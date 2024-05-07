УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8936 відвідувачів онлайн
Новини
3 771 18

Війська Білорусі розпочали раптову "перевірку" засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння

У Білорусі проведуть перевірку носіїв ядерної зброї

У ЗС РБ проводитиметься позачергова перевірка засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння. Раптовій перевірці підлягатимуть дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на Міноборони Республіки Білорусь.

Зазначається, що таке розпорядження видав білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

До перевірки залучать ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази та 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ВТРК "Іскандер-М".  Підрозділ 336 реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М" також візьме участь у навчаннях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО про ядерні погрози РФ: Альянс залишається пильним, така риторика небезпечна

Зазначається, що буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Серед іншого будуть відпрацьовані питання подачі спецбоєприпасів у військові частини та їх завантаження на пускові установки (підвіска на літаки).

За інформацією моніторингової групи, сьогодні (7 травня. - Ред.) щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування ("Ліда") на аеродром "Мачулищі". Також заплановано виведення у позиційні райони підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" та "Полонез-М".

"Перевірка почалася на тлі оголошення про підготовку до проведення в Росії навчань із застосування тактичної ядерної зброї. Білоруська перевірка "синхронізована" із російськими навчаннями", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Білорусь ухвалила воєнну доктрину, яка передбачає допомогу Росії у війні на боці "дружніх держав"

Нагадаємо, 6 травня Міноборони РФ анонсувало навчання з "ударами" тактичною ядерною зброєю. Їх проведуть за дорученням Путіна "у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб".

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано вважає, що такі дії Путіна є ще одним доказом того, що країна-агресорка зацікавлена у подальшій ескалації ситуації.

Автор: 

Білорусь (7925) перевірка (1229) ядерна зброя (1147)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
В договорі по нерозповсюдженню ЯЗ, який Україна підписала під гарантії США як безядерна країна, сказано - що погрози ядеркою, по відношенню до країн які не мають ЯЗ, прирівняно до її застосування...
показати весь коментар
07.05.2024 17:13
+2
На Заході про те вже "забули", гроші чи ще щось зробило лідерів світу слабкими й нерішучими, нажаль.
показати весь коментар
07.05.2024 17:35
+2
Вроде на ТЯО коды не нужны, хотя может я и не прав.
показати весь коментар
07.05.2024 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В договорі по нерозповсюдженню ЯЗ, який Україна підписала під гарантії США як безядерна країна, сказано - що погрози ядеркою, по відношенню до країн які не мають ЯЗ, прирівняно до її застосування...
показати весь коментар
07.05.2024 17:13 Відповісти
На Заході про те вже "забули", гроші чи ще щось зробило лідерів світу слабкими й нерішучими, нажаль.
показати весь коментар
07.05.2024 17:35 Відповісти
англія дала ті ж гарантії, до речі
показати весь коментар
07.05.2024 22:20 Відповісти
Так Британія й допомогає, зброєю, амуніцію, ракетами, навчанням солдат та їх спорядженням перед відправкою в Україну.
показати весь коментар
08.05.2024 13:13 Відповісти
так тепер співставте ціну зброї яку вони у нас видурили і ті крихти що вона замість неї "допомагає".
показати весь коментар
09.05.2024 19:35 Відповісти
Бу бу бу бу.... Бульба
показати весь коментар
07.05.2024 17:17 Відповісти
Дурному не скучно і самому(с) іобнутий бацька
показати весь коментар
07.05.2024 17:21 Відповісти
як же ***** хоче щоб клюнули на його понти , а карась все не клює
показати весь коментар
07.05.2024 17:25 Відповісти
А що ще бульбофюреру лишилось?
Важку військову техніку у нього гаспада уZкіє вже давно забрали. Того, що лишилося, вистачить лише на одну бтг.
Хай хоч холуї калхозниє тягачі поганяють, піднімуть самооцінку.
Тим більше, що вони самі їх і виготовляють- зламають, не страшно.
показати весь коментар
07.05.2024 17:40 Відповісти
"Війська Білорусі розпочали раптову "перевірку" засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння" - білорусам видали "ридльовки" (лопати) і наказали тренуваться копать капоніри для розміщення кацапських носіїв тактичних ядерних зарядів
показати весь коментар
07.05.2024 17:50 Відповісти
Та-а-ак, Бульбофюрер влип.
Це те що хотів путін, перегнав ракети разом з командами, залишив у себе коди запуску - і, якщо треба жахне. Але з території Білорусі.
І "атвєточка" прилетить туди ж.
А путін ? А путіна "...там нет".
Геніально!
показати весь коментар
07.05.2024 18:01 Відповісти
Вроде на ТЯО коды не нужны, хотя может я и не прав.
показати весь коментар
07.05.2024 18:46 Відповісти
Перевiрка дранiкiв та колдунiв почалась.
показати весь коментар
07.05.2024 18:05 Відповісти
Навіть якщо ядерку застосують для нас це принципово нічого не міняє
показати весь коментар
07.05.2024 18:44 Відповісти
Так, особливо тим, хто не опиниться в радіусі зони ураження.
показати весь коментар
07.05.2024 18:55 Відповісти
опиняться всі..як в 60-ті роки
показати весь коментар
07.05.2024 19:34 Відповісти
ВсЬо, вагнерівці вже навчили білоруських Єнєралов, як воювати. Тепер похід на Варшаву. Пабідоносний. 9 травня чи пізніше ?
показати весь коментар
07.05.2024 20:05 Відповісти
 
 