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Польща почала будувати фортифікаційні укріплення на кордоні з Білоруссю, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Влада Польщі почала будувати фортифікаційні споруди біля свого східного кордону, зокрема, з Білоруссю. Це пояснюється необхідністю захисту від тиску, який чинить режим самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

За його словами, польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції. Польща має справу з гібридною війною, зазначив він.

Польський міністр наголосив, що Білорусь є державою "з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі".

"Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу", - сказав Туск.

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Він не уточнив, які саме роботи ведуться, але висловив сподівання, що ЄС долучиться до фінансування.

"Це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться - і я знаю, що ми цього досягнемо - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону", - наголосив прем'єр Польщі.

Туск додав, що йдеться не лише про технічну інфраструктуру, а й про покращення екіпірування військових на кордоні.

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Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) Польща (8489) Туск Дональд (513) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+12
Тобі говорять про те, що "Блазень" НЕ ЗВЕРТАВСЯ з цим проханням до країн НАТО чи ЄС! Ініціатива, за будь-яких обставин, повинна виходить від нього та від ВР
Деякі країни НАТО уже заявляли, що за необхідності це зроблять! Нам навіть не потрібно буде, щоб війська їх стали на фронті! Достатньо буде їх "завіси" на кордоні з БРСР та "ПМР" Тоді ми зможемо знять війська з четвертої частини своїх кордонів і зміцнить фронт Та й ППО їх на кордоні з БРСР чи в наших тилових районах, не завадить Заодно й потренуються
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11.05.2024 15:50
+10
Советую пошманать "фермеров" . Штото мало работают, много бастуют
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11.05.2024 15:29
+5
Навіть до шашликів не готуються, асфальт не кладуть, барабани не закуповують. Діла не буде.
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11.05.2024 16:15
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Советую пошманать "фермеров" . Штото мало работают, много бастуют
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11.05.2024 15:29 Відповісти
Молодці поляки. Очко то не желєзне.
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11.05.2024 15:39 Відповісти
що що, а віджимати бабло у ЕС поляки уміють...
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11.05.2024 15:31 Відповісти
Але не розкрадають
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11.05.2024 15:34 Відповісти
Не бреши. Большинство стран, в тч США, Италия, Германия, Испания и тд заявили, что ни при каких обстоятельствах не введут войска в Украину.
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11.05.2024 15:40 Відповісти
Макрон заявив,що буде думати про допомогу Україні коли п.дори будуть під Києвом чи Одесою.
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11.05.2024 15:46 Відповісти
Якою свинособачою мовою це написано? "пріхільность"...
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11.05.2024 16:01 Відповісти
Он просто работает .
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11.05.2024 15:44 Відповісти
Тобі говорять про те, що "Блазень" НЕ ЗВЕРТАВСЯ з цим проханням до країн НАТО чи ЄС! Ініціатива, за будь-яких обставин, повинна виходить від нього та від ВР
Деякі країни НАТО уже заявляли, що за необхідності це зроблять! Нам навіть не потрібно буде, щоб війська їх стали на фронті! Достатньо буде їх "завіси" на кордоні з БРСР та "ПМР" Тоді ми зможемо знять війська з четвертої частини своїх кордонів і зміцнить фронт Та й ППО їх на кордоні з БРСР чи в наших тилових районах, не завадить Заодно й потренуються
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11.05.2024 15:50 Відповісти
І виконує він її відверто ******.
Треба зібрати всю техніку, всі резерви, і кинути їх на мАцкву через блєтгород.
А що, там же ніяких військ немає, доведено поваром.
При цьому треба офіційно оголосити війну росії. Тоді й з мобілізацією та міжнародною допомогою проблем більше не буде.
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11.05.2024 16:52 Відповісти
Як казав один знайомий: "Оце тобі, Ганю - Київ" Оце тобі Польща - НАТО.
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11.05.2024 15:48 Відповісти
То ж з кожного динаміка зараз лунає "рф не показує жодних ознак підготовки нападу на країни НАТО". Навіщо ж тоді укріплення?
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11.05.2024 15:59 Відповісти
Це імітація бурхливої діяльності від туска. аби пересічний польський маргінал бачив яка потужна у нього влада.
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11.05.2024 16:40 Відповісти
Навіть до шашликів не готуються, асфальт не кладуть, барабани не закуповують. Діла не буде.
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11.05.2024 16:15 Відповісти
Хоть поржи, хужє нє будєт. Так ти казав у 2019-му, коли зепідра обрав презіком
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11.05.2024 16:37 Відповісти
Навчіть зелебобіків таке робити.
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11.05.2024 16:29 Відповісти
в ЗЕмародерів інший план....оманський план....
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11.05.2024 16:38 Відповісти
Навіщо будувати ті фортифікаційні споруди, коли п,ята колона-фермери
керують у Польщі ? Українське блокується, а з рф та Білорусіі пряма
дорога до Європи.
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11.05.2024 16:33 Відповісти
А толку від тих укріплень, якщо піторські ракети вільно літають польською територією?
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11.05.2024 16:36 Відповісти
Я ще в 19-му році після виборів тут на цензорі написав, що це були останні демократичні вибори в історії України і Зеленський останній преЗедент. Навіть з знайомими посварився через це.
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11.05.2024 17:04 Відповісти
Наразі роботи на фортифікаційних спорудах не проводяться.
Туск є відомим брехуном і бреше перед виборами в червні.
Є будівлі, які будувала попередня влада. Це сталевий бар'єр на сухопутному кордоні висотою 5 метрів з колючим дротом зверху та системою камер спостереження. В'їзди до Польщі (смуги автомагістралі) перекриті протитанковими загородженнями. Ну, звісно, ​​потрібні фортифікаційні споруди - побудувати їх протягом наступного року - це вкрай необхідне. Проблема в тому, що їх будівництво ще не розпочато.
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11.05.2024 17:21 Відповісти
Не може бути! То перекладач сплутав czas przyszły i czas terażniejszy.
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11.05.2024 17:40 Відповісти
Туск сказав, що робота почалася - це явна брехня, тому що вона не почалася. Туск просто читає опитування перед виборами і бачить, що люди ненавидять кацапів і їх лакея Лукашенка. У Польщі є запит громадської думки на зміцнення кордону, тому Туск бреше, що він його зміцнює. Після виборів у червні він забуде про це через 5 хвилин (І втече на добре оплачувану роботу в Брюссель...)
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11.05.2024 19:18 Відповісти
Він, що - Лох?
Йому, що не 42 роки?
Травень - шашлики, ні?
А як же ДОРОГИ?
ІПсо
ІКото
(сарказм😢)
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11.05.2024 17:59 Відповісти
Які укіпленя на кордоні?! Треба, як "найвеличніший підор **********" (як казав Єрмак), терміново розширювати і "красти свіжий асфальт" від кордону на Варшаву!
Які "петріот" купувати?! Треба бітум у картопляника терміново купувати,як зє! Асфальт на шлак класти на всіх дорогах воєводств,військо скорочувати!
І буде теж сонцесяйним,а не якимсь президентом!
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11.05.2024 19:46 Відповісти
Бо ссикотно.
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11.05.2024 20:39 Відповісти
А як же мир і жвачка з кацапами і торгівля московськими зерновими через білоруський кордон шаленими обсягами і темпами? Кого вони хочуть надурити?
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12.05.2024 01:41 Відповісти
Включно з торгівлею українськими територіями з вуст посіпаки кремлівського ката Дуди.
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12.05.2024 01:42 Відповісти
 
 