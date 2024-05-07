Війська Білорусі розпочали раптову "перевірку" засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння

У ЗС РБ проводитиметься позачергова перевірка засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння. Раптовій перевірці підлягатимуть дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на Міноборони Республіки Білорусь.

Зазначається, що таке розпорядження видав білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

До перевірки залучать ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази та 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ВТРК "Іскандер-М". Підрозділ 336 реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М" також візьме участь у навчаннях.

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Зазначається, що буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Серед іншого будуть відпрацьовані питання подачі спецбоєприпасів у військові частини та їх завантаження на пускові установки (підвіска на літаки).

За інформацією моніторингової групи, сьогодні (7 травня. - Ред.) щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування ("Ліда") на аеродром "Мачулищі". Також заплановано виведення у позиційні райони підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" та "Полонез-М".

"Перевірка почалася на тлі оголошення про підготовку до проведення в Росії навчань із застосування тактичної ядерної зброї. Білоруська перевірка "синхронізована" із російськими навчаннями", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 6 травня Міноборони РФ анонсувало навчання з "ударами" тактичною ядерною зброєю. Їх проведуть за дорученням Путіна "у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб".

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано вважає, що такі дії Путіна є ще одним доказом того, що країна-агресорка зацікавлена у подальшій ескалації ситуації.