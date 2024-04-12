Британія розглядає можливість відправки прототипа лазерної зброї, - Шеппс

Прототип лазерної зброї DragonFire, який створено для знищення повітряних цілей, можуть відправити до України. Велика Британія наразі вивчає таку можливість.

Про це заявив міністр оборони Грант Шеппс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Так, очільник МО перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. За його словами, розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші", - сказав Шеппс.

Міністр зазначив, що Велика Британія планує поставити DragonFire на озброєння до 2027 року.

Також, додав Шеппс, країна працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Нагадаємо, у січні 2014 року Велика Британія заявила про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

У березні було продемонстровано результати роботи лазерної зброї DragonFire.

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