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Новини
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Британія розглядає можливість відправки прототипа лазерної зброї, - Шеппс

dragonfire

Прототип лазерної зброї DragonFire, який створено для знищення повітряних цілей, можуть відправити до України. Велика Британія наразі вивчає таку можливість.

Про це заявив міністр оборони Грант Шеппс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Так, очільник МО перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. За його словами, розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші", - сказав Шеппс.

Міністр зазначив, що Велика Британія планує поставити DragonFire на озброєння до 2027 року.

Також, додав Шеппс, країна працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Нагадаємо, у січні 2014 року Велика Британія заявила про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

У березні було продемонстровано результати роботи лазерної зброї DragonFire.

Також читайте: США хочуть до 2026 року отримати прототип зброї спрямованої енергії, - Defence News

Автор: 

Велика Британія (5535) лазерна зброя (24) Грант Шеппс (63)


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Топ коментарі
+11
Кращого полігону для випробувань не знайти.
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12.04.2024 10:53
+11
Загорніть одразу два! А краще з десяток штук.
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12.04.2024 10:53
+7
Короля!
Charles III, King of the United Kingdom!
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12.04.2024 10:53
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Догралися дрони. Прийшов і їм пистець...
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12.04.2024 10:47 Відповісти
Дронів буде просто меньше бо вони будуть дорожче, коли їх почнуть робити з дорогих матеріалів, які поглинають лазерний промінь.
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12.04.2024 12:02 Відповісти
"розглядає можливість відправки прототипа" - далі не чітать
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12.04.2024 12:46 Відповісти
Давайте відразу і мечі джедаїв шо тянути
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12.04.2024 10:48 Відповісти
Ne ne , eta po tvaiei chasti , skora v detsadikah atpravim po paru stuchek ...
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12.04.2024 11:00 Відповісти
Бережи бог королеву та Британію.
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12.04.2024 10:48 Відповісти
Яку королеву?
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12.04.2024 10:50 Відповісти
По інерції ))
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12.04.2024 10:54 Відповісти
'ймо коли й буде...
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12.04.2024 11:42 Відповісти
Короля!
Charles III, King of the United Kingdom!
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12.04.2024 10:53 Відповісти
Кращого полігону для випробувань не знайти.
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12.04.2024 10:53 Відповісти
Загорніть одразу два! А краще з десяток штук.
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12.04.2024 10:53 Відповісти
Їх нема. Це експериментальний прототип.
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12.04.2024 10:58 Відповісти
гиперболоид инженера Гарина
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12.04.2024 11:28 Відповісти
,,Розглядає", ,,вивчає"...... , а рашці кндр, іран, китай без ,,розглядів" передає, передає, передає........!
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12.04.2024 10:54 Відповісти
А толку. Він в одному екземплярі, він надзвичайно дорогий і просрати таку дорогу річ в Україні ніхто не хоче. У нас немае людей що навчені працювати таким типом зброї, тому що це вже не зброя а наукововмістке обладнання.

А саме головне, він один. А цілей що за лишилися без прикриття, в Україні безліч.

Тому нічого не буде.
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12.04.2024 10:54 Відповісти
З цим прототипом працюватимуть точно не наші люди, а британські специ. І працюватиме вона під прикриттям від балістики якимось Петріотом
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12.04.2024 11:42 Відповісти
Толку все одно ніякого.
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12.04.2024 11:46 Відповісти
В короткочасовій перспективі, тим паче для нас, дійсно нічого не зміниться.
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12.04.2024 11:54 Відповісти
Ні! Це ситуацію не врятує. Дрони штампують вже десятками тисяч. Тут треба авіаційні полки и авіаційні корпуси стоврювати з ударних літаків. Тільки тактична авіація зможе переламати хід війни і повернути ініціативу на сторону ЗСУ!!! А поки, давайте зізнаємось собі, все в дупі!!! Якщо пітінособ кине ті 450 000 що готують у Білорусії, то капець настане за два тижні і русня вдересться на Сумському, Харківському напрямку. Після цього Київ для них стане ближчим.
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12.04.2024 10:57 Відповісти
Нема в білорусів такої армії. По друге, кордон з біляшами давно укріплений і заміновано.

Щодо дронів, це проблема. Я би пропонував ЕМІ, але такої зброї не існуе на даний момент.
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12.04.2024 11:01 Відповісти
Це армія не біляшів, а русні. Вони там проходять ротацію та вишкіл, доукомплектування, переозброєння і знову на бойові. Бульбаші такої армії не мють. Вони годують русню.
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12.04.2024 17:01 Відповісти
Німецькі Гепарди прекрасно працюють по дронах.
Кілька вистрілів завжди дешевші за виліт цілого літака.
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12.04.2024 11:02 Відповісти
Та хоч що небудь, аби тільки дали а не розглядали питання.
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12.04.2024 11:01 Відповісти
Полігон. Failed state.
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12.04.2024 11:01 Відповісти
Це в тебе failed brain.
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12.04.2024 11:06 Відповісти
А що не так? Замість дати зброї, вони сюди свій прототип для випробувань притягли. Ну хоч скористатись війною, бо в афгані вже затихло все, а тут якраз є на чому тренуватись. Хіба не так нашу країну сприймають?
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12.04.2024 11:14 Відповісти
попалимо орків нах..
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12.04.2024 11:03 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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12.04.2024 11:21 Відповісти
може відправити, а може й ні.... у світі багато дивного, але найдивніше те, що країни, які щось розробляють не хочуть, або не можуть використати унікальну можливість випробувань їхньої новітньої зброї на полі бою проти реального, а не умовного ворога..., я розумію політиків - їхня задача жувати соплі, а військові, розробники? вони повинні наполягати, давити на своїх недолугих політиків..., а вони теж сидять тихо та нічого не роблять...
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12.04.2024 11:32 Відповісти
Есть риск что оружие провалит реальный тест. Как с чудо-танками.
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12.04.2024 13:09 Відповісти
Дракаріс!
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12.04.2024 11:41 Відповісти
Лазерна зброя нам потрібна щоб маскалям очі випалювати щоб вони потім один в одного стріляли а льотчики не бачили куди летіти.
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12.04.2024 12:45 Відповісти
Фігня то все . Лазер не може бути зброєю , максимум на що здатен лазер то навести на ціль або засліпити при найсприятлівіших умовах.
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12.04.2024 14:15 Відповісти
ці забавки тривають вже років з 20.
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12.04.2024 18:31 Відповісти
 
 