"Вагнерівці" проводять навчання для курсантів у Білорусі, - Центр нацспротиву
У Білорусі залишки військових злочинців з ПВК "Вагнер" провели навчання зі стрільби для місцевих курсантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих, навчання відбулись на військовому стрільбищі "Борщівка" Речицького району Гомельської області. На них курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту навчали стріляти з АК-74.
Таким чином маріонетковий режим Олександра Лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дляпо місцевих курсант івах. Джерело:
песик дЄрмака Вавабуба, передзвони пюреру, попередь, щоб Червінського не звинуватили.
москвуМинск, фюрера из бункера вытаскивать