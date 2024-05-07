Войска Беларуси начали внезапную "проверку" средств - носителей нестратегического ядерного вооружения
В ВС РБ будет проводиться внеочередная проверка средств - носителей нестратегического ядерного вооружения. Такая проверка синхронизирована во времени с заявлениями Путина о проведении учений с "ударами" тактическим ядерным оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на Минобороны Республики Беларусь.
Отмечается, что такое распоряжение издал белорусский диктатор Александр Лукашенко.
К проверке привлекут эскадрилью штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М". Подразделение 336 реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М" также примет участие в учениях.
Отмечается, что будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". Среди прочего, будут отработаны вопросы подачи спецбоеприпасов в воинские части и их загрузки на пусковые установки (подвеска на самолеты).
По информации мониторинговой группы, сегодня (7 мая. - Ред.), по меньшей мере, 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования ("Лида") на аэродром "Мачулище". Также запланирован вывод в позиционные районы подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М".
"Проверка началась на фоне объявления о подготовке к проведению в России учений по применению тактического ядерного оружия. Белорусская проверка "синхронизирована" с российскими учениями", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 мая Минобороны РФ анонсировало учения с "ударами" тактическим ядерным оружием. Их проведут по поручению Путина "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано считает, что такие действия Путина являются еще одним доказательством того, что страна-агрессор заинтересована в дальнейшей эскалации ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Важку військову техніку у нього гаспада уZкіє вже давно забрали. Того, що лишилося, вистачить лише на одну бтг.
Хай хоч холуї калхозниє тягачі поганяють, піднімуть самооцінку.
Тим більше, що вони самі їх і виготовляють- зламають, не страшно.
Це те що хотів путін, перегнав ракети разом з командами, залишив у себе коди запуску - і, якщо треба жахне. Але з території Білорусі.
І "атвєточка" прилетить туди ж.
А путін ? А путіна "...там нет".
Геніально!