

Вибори до Європарламенту

Раніше ЗМІ повідомляли, що влітку на виборах до Європарламенту великий шанс пройти у вкрай правих партій, які виступають проти підтримки України та вступу країни до ЄС.

Колишній прем'єр Польщі Моравецький заявив, що Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті

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Та ну нах.. Дональд, а ми думали вони перекриють кордон тракторами !!! Курва твоя мати !!!
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14.05.2024 17:10 Відповісти
І тільки в російські вибори не втручається ніхто.
Бо немає там виборів. Немає у що втручатись.
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14.05.2024 17:10 Відповісти
Та на шо втручатися? У вас угорці є....
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14.05.2024 17:11 Відповісти
І не сумніваитесь - рашка і в США - виборами колотить
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14.05.2024 17:11 Відповісти
кацапи, вже втрутилися і тримають за яйєли!
туск тільки роздуплився?
то, нехай подивиться на свій україно польський кордон.
європейські рожеві єдинороги, невиліковні.
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14.05.2024 17:12 Відповісти
Відкрив Америку, завжди втручається.
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14.05.2024 17:13 Відповісти
«фермери» на низькому старті і Туск відчуває, що цим «забігом» керують зовсім не поляки?
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14.05.2024 17:18 Відповісти
Камедіклаб якесь...
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14.05.2024 17:24 Відповісти
Ябєда-карябєда!
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14.05.2024 18:55 Відповісти
 
 