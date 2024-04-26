Білорусь ухвалила воєнну доктрину, яка передбачає допомогу Росії у війні на боці "дружніх держав"

Білорусь закріпила воєнну доктрину, у якій ідеться про можливість надання військової допомоги країнам-союзникам, зокрема відправлення військових, та залучення у міжнародний збройний конфлікт. У документі Україна згадується як "осередок напруженості".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ підписав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Республіка Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема із направленням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки", - йдеться у документі.

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Основні засади воєнної доктрини Білорусі

У документі зазначено, що Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні".

Так, Білорусь готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ - ред.) в разі агресії проти неї.

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Україна створює "осередок напруженості"

У доктрині йдеться про те, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні й створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

"Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників шляхом Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт", - зазначено в документі.

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