В Пентагоне не видят никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие

Сейчас в Пентагоне не наблюдают признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие даже в учебных целях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время видеобрифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", - отметила Сингх.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты считают решение России провести учения по отработке применения нестратегических ядерных вооружений "абсолютно безответственным" и потенциально угрожающим мировой безопасности.

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Что предшествовало

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

США отреагировали на угрожающую риторику Кремля. Там посоветовали Путину вывести войска из Украины, если он хочет уберечь их от поражения западным оружием.