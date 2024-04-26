УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8741 відвідувач онлайн
Новини
6 237 29

Білорусь ухвалила воєнну доктрину, яка передбачає допомогу Росії у війні на боці "дружніх держав"

У Білорусі закріпили воєнну доктрину

Білорусь закріпила воєнну доктрину, у якій ідеться про можливість надання військової допомоги країнам-союзникам, зокрема відправлення військових, та залучення у міжнародний збройний конфлікт. У документі Україна згадується як "осередок напруженості".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ підписав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Республіка Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема із направленням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки", - йдеться у документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі розміщені десятки російських ядерних боєприпасів, - Лукашенко

Основні засади воєнної доктрини Білорусі

У документі зазначено, що Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні".

Так, Білорусь готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ - ред.) в разі агресії проти неї.

Читайте також: Білорусь не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти, - Лукашенко

Україна створює "осередок напруженості"

У доктрині йдеться про те, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні й створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

"Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників шляхом Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт", - зазначено в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі стверджують, що розробляють лазерну зброю

Автор: 

Білорусь (7922) документ (414) Лукашенко (2653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Мозырьскому НПЗ приготовиться
показати весь коментар
26.04.2024 11:12
+16
путлєр все більше и більше склоняє бульбашів
показати весь коментар
26.04.2024 11:14
+16
ОДК что? Видели уже как ***** кинул через бедро союзников-хачей когда им Азейбаржан напихал **** по самые гланды, ой, Дранык, не смеши
показати весь коментар
26.04.2024 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мозырьскому НПЗ приготовиться
показати весь коментар
26.04.2024 11:12 Відповісти
Давно пора...
показати весь коментар
26.04.2024 11:58 Відповісти
Подмыться бензинчиком
показати весь коментар
26.04.2024 12:25 Відповісти
Ай конь мозирський НПЗ !
який був мозирський НПЗ !

показати весь коментар
26.04.2024 14:33 Відповісти
путлєр все більше и більше склоняє бульбашів
показати весь коментар
26.04.2024 11:14 Відповісти
Це більше піздєжа, хіба бацька вирішив таки остаточно перетворити Білорусь в область рашки. Якби у кацапів все було гладко, то не було б стільки шуму. Згадайте як півтора роки тому з цим носилися, коли кацапів притиснули. А потім як русня прибарахлилася в Ірана та КНДР, набрала м'яса, то і бацька зник з інформаційного поля.
показати весь коментар
26.04.2024 11:19 Відповісти
Він на гачку - з варіантами в нього не густо
показати весь коментар
26.04.2024 11:23 Відповісти
ОДК что? Видели уже как ***** кинул через бедро союзников-хачей когда им Азейбаржан напихал **** по самые гланды, ой, Дранык, не смеши
показати весь коментар
26.04.2024 11:15 Відповісти
S ruskih paluchaietsa miasnoi farsh , a s etih tagda , kartopelnii piure ....
показати весь коментар
26.04.2024 11:15 Відповісти
😴
показати весь коментар
26.04.2024 11:16 Відповісти
Не "Білорусь", а кпцапський гауляйтер Лукашенко...
показати весь коментар
26.04.2024 11:20 Відповісти
Ну, у немцев не прокатила отмазка "это не мы, это Гитлер!". Коллективная ответственность - это правильно и справедливо. Сами выбрали, самы выкормили и вырастили - сами и отвечайте.
Их Лука полностью устраивал более 20 лет(!) и даже всех вокруг убедили, как им прекрасно живётся, даже многие украинцы завидовали, не говоря про русских.

Белорусы, кстати, при любом удобном поводе теперь украинцев обвиняют, что - следите за руками - это украинцы виноваты в бедах белорусов! так как они торговали с Лукой, пока "невероятные" белорусы там "кровь проливали" (ага, забрасывая ментов цветами в ответ на палки им в зады). Постоянно подобную дичь встречаю.

Так что Беларусь это, Беларусь. Точнее Белоруссия, так как это ничто иное как законсервированная БССР - именно за это они сами радостно проголосовали.
показати весь коментар
26.04.2024 12:17 Відповісти
У пацана була можливість поїхати з хлопцями з групи в Європу і попрацювати на канікулах.
Але це чмо вірішило провести літо з місцевим гопником - плентаця по району і сікатися до перехожих...
показати весь коментар
26.04.2024 11:22 Відповісти
Нехай терпіли ще в ладошкі похлопають.
показати весь коментар
26.04.2024 11:25 Відповісти
Путіну незручно "абсираться в адиночку" От і змушує Луку "саставить кампанию"!
показати весь коментар
26.04.2024 11:26 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 11:28 Відповісти
Рашка з Білорусі усе "залізо" вичавила.
А тепер збирається вичавити й усе "м'ясо".
Не дарма там Вагнер "м'ясо" це тренує.
показати весь коментар
26.04.2024 11:29 Відповісти
Ну шо, холопи ***********, будите дохнути за *****, його смердючій виводок кабаевсько-кривоногий та Сашкиного ******** Миколку?
показати весь коментар
26.04.2024 11:33 Відповісти
Колєнька все ж таки трохи здивував папу в червні 22-го
показати весь коментар
26.04.2024 11:38 Відповісти
Бульбафюрер вже не знає які казочки ***** розповідати.
показати весь коментар
26.04.2024 11:36 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 11:50 Відповісти
Крохмальпаша проклинає той день коли зустрів Валодзю.Першим табакеркой запустить в голову Х..лу при кіпіші.
показати весь коментар
26.04.2024 11:53 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 12:00 Відповісти
А це хіба держава білорусь ? це губернія рашистану з так званим самопроголошеним фюрером ,тому паскуда лукашенко ти є злочинець як і світовий терорист путін ,Гаага чекає на вас.
показати весь коментар
26.04.2024 12:20 Відповісти
Бавовна на Мозирі - це не проти білорусів, а за. Рашка заправляється там і це є наша військова ціль. Білорусам раджу долучатись до війська Калиновського і йти звільняти Білорусь. А Мозирь відбудуємо потім
показати весь коментар
26.04.2024 12:49 Відповісти
Чому всім так весело? Рашисти потроху продавлюють і щойно їм вдасться досягнути серйозних результатів - бульбашня полізе зі свого боку. У нас вже не вистачає зброї, техніки та людей аби рашистів стримувати, а як долучаться ще й бульбаші, то довго ми не протримаємося.
показати весь коментар
26.04.2024 12:53 Відповісти
Після того, як бацька лупашив їх жінок і дітей сябри підуть воювати Україну? Хіба, що під кулеметами кадирівців
показати весь коментар
26.04.2024 12:59 Відповісти
Кому й свиня товариш, кому і білоруси-совки сябри.
показати весь коментар
26.04.2024 13:19 Відповісти
Никак не угомонится выродок плешивый.
показати весь коментар
26.04.2024 15:25 Відповісти
 
 