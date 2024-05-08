У Пентагоні не бачать жодних ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю
Наразі у Пентагоні не спостерігають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час відеобрифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.
"Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", - зазначила Сінгх.
Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.
Що передувало
Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
США відреагували на загрозливу риторику Кремля. Там порадили Путіну вивести війська з України, якщо він хоче вберегти їх від ураження західною зброєю.
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Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.
У цієї Сінгх ліва половина мозку не дружить з правою - казати поряд два протилежні твердження.
Проста логіка - перед застосуванням ядерної зброї треба перевірити роботу систем і підрозділів.
Це так ніби бандит на вулиці наставив пістолет на перехожого, а поліцейський каже - не бачу ознак того, що він вистрілить. Так воно і буде - побачать "ознаки" тільки тоді, коли воно полетить?
2. Навчання бачать.
Не здається, що у них є підстави вважати, що навчання будуть без застосування і це просто чергове розмахування ядерною єлдою?
Як на мене, те, що Захід більше не ведеться на залякування - це добре.
Ти б хотів, щоб було інакше?
Був вже один такий пустоголовий шашличник, Зеленський зветься - не вівся на залякування.
Ніхрена у заходу немає підстав вважати, що кінчені ідіоти в кремлі не застосують ядерну зброю.
І взагалі, які мають бути ті "ознаки"? Ракети у повітрі?
Як вважаєш, для чого чи для кого взагалі ця заява?
Невже для заспркоєння охлосу в Україні?
Макрон був ще прямішим: "У нас теж є ядерна зброя" і все. Тепер ви чухайте репу.
Це зашифровано у формулюванні "загроза національної безпеки РФ".
https://www.bbc.com/russian/articles/c72g54zl0lvo
https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html
"...Президент России Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России..."
Он (путін) добавил, что вторая причина применения этого оружия - это угроза существования российского государства. "Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", - отметил президент.
- Ой, куме, не бачу. Нічого не бачу
не панікувати та не пакувати валізи?