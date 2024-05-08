В Пентагоне не видят никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие
Сейчас в Пентагоне не наблюдают признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие даже в учебных целях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время видеобрифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.
"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", - отметила Сингх.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты считают решение России провести учения по отработке применения нестратегических ядерных вооружений "абсолютно безответственным" и потенциально угрожающим мировой безопасности.
Что предшествовало
Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.
США отреагировали на угрожающую риторику Кремля. Там посоветовали Путину вывести войска из Украины, если он хочет уберечь их от поражения западным оружием.
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І одразу!
Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.
У цієї Сінгх ліва половина мозку не дружить з правою - казати поряд два протилежні твердження.
Проста логіка - перед застосуванням ядерної зброї треба перевірити роботу систем і підрозділів.
Це так ніби бандит на вулиці наставив пістолет на перехожого, а поліцейський каже - не бачу ознак того, що він вистрілить. Так воно і буде - побачать "ознаки" тільки тоді, коли воно полетить?
2. Навчання бачать.
Не здається, що у них є підстави вважати, що навчання будуть без застосування і це просто чергове розмахування ядерною єлдою?
Як на мене, те, що Захід більше не ведеться на залякування - це добре.
Ти б хотів, щоб було інакше?
Був вже один такий пустоголовий шашличник, Зеленський зветься - не вівся на залякування.
Ніхрена у заходу немає підстав вважати, що кінчені ідіоти в кремлі не застосують ядерну зброю.
І взагалі, які мають бути ті "ознаки"? Ракети у повітрі?
Як вважаєш, для чого чи для кого взагалі ця заява?
Невже для заспркоєння охлосу в Україні?
Макрон був ще прямішим: "У нас теж є ядерна зброя" і все. Тепер ви чухайте репу.
Це зашифровано у формулюванні "загроза національної безпеки РФ".
https://www.bbc.com/russian/articles/c72g54zl0lvo
https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html
"...Президент России Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России..."
Он (путін) добавил, что вторая причина применения этого оружия - это угроза существования российского государства. "Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", - отметил президент.
- Ой, куме, не бачу. Нічого не бачу
не панікувати та не пакувати валізи?