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Если Путин хочет защитить войска РФ от поражения западным оружием, он должен вывести их из Украины, - Кирби

Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі

Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что если Россия хочет уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, то она должна просто вывести их с территории Украины.

Об этом Кирби заявил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто, вывести свои войска", - подчеркнул представитель Белого дома.

При этом Кирби отметил, что сейчас в администрации Байдена не видят реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на угрозы Путина.

Читайте: Соединенные Штаты не видят признаков, что россияне применят ядерное оружие против Украины, - Госдеп США

"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - добавил Кирби.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта.

Однако США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Швеции Бильстрем о ядерных учениях РФ: Поведение России следует считать особо безответственным и ошибочным

Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

Автор: 

путин владимир (31217) россия (95388) США (26454) ядерное оружие (1328) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+11
Некоторые совершенно не понимают кацапскую логику. Путин не собирается вкладывать деньги в улучшение быта своих граждан, развитие Сибири, он просто захватит новую страну, заселит ее кацапами и она будет их кормить. После ее разорения они снова захватят другую развитую страну и т.д. Путину начхать на свои войска и на потери, Путин хочет захватить Украину, чтобы с ее территории двинуть дальше на захват новых стран сытой Европы. Так, что Европа или помогайте Украине или будите захвачены, разорены
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07.05.2024 08:53
+8
Українське громадянське суспільство має виконати своє домашнє завдання. Зєля - найслабша ланка в обороні України.

Вибори
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07.05.2024 08:57
+6
Так поступали їх нащадки-орда і так буде і надалі.
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07.05.2024 09:07
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Правила форума Совет форумчан
кірбі йде у сраку!
британці та французи дозволили бомбити кацапські болота.
орки будуть подихати всюди, де це можливо.
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07.05.2024 08:44 Ответить
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07.05.2024 08:46 Ответить
Шо, сьогоднi? ДАЙ БОГ ! АМiНЬ !!!
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07.05.2024 09:52 Ответить
Інструкції як правильно тероризувати населення України.
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07.05.2024 08:49 Ответить
Некоторые совершенно не понимают кацапскую логику. Путин не собирается вкладывать деньги в улучшение быта своих граждан, развитие Сибири, он просто захватит новую страну, заселит ее кацапами и она будет их кормить. После ее разорения они снова захватят другую развитую страну и т.д. Путину начхать на свои войска и на потери, Путин хочет захватить Украину, чтобы с ее территории двинуть дальше на захват новых стран сытой Европы. Так, что Европа или помогайте Украине или будите захвачены, разорены
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07.05.2024 08:53 Ответить
Так поступали їх нащадки-орда і так буде і надалі.
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07.05.2024 09:07 Ответить
Вєлікоє пєрєсєлєніє больших і малих орд з (по лєнінські) крайнього востока Європи і доброй долі Азії. Попіл Чінгісхана стукає х.... та шойгу в старечі груди.
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07.05.2024 11:12 Ответить
Українське громадянське суспільство має виконати своє домашнє завдання. Зєля - найслабша ланка в обороні України.

Вибори
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07.05.2024 08:57 Ответить
Тока не баб Юлю, по известным зебиловместевзятыми компрометирующими обстоятельствами.
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07.05.2024 09:53 Ответить
ванья, ну не пролізе вже каптіельманша, нікуди, вОна позавчорашній день, х..ло звичайно по старій дружбі дасть їй грошей на розхитування і виборчу кампанію, але всеодно нічого у неї не вийде, нехай сидить тихенько і чекає, коли і до неї прийдуть, з новою підозрою.
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07.05.2024 13:49 Ответить
Це було сказано для біомаси раші. Тим які на передовій, така пропозиція дуже цікава. А іншим - мріють про жигулі.
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07.05.2024 09:01 Ответить
інколи є думаю: ці західні кірбі лише прикидаються ідіотами, чи (неймовірно!!!) вони такими і є??? - на неймовірний випадок пояснюю всім кірбі - для путіна ураження його військ західною зброєю це просто фантастичний подарунок!!!!! він спить і бачить це в своїх солодких снах!!!! тому що, ви, ідіоти кірбі, не розумієте, що у путіна є 2 зброї масового ураження, ядерка то друга, а перша це "вставай страна огромная", поки що страна впирається, але коли сво вдасться перевести у "вітчизняну війну", то звиклі до споконвічних імперських жертовностей таки можуть піднятися

ніхто ніколи не повинен боротися проти агресивної бактерії малими дозами антибіотику!!! це прямий злочин!!! тому що від такого "лікування" агресивність і міць бактерії тільки ростуть, скаженими темпами!!! чомусь в медицині це вже дійшло до голів не лише лікарів, а й пацієнтів - проте в політиці продовжується дурний кривавий ідіотизм типу війни в афгані на 20 років.... - чому так? кому вигідно? кірбам?

або воювати, або не воювати!!! хто хоча експериментувати, той нехай робить це на своїй алясці чи в техасі (площі там нормальні)
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07.05.2024 09:02 Ответить
Ідея правильна, але Кірбі Цензор мабуть не читає
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07.05.2024 09:19 Ответить
https://youtu.be/-k5u-IRxqjs?si=O2GxL5PehKuJTdhv...%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://youtu.be/-k5u-IRxqjs?si=O2GxL5PehKuJTdhv...черная метка ......
Чёрная метка Голобородьке из Иерусалима
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07.05.2024 09:04 Ответить
Геніальна ідея!
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07.05.2024 09:19 Ответить
О! Нарешті хтось сказав щось розумне.
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07.05.2024 09:46 Ответить
А мені цікаво, коли мадам Меркель відповість за це лайно, що воно зробило? Лизала дупу , комуністка і вилизала. ****
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07.05.2024 10:11 Ответить
Она уже ответила, что тянула время для Украины. Поищите в германском инете.
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07.05.2024 10:32 Ответить
Поцілуйте вашу комсомольсько-совдеповську пиз...у, у дупу. МЕрзото
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07.05.2024 10:51 Ответить
В ліваків групи Саллівона нколи не буде співчуття до України. Так само чинити і їх старші начальники Блін Клінтон із своєю мадам. Обама як потомок кенійськіх пастухів "пас задніх". Ну а ірландське крило в демпартії завжди торчало від х..... особливо від слів про свободу поневоленим народам Європи.
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07.05.2024 11:18 Ответить
Якби хтось сказав Путіну, що війна триватиме понад два роки і за цей час Росія втратить усю свою професійну армію, втратить тисячі танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти та артилерійських систем, втратить сотні літаків, гелікоптерів та систем ППО, що її Чорноморський флот буде частково знищений, а його залишки боятимуться виходити в море, втратять європейський енергетичний ринок, втратять сотні мільярдів доларів, втратить майже всю резиденцію на Заході, втратить понад мільйон людей, які виїхали.
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07.05.2024 12:00 Ответить
то, що? йому пофііг, у нього нав'язлива ідея завоювань і повної зневаги до інших. воно просто здуріло від безмежної влади, яку йому дали кацапи, от і робить, що хоче, і розуміє, що ніхто йому нічого не зробить, бо у нього є ядерна бомба. ГІтлера свого часу вчасно добили, бо зробив би він бомбу ядерну, то хз що би було.
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07.05.2024 13:56 Ответить
 
 