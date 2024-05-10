Беларусь недалеко от границы с Украиной строит военную базу, где, вероятно, РФ будет хранить ядерное оружие, - NYT

Неподалеку белорусского города Осиповичи, что в 190 км от границы с Украиной, строят военный объект, на котором россияне могут хранить ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что издание The New York Times проанализировало спутниковые снимки от Maxar и увидело, что на объекте с марта продолжается строительство.

В частности, там появилось новое трехслойное ограждение, крытая грузовая зона и укрытие для подземных бункеров. Строительство продолжается - там работают бульдозеры и возводятся новые здания. Реконструкции также соответствуют структурам, которые можно увидеть на других бывших советских ядерных хранилищах, отмечает NYT.

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Базу прикрывает ПВО, а вблизи нее есть часть с "Искандерами", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами.

Как отмечают в газете, ядерные программы очень засекречены, поэтому возможно, что в Беларуси есть и другие места, где РФ хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на обратное.

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Что известно о ядерном оружии на территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране размещено "несколько десятков российских ядерных боеприпасов". Все тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.

В начале мая войска Беларуси начали внезапную "проверку" средств-носителей нестратегического ядерного вооружения.

В январе 2024 года Лукашенко хвастался переданными Беларуси ядерными ракетами к комплексам "Искандер": "Получили от россиян за их деньги".