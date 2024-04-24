У Білорусі стверджують, що розробляють лазерну зброю

В Міністерстві оборони Білорусі заявили, що займаються розробкою лазерної зброї.

Про це заступник начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи полковник Віктор Тумар заявив на військово-науковій конференції в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу білоруського Міноборони.

"Ми орієнтуємося на те, щоб у нас було лише своє, білоруське. Зараз ми є одними з лідерів в радіоелектронній боротьбі, у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об’єктів.

Читайте: Британія розглядає можливість відправки прототипа лазерної зброї, - Шеппс

Також ми маємо розробки з лазерної зброї. Ми йдемо безпосередньо до зброї, заснованої на нових фізичних принципах", - сказав він.

Розробка лазерної зброї

Розробкою лазерної зброї займаються різні держави світу. Китай в серпні 2023 року заявив, що спосіб створити лазерну зброю, яка може стріляти нескінченно довго. ВПС та ВМС Сполучених Штатів у грудні 2023 року попросили компанію Raytheon спроєктувати, побудувати та випробувати системи, що "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів. Уряд Великої Британії в січні 2024 року заявив про перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей.

Також читайте: "Вагнерівці" проводять навчання для курсантів у Білорусі, - Центр нацспротиву