УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11849 відвідувачів онлайн
Новини
4 954 24

Якщо Путін хоче захистити війська РФ від ураження західною зброєю, він має вивести їх з України, - Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що якщо Росія хоче вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, то вона мусить просто вивести їх з території України.

Про це Кірбі заявив під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська", - наголосив речник Білого дому.

При цьому Кірбі зауважив, що зараз в адміністрації Байдена не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри погрози Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати не бачать ознак, що росіяни застосують ядерну зброю проти України, - Держдеп США

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - додав Кірбі.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту.

Однак США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Читайте також: Глава МЗС Швеції Більстрем про ядерні навчання РФ: поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) США (22568) ядерна зброя (1147) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Некоторые совершенно не понимают кацапскую логику. Путин не собирается вкладывать деньги в улучшение быта своих граждан, развитие Сибири, он просто захватит новую страну, заселит ее кацапами и она будет их кормить. После ее разорения они снова захватят другую развитую страну и т.д. Путину начхать на свои войска и на потери, Путин хочет захватить Украину, чтобы с ее территории двинуть дальше на захват новых стран сытой Европы. Так, что Европа или помогайте Украине или будите захвачены, разорены
показати весь коментар
07.05.2024 08:53
+8
Українське громадянське суспільство має виконати своє домашнє завдання. Зєля - найслабша ланка в обороні України.

Вибори
показати весь коментар
07.05.2024 08:57
+6
Так поступали їх нащадки-орда і так буде і надалі.
показати весь коментар
07.05.2024 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кірбі йде у сраку!
британці та французи дозволили бомбити кацапські болота.
орки будуть подихати всюди, де це можливо.
показати весь коментар
07.05.2024 08:44 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2024 08:46 Відповісти
Шо, сьогоднi? ДАЙ БОГ ! АМiНЬ !!!
показати весь коментар
07.05.2024 09:52 Відповісти
Інструкції як правильно тероризувати населення України.
показати весь коментар
07.05.2024 08:49 Відповісти
Некоторые совершенно не понимают кацапскую логику. Путин не собирается вкладывать деньги в улучшение быта своих граждан, развитие Сибири, он просто захватит новую страну, заселит ее кацапами и она будет их кормить. После ее разорения они снова захватят другую развитую страну и т.д. Путину начхать на свои войска и на потери, Путин хочет захватить Украину, чтобы с ее территории двинуть дальше на захват новых стран сытой Европы. Так, что Европа или помогайте Украине или будите захвачены, разорены
показати весь коментар
07.05.2024 08:53 Відповісти
Так поступали їх нащадки-орда і так буде і надалі.
показати весь коментар
07.05.2024 09:07 Відповісти
Вєлікоє пєрєсєлєніє больших і малих орд з (по лєнінські) крайнього востока Європи і доброй долі Азії. Попіл Чінгісхана стукає х.... та шойгу в старечі груди.
показати весь коментар
07.05.2024 11:12 Відповісти
Українське громадянське суспільство має виконати своє домашнє завдання. Зєля - найслабша ланка в обороні України.

Вибори
показати весь коментар
07.05.2024 08:57 Відповісти
Тока не баб Юлю, по известным зебиловместевзятыми компрометирующими обстоятельствами.
показати весь коментар
07.05.2024 09:53 Відповісти
ванья, ну не пролізе вже каптіельманша, нікуди, вОна позавчорашній день, х..ло звичайно по старій дружбі дасть їй грошей на розхитування і виборчу кампанію, але всеодно нічого у неї не вийде, нехай сидить тихенько і чекає, коли і до неї прийдуть, з новою підозрою.
показати весь коментар
07.05.2024 13:49 Відповісти
Це було сказано для біомаси раші. Тим які на передовій, така пропозиція дуже цікава. А іншим - мріють про жигулі.
показати весь коментар
07.05.2024 09:01 Відповісти
інколи є думаю: ці західні кірбі лише прикидаються ідіотами, чи (неймовірно!!!) вони такими і є??? - на неймовірний випадок пояснюю всім кірбі - для путіна ураження його військ західною зброєю це просто фантастичний подарунок!!!!! він спить і бачить це в своїх солодких снах!!!! тому що, ви, ідіоти кірбі, не розумієте, що у путіна є 2 зброї масового ураження, ядерка то друга, а перша це "вставай страна огромная", поки що страна впирається, але коли сво вдасться перевести у "вітчизняну війну", то звиклі до споконвічних імперських жертовностей таки можуть піднятися

ніхто ніколи не повинен боротися проти агресивної бактерії малими дозами антибіотику!!! це прямий злочин!!! тому що від такого "лікування" агресивність і міць бактерії тільки ростуть, скаженими темпами!!! чомусь в медицині це вже дійшло до голів не лише лікарів, а й пацієнтів - проте в політиці продовжується дурний кривавий ідіотизм типу війни в афгані на 20 років.... - чому так? кому вигідно? кірбам?

або воювати, або не воювати!!! хто хоча експериментувати, той нехай робить це на своїй алясці чи в техасі (площі там нормальні)
показати весь коментар
07.05.2024 09:02 Відповісти
Ідея правильна, але Кірбі Цензор мабуть не читає
показати весь коментар
07.05.2024 09:19 Відповісти
https://youtu.be/-k5u-IRxqjs?si=O2GxL5PehKuJTdhv...%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://youtu.be/-k5u-IRxqjs?si=O2GxL5PehKuJTdhv...черная метка ......
Чёрная метка Голобородьке из Иерусалима
показати весь коментар
07.05.2024 09:04 Відповісти
Геніальна ідея!
показати весь коментар
07.05.2024 09:19 Відповісти
О! Нарешті хтось сказав щось розумне.
показати весь коментар
07.05.2024 09:46 Відповісти
А мені цікаво, коли мадам Меркель відповість за це лайно, що воно зробило? Лизала дупу , комуністка і вилизала. ****
показати весь коментар
07.05.2024 10:11 Відповісти
Она уже ответила, что тянула время для Украины. Поищите в германском инете.
показати весь коментар
07.05.2024 10:32 Відповісти
Поцілуйте вашу комсомольсько-совдеповську пиз...у, у дупу. МЕрзото
показати весь коментар
07.05.2024 10:51 Відповісти
В ліваків групи Саллівона нколи не буде співчуття до України. Так само чинити і їх старші начальники Блін Клінтон із своєю мадам. Обама як потомок кенійськіх пастухів "пас задніх". Ну а ірландське крило в демпартії завжди торчало від х..... особливо від слів про свободу поневоленим народам Європи.
показати весь коментар
07.05.2024 11:18 Відповісти
Якби хтось сказав Путіну, що війна триватиме понад два роки і за цей час Росія втратить усю свою професійну армію, втратить тисячі танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти та артилерійських систем, втратить сотні літаків, гелікоптерів та систем ППО, що її Чорноморський флот буде частково знищений, а його залишки боятимуться виходити в море, втратять європейський енергетичний ринок, втратять сотні мільярдів доларів, втратить майже всю резиденцію на Заході, втратить понад мільйон людей, які виїхали.
показати весь коментар
07.05.2024 12:00 Відповісти
то, що? йому пофііг, у нього нав'язлива ідея завоювань і повної зневаги до інших. воно просто здуріло від безмежної влади, яку йому дали кацапи, от і робить, що хоче, і розуміє, що ніхто йому нічого не зробить, бо у нього є ядерна бомба. ГІтлера свого часу вчасно добили, бо зробив би він бомбу ядерну, то хз що би було.
показати весь коментар
07.05.2024 13:56 Відповісти
 
 