Польша начала строить фортификационные укрепления на границе с Беларусью, - Туск

Власти Польши начали строить фортификационные сооружения у своей восточной границы, в частности, с Беларусью. Это объясняется необходимостью защиты от давления, которое оказывает режим самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

По его словам, польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Польша имеет дело с гибридной войной, отметил он.

Польский министр подчеркнул, что Беларусь является государством "со все более агрессивными намерениями в отношении Польши".

"Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока", - сказал Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша ждет нападения России: Туск призвал собрать 100 миллиардов евро на перевооружение ЕС

Он не уточнил, какие именно работы ведутся, но выразил надежду, что ЕС присоединится к финансированию.

"Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что всей Европе придется - и я знаю, что мы этого достигнем - инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - подчеркнул премьер Польши.

Туск добавил, что речь идет не только о технической инфраструктуре, но и об улучшении экипировки военных на границе.

Читайте также: Беларусь недалеко от границы с Украиной строит военную базу, где, вероятно, РФ будет хранить ядерное оружие, - NYT