Польща почала будувати фортифікаційні укріплення на кордоні з Білоруссю, - Туск
Влада Польщі почала будувати фортифікаційні споруди біля свого східного кордону, зокрема, з Білоруссю. Це пояснюється необхідністю захисту від тиску, який чинить режим самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.
За його словами, польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції. Польща має справу з гібридною війною, зазначив він.
Польський міністр наголосив, що Білорусь є державою "з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі".
"Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу", - сказав Туск.
Він не уточнив, які саме роботи ведуться, але висловив сподівання, що ЄС долучиться до фінансування.
"Це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться - і я знаю, що ми цього досягнемо - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону", - наголосив прем'єр Польщі.
Туск додав, що йдеться не лише про технічну інфраструктуру, а й про покращення екіпірування військових на кордоні.
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Деякі країни НАТО уже заявляли, що за необхідності це зроблять! Нам навіть не потрібно буде, щоб війська їх стали на фронті! Достатньо буде їх "завіси" на кордоні з БРСР та "ПМР" Тоді ми зможемо знять війська з четвертої частини своїх кордонів і зміцнить фронт Та й ППО їх на кордоні з БРСР чи в наших тилових районах, не завадить Заодно й потренуються
Треба зібрати всю техніку, всі резерви, і кинути їх на мАцкву через блєтгород.
А що, там же ніяких військ немає, доведено поваром.
При цьому треба офіційно оголосити війну росії. Тоді й з мобілізацією та міжнародною допомогою проблем більше не буде.
керують у Польщі ? Українське блокується, а з рф та Білорусіі пряма
дорога до Європи.
Туск є відомим брехуном і бреше перед виборами в червні.
Є будівлі, які будувала попередня влада. Це сталевий бар'єр на сухопутному кордоні висотою 5 метрів з колючим дротом зверху та системою камер спостереження. В'їзди до Польщі (смуги автомагістралі) перекриті протитанковими загородженнями. Ну, звісно, потрібні фортифікаційні споруди - побудувати їх протягом наступного року - це вкрай необхідне. Проблема в тому, що їх будівництво ще не розпочато.
Йому, що не 42 роки?
Травень - шашлики, ні?
А як же ДОРОГИ?
ІПсо
ІКото
(сарказм😢)
Які "петріот" купувати?! Треба бітум у картопляника терміново купувати,як зє! Асфальт на шлак класти на всіх дорогах воєводств,військо скорочувати!
І буде теж сонцесяйним,а не якимсь президентом!