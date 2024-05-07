Якщо Путін хоче захистити війська РФ від ураження західною зброєю, він має вивести їх з України, - Кірбі
Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що якщо Росія хоче вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, то вона мусить просто вивести їх з території України.
Про це Кірбі заявив під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська", - наголосив речник Білого дому.
При цьому Кірбі зауважив, що зараз в адміністрації Байдена не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри погрози Путіна.
"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - додав Кірбі.
Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту.
Однак США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
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британці та французи дозволили бомбити кацапські болота.
орки будуть подихати всюди, де це можливо.
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ніхто ніколи не повинен боротися проти агресивної бактерії малими дозами антибіотику!!! це прямий злочин!!! тому що від такого "лікування" агресивність і міць бактерії тільки ростуть, скаженими темпами!!! чомусь в медицині це вже дійшло до голів не лише лікарів, а й пацієнтів - проте в політиці продовжується дурний кривавий ідіотизм типу війни в афгані на 20 років.... - чому так? кому вигідно? кірбам?
або воювати, або не воювати!!! хто хоча експериментувати, той нехай робить це на своїй алясці чи в техасі (площі там нормальні)
Чёрная метка Голобородьке из Иерусалима