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"Вагнерівці" проводять навчання для курсантів у Білорусі, - Центр нацспротиву

цнс

У Білорусі залишки військових злочинців з ПВК "Вагнер" провели навчання зі стрільби для місцевих курсантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих, навчання відбулись на військовому стрільбищі "Борщівка" Речицького району Гомельської області. На них курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту навчали стріляти з АК-74.

Таким чином маріонетковий режим Олександра Лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Вагнерівці" у Білорусі готують нові загони до диверсійної роботи в Україні, - Центр нацспротиву

Автор: 

Білорусь (7922) ПВК Вагнер (1540) Центр національного спротиву (807)


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Бульбосвинособаки...
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22.04.2024 17:29 Відповісти
..."дітки" дружбана Подоляка Пригожина. Разом фермерствували, стругаючи Буратіно у 2019 році
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22.04.2024 17:29 Відповісти
Точніш папа Бєня стругав Буратіно а ці апілкі в костєрок підкидали для розігріву.
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22.04.2024 17:33 Відповісти
Бульбаші..капець з вами..просинайтесь вже!!!
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22.04.2024 17:49 Відповісти
залишки військових злочинців з ПВК "Вагнер" провели навчання зі "стрільби" дляпо місцевих курсантівах. Джерело:

песик дЄрмака Вавабуба, передзвони пюреру, попередь, щоб Червінського не звинуватили.
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22.04.2024 17:55 Відповісти
Мова спілкування-феня?
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22.04.2024 18:49 Відповісти
Вправи зі шваброю, та заняття з кувалдою.
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22.04.2024 19:08 Відповісти
Пускай научат бульбашей как идти на москву Минск, фюрера из бункера вытаскивать
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22.04.2024 19:33 Відповісти
 
 