Если Путин хочет защитить войска РФ от поражения западным оружием, он должен вывести их из Украины, - Кирби

Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что если Россия хочет уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, то она должна просто вывести их с территории Украины.

Об этом Кирби заявил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто, вывести свои войска", - подчеркнул представитель Белого дома.

При этом Кирби отметил, что сейчас в администрации Байдена не видят реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на угрозы Путина.

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"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - добавил Кирби.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта.

Однако США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.