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У Пентагоні не бачать жодних ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю

Пентагон прокоментував підготовку Росії до ядерних випробувань

Наразі у Пентагоні не спостерігають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час відеобрифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", - зазначила Сінгх.

Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати не бачать ознак, що росіяни застосують ядерну зброю проти України, - Держдеп США

Що передувало

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

США відреагували на загрозливу риторику Кремля. Там порадили Путіну вивести війська з України, якщо він хоче вберегти їх від ураження західною зброєю.

Автор: 

Пентагон (1417) росія (64958) ядерна зброя (1147) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+4
- Куме, ви шо, не бачите, шо п'єте метиловий спирт ?

- Ой, куме, не бачу. Нічого не бачу
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08.05.2024 09:22
+4
А якби побачили -- то шо?
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08.05.2024 09:38
+3
Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", - зазначила Сінгх.
І одразу!
Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.

У цієї Сінгх ліва половина мозку не дружить з правою - казати поряд два протилежні твердження.
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08.05.2024 09:09
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Що вцей час робе былорусь?
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08.05.2024 09:08 Відповісти
Шукає на своєму тілі ще хоч якусь дірочку аби й її запропонувати до послуг )(уйла (він же путін)!
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08.05.2024 10:40 Відповісти
білорусь-пробачте.
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08.05.2024 09:09 Відповісти
Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", - зазначила Сінгх.
І одразу!
Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.

У цієї Сінгх ліва половина мозку не дружить з правою - казати поряд два протилежні твердження.
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08.05.2024 09:09 Відповісти
А по-твоєму навчання обов'язково будуть з бойовим застосуванням тактичного ЯО?
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08.05.2024 09:21 Відповісти
Вторгнення рашистів в Україну теж починалося із "навчаннь".
Проста логіка - перед застосуванням ядерної зброї треба перевірити роботу систем і підрозділів.

Це так ніби бандит на вулиці наставив пістолет на перехожого, а поліцейський каже - не бачу ознак того, що він вистрілить. Так воно і буде - побачать "ознаки" тільки тоді, коли воно полетить?
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08.05.2024 09:26 Відповісти
1. Ознак застосування не бачать.
2. Навчання бачать.

Не здається, що у них є підстави вважати, що навчання будуть без застосування і це просто чергове розмахування ядерною єлдою?

Як на мене, те, що Захід більше не ведеться на залякування - це добре.

Ти б хотів, щоб було інакше?
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08.05.2024 09:36 Відповісти
Що хочу я - значення немає.
Був вже один такий пустоголовий шашличник, Зеленський зветься - не вівся на залякування.
Ніхрена у заходу немає підстав вважати, що кінчені ідіоти в кремлі не застосують ядерну зброю.

І взагалі, які мають бути ті "ознаки"? Ракети у повітрі?
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08.05.2024 09:45 Відповісти
Бляха...

Як вважаєш, для чого чи для кого взагалі ця заява?

Невже для заспркоєння охлосу в Україні?
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08.05.2024 09:49 Відповісти
Можу тільки припустити. Ядерні погрози рашистів це суттєве порушення домовленостей держав ядерного клубу. В основі цих домовленостей лежить принцип не застосовувати першим ядерну зброю - тобто ядерну зброю можна використовувати тільки для захисту і ніколи - для нападу. Але х*йло прийняло доктрину первентивого ядерного удару. США за допомогою Китаю і інших ядерних країн поки що стримують рашистів. Але х*йло і його оточення реально хворі на всю голову. Тому подібні заяви - це із "мистецтва війни" - щоб надурити рашистів, а самим таки готуватися. От на це я сподіваюсь.
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08.05.2024 09:58 Відповісти
Скоріше це декларування того, що вони все розуміють, але на погрози не ведуться.

Макрон був ще прямішим: "У нас теж є ядерна зброя" і все. Тепер ви чухайте репу.
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08.05.2024 10:10 Відповісти
Десь так - схоже на те.
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08.05.2024 10:12 Відповісти
Нагадаю що у "Білій книзі" Франції теж записано про можливість превентивного ядерного удару при прямій загрозі існуванню країни, але мова йде не стільки про можливість застосування ядерної зброї а про те що це НЕДОПУСТИМО робити по відношенню до країни що ЗАХИЩАЄТЬСЯ від агресії та НЕ МАЄ на озброєнні цю саму ядерну зброю, та на додаток ще й позбавилась її на користь того хто став агресором та ще й підписався ЗАХИЩАТИ її а не те що нападати на неї! Москва повела себе як охоронна фірма котра напала на замовника її ОХОРОННИХ послуг!!!
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08.05.2024 10:39 Відповісти
Х*йло ********** страшенно підлий план - вдарити тактичною ядеркою з території Білорусі. Захід, якщо і відповість - то по Білорусі. По тій же причині, по якій до сьогодні тупо бздить дозволити Україні бити по рашці. Цей вусатий ідіот Лукашенко крутиться як жук на булавці, але ядерку на територію Білорусі пропустив. Тепер ніщо не заважає путіну стрільнути звідти.
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08.05.2024 11:13 Відповісти
немає у ху йла в доктрині превентивного ядерного удару. превентивний ядерний удар є у доктрині Макрона. про це він кацапам і нагадав у своїй заяві. а у ху йла в доктрині записано тільки удар у відповідь на застосовану по кацапії ядерну зброю і можливість застосування кацапами яз у ситуації, коли срасія буде стояти на шляху екзистенційного знищення.
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08.05.2024 12:54 Відповісти
Первентивний ядерний удар у військовій доктрині РФ є.
Це зашифровано у формулюванні "загроза національної безпеки РФ".

https://www.bbc.com/russian/articles/c72g54zl0lvo
https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html
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08.05.2024 13:20 Відповісти
там про тактичну ядерну зброю. та й то у відповідь, коли на кацапію нападуть.. а за ці 2 роки великої війни на Україну уже впали по суті сотні тактичних ядерних боєголовок в еквіваленті.. тож до сраки ці лякалки. і Штати правильно роблять, що не реагують на ці всі кремлівські істерики. Тим паче, що недавно країни НАТО теж проводили ядерні навчання..
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08.05.2024 13:29 Відповісти
Читайте уважніше:

"...Президент России Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России..."

