Польша начала строить фортификационные укрепления на границе с Беларусью, - Туск
Власти Польши начали строить фортификационные сооружения у своей восточной границы, в частности, с Беларусью. Это объясняется необходимостью защиты от давления, которое оказывает режим самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.
По его словам, польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Польша имеет дело с гибридной войной, отметил он.
Польский министр подчеркнул, что Беларусь является государством "со все более агрессивными намерениями в отношении Польши".
"Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока", - сказал Туск.
Он не уточнил, какие именно работы ведутся, но выразил надежду, что ЕС присоединится к финансированию.
"Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что всей Европе придется - и я знаю, что мы этого достигнем - инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - подчеркнул премьер Польши.
Туск добавил, что речь идет не только о технической инфраструктуре, но и об улучшении экипировки военных на границе.
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Деякі країни НАТО уже заявляли, що за необхідності це зроблять! Нам навіть не потрібно буде, щоб війська їх стали на фронті! Достатньо буде їх "завіси" на кордоні з БРСР та "ПМР" Тоді ми зможемо знять війська з четвертої частини своїх кордонів і зміцнить фронт Та й ППО їх на кордоні з БРСР чи в наших тилових районах, не завадить Заодно й потренуються
Треба зібрати всю техніку, всі резерви, і кинути їх на мАцкву через блєтгород.
А що, там же ніяких військ немає, доведено поваром.
При цьому треба офіційно оголосити війну росії. Тоді й з мобілізацією та міжнародною допомогою проблем більше не буде.
керують у Польщі ? Українське блокується, а з рф та Білорусіі пряма
дорога до Європи.
Туск є відомим брехуном і бреше перед виборами в червні.
Є будівлі, які будувала попередня влада. Це сталевий бар'єр на сухопутному кордоні висотою 5 метрів з колючим дротом зверху та системою камер спостереження. В'їзди до Польщі (смуги автомагістралі) перекриті протитанковими загородженнями. Ну, звісно, потрібні фортифікаційні споруди - побудувати їх протягом наступного року - це вкрай необхідне. Проблема в тому, що їх будівництво ще не розпочато.
Йому, що не 42 роки?
Травень - шашлики, ні?
А як же ДОРОГИ?
ІПсо
ІКото
(сарказм😢)
Які "петріот" купувати?! Треба бітум у картопляника терміново купувати,як зє! Асфальт на шлак класти на всіх дорогах воєводств,військо скорочувати!
І буде теж сонцесяйним,а не якимсь президентом!