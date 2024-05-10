Беларусь недалеко от границы с Украиной строит военную базу, где, вероятно, РФ будет хранить ядерное оружие, - NYT
Неподалеку белорусского города Осиповичи, что в 190 км от границы с Украиной, строят военный объект, на котором россияне могут хранить ядерное оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.
Отмечается, что издание The New York Times проанализировало спутниковые снимки от Maxar и увидело, что на объекте с марта продолжается строительство.
В частности, там появилось новое трехслойное ограждение, крытая грузовая зона и укрытие для подземных бункеров. Строительство продолжается - там работают бульдозеры и возводятся новые здания. Реконструкции также соответствуют структурам, которые можно увидеть на других бывших советских ядерных хранилищах, отмечает NYT.
Базу прикрывает ПВО, а вблизи нее есть часть с "Искандерами", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами.
Как отмечают в газете, ядерные программы очень засекречены, поэтому возможно, что в Беларуси есть и другие места, где РФ хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на обратное.
Что известно о ядерном оружии на территории Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране размещено "несколько десятков российских ядерных боеприпасов". Все тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.
В начале мая войска Беларуси начали внезапную "проверку" средств-носителей нестратегического ядерного вооружения.
В январе 2024 года Лукашенко хвастался переданными Беларуси ядерными ракетами к комплексам "Искандер": "Получили от россиян за их деньги".
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Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
(Т. Шевченко, "Сон")
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Дзеля вызначэньня беларусаў назва «ліцьвіны»https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-17 [b] шырока ўжывалася яшчэ ўсё XIX стагодзьдзе і захоўваецца ў ******** частковым ужытку ў якасьці саманазвы вясковага жыхарства https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Беларусі . Як адзначае беларускі гісторык https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%9E Уладзімер Арлоў у кнізе «https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C._%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5 Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае », «Мы - беларусы, але мы і ліцьвіны, спадкаемцы гісторыі і культуры магутнай эўрапейскай дзяржавы - Вялікага Княства Літоўскага».
Тобто - з 16 століття "литвини" (білоруси) фактично зникають з політичної арени і стають інструментом політичної волі сусідніх націй - поляків, а потім - росіян
Чи ти знаєш скільки білорусів воює зараз на фронті за Україну поки ти просижуєш сраку у тилу?
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» знову повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» … Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
А потім там збираються зробити провокацію з вибухами та витоком радіації?
Кордон України з БРСР - трохи більше 1000км (1058) Чим його прикривать у випадку оголошення війни? Нам ледве вистачає військ на півдні та сході! А це обов"язково буде у випадку нанесення удару по території БРСР Тому мусимо "скреготать зубами" і терпіть
Саме тому Лука і "мечет икру" у телеефірі
Остается от зависти сдохнуть. Мне не дано такой стиль.
Аналитика уровня - Бог.