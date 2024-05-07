Якщо Путін хоче захистити війська РФ від ураження західною зброєю, він має вивести їх з України, - Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що якщо Росія хоче вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, то вона мусить просто вивести їх з території України.

Про це Кірбі заявив під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська", - наголосив речник Білого дому.

При цьому Кірбі зауважив, що зараз в адміністрації Байдена не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри погрози Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати не бачать ознак, що росіяни застосують ядерну зброю проти України, - Держдеп США

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - додав Кірбі.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту.

Однак США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Читайте також: Глава МЗС Швеції Більстрем про ядерні навчання РФ: поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.