Польща почала будувати фортифікаційні укріплення на кордоні з Білоруссю, - Туск

Влада Польщі почала будувати фортифікаційні споруди біля свого східного кордону, зокрема, з Білоруссю. Це пояснюється необхідністю захисту від тиску, який чинить режим самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

За його словами, польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції. Польща має справу з гібридною війною, зазначив він.

Польський міністр наголосив, що Білорусь є державою "з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі".

"Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу", - сказав Туск.

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Він не уточнив, які саме роботи ведуться, але висловив сподівання, що ЄС долучиться до фінансування.

"Це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться - і я знаю, що ми цього досягнемо - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону", - наголосив прем'єр Польщі.

Туск додав, що йдеться не лише про технічну інфраструктуру, а й про покращення екіпірування військових на кордоні.

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