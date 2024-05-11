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Польша начала строить фортификационные укрепления на границе с Беларусью, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Власти Польши начали строить фортификационные сооружения у своей восточной границы, в частности, с Беларусью. Это объясняется необходимостью защиты от давления, которое оказывает режим самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

По его словам, польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Польша имеет дело с гибридной войной, отметил он.

Польский министр подчеркнул, что Беларусь является государством "со все более агрессивными намерениями в отношении Польши".

"Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока", - сказал Туск.

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Он не уточнил, какие именно работы ведутся, но выразил надежду, что ЕС присоединится к финансированию.

"Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что всей Европе придется - и я знаю, что мы этого достигнем - инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - подчеркнул премьер Польши.

Туск добавил, что речь идет не только о технической инфраструктуре, но и об улучшении экипировки военных на границе.

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Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Польша (8405) Туск Дональд (732) фортификации (118)


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Топ комментарии
+12
Тобі говорять про те, що "Блазень" НЕ ЗВЕРТАВСЯ з цим проханням до країн НАТО чи ЄС! Ініціатива, за будь-яких обставин, повинна виходить від нього та від ВР
Деякі країни НАТО уже заявляли, що за необхідності це зроблять! Нам навіть не потрібно буде, щоб війська їх стали на фронті! Достатньо буде їх "завіси" на кордоні з БРСР та "ПМР" Тоді ми зможемо знять війська з четвертої частини своїх кордонів і зміцнить фронт Та й ППО їх на кордоні з БРСР чи в наших тилових районах, не завадить Заодно й потренуються
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11.05.2024 15:50
+10
Советую пошманать "фермеров" . Штото мало работают, много бастуют
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11.05.2024 15:29
+5
Навіть до шашликів не готуються, асфальт не кладуть, барабани не закуповують. Діла не буде.
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11.05.2024 16:15
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Правила форума Совет форумчан
Советую пошманать "фермеров" . Штото мало работают, много бастуют
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11.05.2024 15:29 Ответить
Молодці поляки. Очко то не желєзне.
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11.05.2024 15:39 Ответить
що що, а віджимати бабло у ЕС поляки уміють...
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11.05.2024 15:31 Ответить
Але не розкрадають
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11.05.2024 15:34 Ответить
Не бреши. Большинство стран, в тч США, Италия, Германия, Испания и тд заявили, что ни при каких обстоятельствах не введут войска в Украину.
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11.05.2024 15:40 Ответить
Макрон заявив,що буде думати про допомогу Україні коли п.дори будуть під Києвом чи Одесою.
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11.05.2024 15:46 Ответить
Якою свинособачою мовою це написано? "пріхільность"...
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11.05.2024 16:01 Ответить
Он просто работает .
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11.05.2024 15:44 Ответить
Тобі говорять про те, що "Блазень" НЕ ЗВЕРТАВСЯ з цим проханням до країн НАТО чи ЄС! Ініціатива, за будь-яких обставин, повинна виходить від нього та від ВР
Деякі країни НАТО уже заявляли, що за необхідності це зроблять! Нам навіть не потрібно буде, щоб війська їх стали на фронті! Достатньо буде їх "завіси" на кордоні з БРСР та "ПМР" Тоді ми зможемо знять війська з четвертої частини своїх кордонів і зміцнить фронт Та й ППО їх на кордоні з БРСР чи в наших тилових районах, не завадить Заодно й потренуються
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11.05.2024 15:50 Ответить
І виконує він її відверто ******.
Треба зібрати всю техніку, всі резерви, і кинути їх на мАцкву через блєтгород.
А що, там же ніяких військ немає, доведено поваром.
При цьому треба офіційно оголосити війну росії. Тоді й з мобілізацією та міжнародною допомогою проблем більше не буде.
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11.05.2024 16:52 Ответить
Як казав один знайомий: "Оце тобі, Ганю - Київ" Оце тобі Польща - НАТО.
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11.05.2024 15:48 Ответить
То ж з кожного динаміка зараз лунає "рф не показує жодних ознак підготовки нападу на країни НАТО". Навіщо ж тоді укріплення?
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11.05.2024 15:59 Ответить
Це імітація бурхливої діяльності від туска. аби пересічний польський маргінал бачив яка потужна у нього влада.
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11.05.2024 16:40 Ответить
Навіть до шашликів не готуються, асфальт не кладуть, барабани не закуповують. Діла не буде.
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11.05.2024 16:15 Ответить
Хоть поржи, хужє нє будєт. Так ти казав у 2019-му, коли зепідра обрав презіком
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11.05.2024 16:37 Ответить
Навчіть зелебобіків таке робити.
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11.05.2024 16:29 Ответить
в ЗЕмародерів інший план....оманський план....
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11.05.2024 16:38 Ответить
Навіщо будувати ті фортифікаційні споруди, коли п,ята колона-фермери
керують у Польщі ? Українське блокується, а з рф та Білорусіі пряма
дорога до Європи.
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11.05.2024 16:33 Ответить
А толку від тих укріплень, якщо піторські ракети вільно літають польською територією?
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11.05.2024 16:36 Ответить
Я ще в 19-му році після виборів тут на цензорі написав, що це були останні демократичні вибори в історії України і Зеленський останній преЗедент. Навіть з знайомими посварився через це.
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11.05.2024 17:04 Ответить
Наразі роботи на фортифікаційних спорудах не проводяться.
Туск є відомим брехуном і бреше перед виборами в червні.
Є будівлі, які будувала попередня влада. Це сталевий бар'єр на сухопутному кордоні висотою 5 метрів з колючим дротом зверху та системою камер спостереження. В'їзди до Польщі (смуги автомагістралі) перекриті протитанковими загородженнями. Ну, звісно, ​​потрібні фортифікаційні споруди - побудувати їх протягом наступного року - це вкрай необхідне. Проблема в тому, що їх будівництво ще не розпочато.
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11.05.2024 17:21 Ответить
Не може бути! То перекладач сплутав czas przyszły i czas terażniejszy.
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11.05.2024 17:40 Ответить
Туск сказав, що робота почалася - це явна брехня, тому що вона не почалася. Туск просто читає опитування перед виборами і бачить, що люди ненавидять кацапів і їх лакея Лукашенка. У Польщі є запит громадської думки на зміцнення кордону, тому Туск бреше, що він його зміцнює. Після виборів у червні він забуде про це через 5 хвилин (І втече на добре оплачувану роботу в Брюссель...)
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11.05.2024 19:18 Ответить
Він, що - Лох?
Йому, що не 42 роки?
Травень - шашлики, ні?
А як же ДОРОГИ?
ІПсо
ІКото
(сарказм😢)
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11.05.2024 17:59 Ответить
Які укіпленя на кордоні?! Треба, як "найвеличніший підор **********" (як казав Єрмак), терміново розширювати і "красти свіжий асфальт" від кордону на Варшаву!
Які "петріот" купувати?! Треба бітум у картопляника терміново купувати,як зє! Асфальт на шлак класти на всіх дорогах воєводств,військо скорочувати!
І буде теж сонцесяйним,а не якимсь президентом!
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11.05.2024 19:46 Ответить
Бо ссикотно.
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11.05.2024 20:39 Ответить
А як же мир і жвачка з кацапами і торгівля московськими зерновими через білоруський кордон шаленими обсягами і темпами? Кого вони хочуть надурити?
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12.05.2024 01:41 Ответить
Включно з торгівлею українськими територіями з вуст посіпаки кремлівського ката Дуди.
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12.05.2024 01:42 Ответить
 
 