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У Білорусі стверджують, що розробляють лазерну зброю

лукашенко

В Міністерстві оборони Білорусі заявили, що займаються розробкою лазерної зброї.

Про це заступник начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи полковник Віктор Тумар заявив на військово-науковій конференції в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу білоруського Міноборони.

"Ми орієнтуємося на те, щоб у нас було лише своє, білоруське. Зараз ми є одними з лідерів в радіоелектронній боротьбі, у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об’єктів.

Читайте: Британія розглядає можливість відправки прототипа лазерної зброї, - Шеппс

Також ми маємо розробки з лазерної зброї. Ми йдемо безпосередньо до зброї, заснованої на нових фізичних принципах", - сказав він.

Розробка лазерної зброї

Розробкою лазерної зброї займаються різні держави світу. Китай в серпні 2023 року заявив, що спосіб створити лазерну зброю, яка може стріляти нескінченно довго. ВПС та ВМС Сполучених Штатів у грудні 2023 року попросили компанію Raytheon спроєктувати, побудувати та випробувати системи, що "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів. Уряд Великої Британії в січні 2024 року заявив про перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей.

Також читайте: "Вагнерівці" проводять навчання для курсантів у Білорусі, - Центр нацспротиву

Автор: 

Білорусь (7922) лазерна зброя (24)


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Топ коментарі
+15
З енергією питання вирішене!
Ось вона, силова установка майбутнього!
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24.04.2024 14:11
+14
Ага. Унитазы и мопеды они так и не научились делать, решили сразу приступить к лазерному оружию и космических аппаратов
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24.04.2024 13:46
+11
Бацька Бульбаш рішив в своєму колгоспі влаштувати "лазер-шоу"?
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24.04.2024 13:46
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а я переконливо стверджую що розробляю міжгалактичну зброю.новина з розряду ХЗШо.
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24.04.2024 14:11 Відповісти
"якщо Ви ще не в білому - тоді ми йдемо до Вас" (реклама прального порошку)
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24.04.2024 14:18 Відповісти
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24.04.2024 14:11 Відповісти
Трактор в полі дир дир дир, мы за мыр
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24.04.2024 14:18 Відповісти
Смішні люди, їй-богу))
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24.04.2024 14:17 Відповісти
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24.04.2024 14:17 Відповісти
И будет это бульбовафля называться в честь Лукашенко ЛУЗЕРОМ!
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24.04.2024 14:21 Відповісти
пЫу-пЫу-пЫу!!!
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24.04.2024 14:21 Відповісти
Миллион лазерных указок с Алиэкспресс свяжут в пучек.
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24.04.2024 14:31 Відповісти
Є інфа, що білоруси випробували ефективний протилазерний захист.

Оті круглі штуки - то виносні модулі того захисту.

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24.04.2024 14:32 Відповісти
А нафту вже знайшли?
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24.04.2024 14:40 Відповісти
Язиком по голій дупі ти бульбон можеш, а до технологій тобі як рачки до Луни!!!
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24.04.2024 14:50 Відповісти
На совещании с министрами бульбофюрер так и сказал:
- Мы создали супер оружие - гиперболоид с лучом Лазаря! Лазарь Моисеевич, включите картофеледробилку с лазерной указкой...
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24.04.2024 15:11 Відповісти
Ти диви вних майже вже вийшло... "
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24.04.2024 15:15 Відповісти
Білорусь співучасник війни яка надала свою територію коли війська рф наступали на Київ та продовжують цілодобово постачати паливномастильні матеріали для окупаційних військ . Передайте полум'яний привіт Мозирському та Новополоцькому НПЗ.
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24.04.2024 15:34 Відповісти
На основі картопляного колайдеру та квантових дерунів.
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24.04.2024 15:41 Відповісти
І чим ця зброя буде відрізнятися від звичайної бульби?
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24.04.2024 15:44 Відповісти
Пісюнковий луч.
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24.04.2024 15:54 Відповісти
Это можно,картохи хватит.
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24.04.2024 16:24 Відповісти
Купили на Алі указки, і скотчують на самоскиді МАЗ.
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24.04.2024 16:28 Відповісти
А еще Бацька назначил себя Императором Млечного пути, королем Гондора и повелителем единорогов
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24.04.2024 17:07 Відповісти
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