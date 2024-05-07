Если Путин хочет защитить войска РФ от поражения западным оружием, он должен вывести их из Украины, - Кирби
Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что если Россия хочет уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, то она должна просто вывести их с территории Украины.
Об этом Кирби заявил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто, вывести свои войска", - подчеркнул представитель Белого дома.
При этом Кирби отметил, что сейчас в администрации Байдена не видят реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на угрозы Путина.
"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - добавил Кирби.
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта.
Однако США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.
Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.
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британці та французи дозволили бомбити кацапські болота.
орки будуть подихати всюди, де це можливо.
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ніхто ніколи не повинен боротися проти агресивної бактерії малими дозами антибіотику!!! це прямий злочин!!! тому що від такого "лікування" агресивність і міць бактерії тільки ростуть, скаженими темпами!!! чомусь в медицині це вже дійшло до голів не лише лікарів, а й пацієнтів - проте в політиці продовжується дурний кривавий ідіотизм типу війни в афгані на 20 років.... - чому так? кому вигідно? кірбам?
або воювати, або не воювати!!! хто хоча експериментувати, той нехай робить це на своїй алясці чи в техасі (площі там нормальні)
Чёрная метка Голобородьке из Иерусалима