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Беларусь недалеко от границы с Украиной строит военную базу, где, вероятно, РФ будет хранить ядерное оружие, - NYT

Військова база для ядерної зброї будується в Білорусі

Неподалеку белорусского города Осиповичи, что в 190 км от границы с Украиной, строят военный объект, на котором россияне могут хранить ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что издание The New York Times проанализировало спутниковые снимки от Maxar и увидело, что на объекте с марта продолжается строительство.

В частности, там появилось новое трехслойное ограждение, крытая грузовая зона и укрытие для подземных бункеров. Строительство продолжается - там работают бульдозеры и возводятся новые здания. Реконструкции также соответствуют структурам, которые можно увидеть на других бывших советских ядерных хранилищах, отмечает NYT.

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Базу прикрывает ПВО, а вблизи нее есть часть с "Искандерами", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами.

Как отмечают в газете, ядерные программы очень засекречены, поэтому возможно, что в Беларуси есть и другие места, где РФ хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на обратное.

Читайте также: Беларусь приняла военную доктрину, предусматривающую помощь России в войне на стороне "дружественных государств"

Что известно о ядерном оружии на территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране размещено "несколько десятков российских ядерных боеприпасов". Все тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.

В начале мая войска Беларуси начали внезапную "проверку" средств-носителей нестратегического ядерного вооружения.

В январе 2024 года Лукашенко хвастался переданными Беларуси ядерными ракетами к комплексам "Искандер": "Получили от россиян за их деньги".

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95393) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+14
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

(Т. Шевченко, "Сон")
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10.05.2024 21:02
+14
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо...
Кажуть, що перед смертю їй відібрало мову...
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10.05.2024 21:05
+7
у наших західних друзів є фантастичні бетонобойні бомби
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10.05.2024 21:00
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Правила форума Совет форумчан
Нехай будують собі цю базу. Білорусь це буде суцільний саркофаг. Скільки цієї Білорусі.
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10.05.2024 20:58 Ответить
у наших західних друзів є фантастичні бетонобойні бомби
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10.05.2024 21:00 Ответить
Щодо суті коменту - авжеж у друзів...але не у нас. А от що фантастичні - ТА ДА
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10.05.2024 21:23 Ответить
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

(Т. Шевченко, "Сон")
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10.05.2024 21:02 Ответить
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо...
Кажуть, що перед смертю їй відібрало мову...
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10.05.2024 21:05 Ответить
Чи була така нація українці коли не було своєї держави? Чи була така нація як євреї, коли в них не було своєї держави? Ви перебільшуєте.
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10.05.2024 21:16 Ответить
Таваріщь Полякова, Францію колись називали Галлією, французів - галлами. Розжовувати для Вса далі?
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11.05.2024 06:05 Ответить
Не могла она помереть не родившись. До середины 19 века никто и не слышал про белорусов.
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10.05.2024 21:17 Ответить
Ліцьвіныhttps://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-BKP-2005-1 [1] (літвіныhttps://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-BKP-2005-1 [1] , літва; https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ст.-бел . литвиныhttps://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-ESBM-6-2 [2] ) - назва тытульнага народу https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5 Вялікага Княства Літоўскага , гістарычнае найменьне і саманазва https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8D%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%9E беларусаў эпохі ВКЛ https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [a] , якая ўжывалася поруч з https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8B_(%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русінамі. У XVI-XVIII стагодзьдзях назва «ліцьвіны» была найбольш абагульняльнай этнанімічнай формай самасьвядомасьці літоўскага (беларускага) https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народу і адлюстроўвала найбольш шырокі ўзровень яго нацыянальнае кансалідацыі.
Дзеля вызначэньня беларусаў назва «ліцьвіны»https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-17 [b] шырока ўжывалася яшчэ ўсё XIX стагодзьдзе і захоўваецца ў ******** частковым ужытку ў якасьці саманазвы вясковага жыхарства https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Беларусі . Як адзначае беларускі гісторык https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%9E Уладзімер Арлоў у кнізе «https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C._%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5 Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае », «Мы - беларусы, але мы і ліцьвіны, спадкаемцы гісторыі і культуры магутнай эўрапейскай дзяржавы - Вялікага Княства Літоўскага».
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10.05.2024 21:34 Ответить
Не надо смешить кур, литвины.
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10.05.2024 21:39 Ответить
Так ти курка чи кацап?
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10.05.2024 21:57 Ответить
Шоб ты знало, ахмед -заде, шо "белорусами" их прозвали козломордые, до этого их называли "литвинами", по принадлежности к В. княжеству Литовскому.
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10.05.2024 22:06 Ответить
В России по отношению ко всему восточнославянскому населению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речи Посполитой использовался термин «белорусцы», который со временем сузился до восточнославянского населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великого княжества Литовского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8F-19 [19] . До XIX века в качестве самоназвания употреблялись этноним «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE) русины » или политоним «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B литвины »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-21 [21] . К концу XIX века термин «белорус» (либо «белорусс») закрепился за населением всей территории Белоруссии
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10.05.2024 21:43 Ответить
Білоруси, як "нація", почали зникать ще з 16 століття Остання спроба їх заявить про себе, як про НАРОД, була під час повстання Наливайка (до речі - кістяком повстанців були покозачені у Січі запорізькій, "литвини") Потім шляхта литовська ставала все більше "ополяченою" і покинула свій народ Характерні приклади: Тадеуш Костюшко, Адам Міцкевич, Кастусь Калиновський Перший - польський та американський герой Другий - "великий польський поет" Третій - служив інтересам Польщі в її спробах звільниться від ярма російського поневолення та вбивав "білорусів", що не поділяли його поглядів Бо у його баченні "Річ посполита" повинна була відновиться саме у союзі з поляками - ні про яку "нєзалежнасть Ліцьви" Калиновський навіть не думав
Тобто - з 16 століття "литвини" (білоруси) фактично зникають з політичної арени і стають інструментом політичної волі сусідніх націй - поляків, а потім - росіян
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11.05.2024 06:15 Ответить
дурень, що білоруси мають робити аби тебе задовольнити, коли їхня країна окупована?
Чи ти знаєш скільки білорусів воює зараз на фронті за Україну поки ти просижуєш сраку у тилу?
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10.05.2024 21:22 Ответить
А чого ж вони з 2014-го на "Цензорі" нас учили - "Как украинцам абустроить Украину..."??? Такі "розумні" були... Однак у 2020-му - "всралися" ...

Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» знову повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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11.05.2024 21:22 Ответить
Підсовують?
А потім там збираються зробити провокацію з вибухами та витоком радіації?
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10.05.2024 21:14 Ответить
Збудоване людськими руками, людськими руками руйнується - Богдан Хмельницький. Але в мене є сумніви, що найвеличніший лідер всесвіту віддасть наказ той об'єкт руйнувати. Для нього і його оточення в Білорусі Лукашенко брат по розуму, скільки звідти стріляли ракетами жодної відповіді не було. У випадку найменшої атаки занепокоєні любителі жити спокійним життям за рахунок смертей і страждань українців просто перестануть надавати допомогу як Баден Ізраїлю. І почнуть захищати Білорусь.
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10.05.2024 21:14 Ответить
Не треба "фантазувать" Варто глянуть на це з більш практичного боку
Кордон України з БРСР - трохи більше 1000км (1058) Чим його прикривать у випадку оголошення війни? Нам ледве вистачає військ на півдні та сході! А це обов"язково буде у випадку нанесення удару по території БРСР Тому мусимо "скреготать зубами" і терпіть
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11.05.2024 06:21 Ответить
Потрібна американська ядерна зброя на території України. На Поліссі було багато шахт пам'ятаю. Та ж Житомирська область наприклад. У лісах.
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10.05.2024 21:18 Ответить
І які ж "шахти" були у Нових Білокоровичах? А там же стояла дивізія РВСН!
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11.05.2024 06:23 Ответить
190 км і ядерна зброя? Калібри літають на 1000 км і можуть нести ядерний заряд. Нахєр будувати сховища так близько до кордону. Американські журналісти у гонитві за новинами придумують цілковиту маячню.
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10.05.2024 21:19 Ответить
А радіоактивні відходи?
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10.05.2024 21:22 Ответить
Це склади де бульбафорер лукашенко буде зберігати викопану бульбу.
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10.05.2024 23:04 Ответить
Дали довбо..бу - яз , тепер носиться з нею як курка з крашанкою . ! Не знає де їй сісти щоб знестися .
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10.05.2024 21:25 Ответить
Білорусь маленька і у випадку чого легко проставляється підозрюю навіть шторм шадоу. Нехай будуюють. Головне залякати їх до смерті щоб боялися навіть думати ту зброю застосовувати. А для цього американські ядерні ракети потрібні на території України.
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10.05.2024 21:27 Ответить
Білоруси там будуть лише у якості "охорони зовнішнього периметру" Управлять зброєю будуть кацапи (можливо - навіть перевдягнені у білоруську військову форму)
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11.05.2024 06:25 Ответить
Це добре - не доведеться за Урал їхати, щоб повернути хоч частину ядерного арсеналу.
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10.05.2024 21:31 Ответить
Мало їм Чорнобиля. Соже незабаром білоруська нація зникне.
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10.05.2024 21:47 Ответить
о то ми можемо відновити ядерний арсенал швидше ніж здавалось
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10.05.2024 22:02 Ответить
Мозирський та Новополоцький НПЗ без бавовни, непорядок! Залиште їх без бензину тоді хой що вони набудують.
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10.05.2024 22:20 Ответить
Уже залишили! Кацапи поставляли нафту туди з нафтобаз, розташованих на території Смоленщини І туди ж приймали готові нафтопродукти А тепер ці бази зруйновані "неизвестными БПЛА самалётнава типа"
Саме тому Лука і "мечет икру" у телеефірі
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11.05.2024 06:30 Ответить
возможно, что в Беларуси есть и другие места, где РФ хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на обратное. Источник:
Остается от зависти сдохнуть. Мне не дано такой стиль.
Аналитика уровня - Бог.
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10.05.2024 22:32 Ответить
"неподалік кордону з Україною"? - Буданову - раз плюнути - все собі заберем.
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10.05.2024 22:59 Ответить
 
 