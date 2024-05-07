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Войска Беларуси начали внезапную "проверку" средств - носителей нестратегического ядерного вооружения

У Білорусі проведуть перевірку носіїв ядерної зброї

В ВС РБ будет проводиться внеочередная проверка средств - носителей нестратегического ядерного вооружения. Такая проверка синхронизирована во времени с заявлениями Путина о проведении учений с "ударами" тактическим ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на Минобороны Республики Беларусь.

Отмечается, что такое распоряжение издал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

К проверке привлекут эскадрилью штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М". Подразделение 336 реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М" также примет участие в учениях.

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Отмечается, что будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". Среди прочего, будут отработаны вопросы подачи спецбоеприпасов в воинские части и их загрузки на пусковые установки (подвеска на самолеты).

По информации мониторинговой группы, сегодня (7 мая. - Ред.), по меньшей мере, 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования ("Лида") на аэродром "Мачулище". Также запланирован вывод в позиционные районы подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М".

"Проверка началась на фоне объявления о подготовке к проведению в России учений по применению тактического ядерного оружия. Белорусская проверка "синхронизирована" с российскими учениями", - говорится в сообщении.

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Напомним, 6 мая Минобороны РФ анонсировало учения с "ударами" тактическим ядерным оружием. Их проведут по поручению Путина "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано считает, что такие действия Путина являются еще одним доказательством того, что страна-агрессор заинтересована в дальнейшей эскалации ситуации.

Автор: 

Беларусь (7888) проверка (819) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+13
В договорі по нерозповсюдженню ЯЗ, який Україна підписала під гарантії США як безядерна країна, сказано - що погрози ядеркою, по відношенню до країн які не мають ЯЗ, прирівняно до її застосування...
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07.05.2024 17:13
+2
На Заході про те вже "забули", гроші чи ще щось зробило лідерів світу слабкими й нерішучими, нажаль.
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07.05.2024 17:35
+2
Вроде на ТЯО коды не нужны, хотя может я и не прав.
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07.05.2024 18:46
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В договорі по нерозповсюдженню ЯЗ, який Україна підписала під гарантії США як безядерна країна, сказано - що погрози ядеркою, по відношенню до країн які не мають ЯЗ, прирівняно до її застосування...
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07.05.2024 17:13 Ответить
На Заході про те вже "забули", гроші чи ще щось зробило лідерів світу слабкими й нерішучими, нажаль.
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07.05.2024 17:35 Ответить
англія дала ті ж гарантії, до речі
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07.05.2024 22:20 Ответить
Так Британія й допомогає, зброєю, амуніцію, ракетами, навчанням солдат та їх спорядженням перед відправкою в Україну.
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08.05.2024 13:13 Ответить
так тепер співставте ціну зброї яку вони у нас видурили і ті крихти що вона замість неї "допомагає".
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09.05.2024 19:35 Ответить
Бу бу бу бу.... Бульба
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07.05.2024 17:17 Ответить
Дурному не скучно і самому(с) іобнутий бацька
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07.05.2024 17:21 Ответить
як же ***** хоче щоб клюнули на його понти , а карась все не клює
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07.05.2024 17:25 Ответить
А що ще бульбофюреру лишилось?
Важку військову техніку у нього гаспада уZкіє вже давно забрали. Того, що лишилося, вистачить лише на одну бтг.
Хай хоч холуї калхозниє тягачі поганяють, піднімуть самооцінку.
Тим більше, що вони самі їх і виготовляють- зламають, не страшно.
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07.05.2024 17:40 Ответить
"Війська Білорусі розпочали раптову "перевірку" засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння" - білорусам видали "ридльовки" (лопати) і наказали тренуваться копать капоніри для розміщення кацапських носіїв тактичних ядерних зарядів
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07.05.2024 17:50 Ответить
Та-а-ак, Бульбофюрер влип.
Це те що хотів путін, перегнав ракети разом з командами, залишив у себе коди запуску - і, якщо треба жахне. Але з території Білорусі.
І "атвєточка" прилетить туди ж.
А путін ? А путіна "...там нет".
Геніально!
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07.05.2024 18:01 Ответить
Вроде на ТЯО коды не нужны, хотя может я и не прав.
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07.05.2024 18:46 Ответить
Перевiрка дранiкiв та колдунiв почалась.
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07.05.2024 18:05 Ответить
Навіть якщо ядерку застосують для нас це принципово нічого не міняє
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07.05.2024 18:44 Ответить
Так, особливо тим, хто не опиниться в радіусі зони ураження.
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07.05.2024 18:55 Ответить
опиняться всі..як в 60-ті роки
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07.05.2024 19:34 Ответить
ВсЬо, вагнерівці вже навчили білоруських Єнєралов, як воювати. Тепер похід на Варшаву. Пабідоносний. 9 травня чи пізніше ?
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07.05.2024 20:05 Ответить
 
 