Он (путін) добавил, что вторая причина применения этого оружия - это угроза существования российского государства. "Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", - отметил президент.
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08.05.2024 13:44 Відповісти
ну так я про це ж і писав - екзистенційна загроза існуванню *********. а існування ********* - це що значить? це значить, що війська ворога дуже близько до мацкви... ну так ніхто ж і не збирається іти на мацкву... а оті всі заяви, що нові території срасії обстрілюють, то значить можем применіть ядєрку в атвєт - то то все до сраки... бо ніяких нових теріторій за кацапами ніхто не визнаЄ і ніколи не вИзнає.. до того ж приміна кацапами тактичної ядерної зброї нічого їм не дасть, навпаки, ще більше зашкодить, бо тоді вмить індуси і китайці обмежать свою торгівлю з кацами, ну а Штати обов'язково дадуть і свою відповідь на застовування кацапами тактичної ядерної бімби (були розмови, що чорноморський флот кацапам випалять дотла коніенційними ************
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08.05.2024 14:02 Відповісти
Поки рашисти сподіваються перемогти без ядерної зброї - то вони, безумовно, не будуть ризикувати ядерним апокаліпсисом. Але кремлівська мразота точно визнає "екзистенційною загрозою" наближення поразки у війні з Україною. Коли поразка рашистів стане очевидною - ніхто не може заріктися, що ці кремлівськи ублюдки з відчаю не застосують ядерку .
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08.05.2024 14:17 Відповісти
а що таке наближення поразки у війні, яке можна визнати екзистенційною загрозою? )
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08.05.2024 14:26 Відповісти
Потрібно перемичку між півкулями встановити, але може замкнути і вийде Бузугла.
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08.05.2024 09:29 Відповісти
- Куме, ви шо, не бачите, шо п'єте метиловий спирт ?

- Ой, куме, не бачу. Нічого не бачу
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08.05.2024 09:22 Відповісти
Росія повинна припинити обстріли будь-якою зброєю. Її війська повинні залишити територію України. А яд зб нехай використовують на своєї аудіторії - тупих глубиних алконавтах.
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08.05.2024 09:27 Відповісти
Сказала б краще Україні ядерку повернете, коли вдарить. Чи і далі без ескалацій дохнути українцям.
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08.05.2024 09:29 Відповісти
А навіщо дохнути?! Треба жити і рашистів знищувати!!! Тож робить що треба а не голосить про "караул" та "все пропало"!
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08.05.2024 10:26 Відповісти
Слово "наразі" піднімає настрій.
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08.05.2024 09:32 Відповісти
У Пентагоні не бачать жодних ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю -Це є за'ява американських посібників рашистського вбивці- куйла до нанесення ядерного удару по Україні.підготовку до котрого він робить на очах цілого світу.розміщстивши ядерні озброєння в Білорусії , та проводячи спільні рашистсько- бульборуські навчання з нанесення ядерних ударів...
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08.05.2024 09:37 Відповісти
Не вгадав, це констатація факту що коли московський павлин розпускає хвоста аби залякати, не треба бачити у ньому якогось великого "хижака" о сотні "очей" а розуміти що це лише петух!
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08.05.2024 10:25 Відповісти
Це ти про американських .натівських і європейських "півнів" ,котрі "павичі" на словах, а на ділі поки що "кукурікають"
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08.05.2024 14:31 Відповісти
А якби побачили -- то шо?
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08.05.2024 09:38 Відповісти
То пересічні довбойоби в Україні вже скупили б йод в аптеках.
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08.05.2024 09:44 Відповісти
А непересічні довбойоби купують горілку?! До речі, йод це зовсім не тільки профилактика проти радіаційного зараження, це ще й підтримка роботи щитоподібної залози. Тож їси собі морські водорості та насолоджуйся здоров'ям!
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08.05.2024 10:22 Відповісти
А що? Для ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю їй треба репетувати на увесь світ?
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08.05.2024 09:46 Відповісти
Так рашисти ж саме про це й репетують і зовсім не лише через пропагандонів, а й у особі державних діячив та посадовців! От на цей галас московських нацистів у Штатах і відреагували!
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08.05.2024 10:17 Відповісти
Коли я бачу людину котра голосливо погрожує вважає що краще її затримати та ізолювати від суспільства ніж чекати втілить вона свої погрози у життя чи ні, навіть коли розумію що ці погрози є лише маренням цієї особи котрі вона не може здійснити на практиці!!!
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08.05.2024 10:15 Відповісти
ну то й що?
не панікувати та не пакувати валізи?
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08.05.2024 10:16 Відповісти
Пакуй, хто тобі заважає?! А ми із цікавістю подивимось як ти це робиш!
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08.05.2024 10:18 Відповісти
А для чого ці запевнення?(Кого?(((Москалі зроблять те,що захочуть.
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08.05.2024 10:58 Відповісти
 
 