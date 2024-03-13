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У Великій Британії показали результати новітньої лазерної системи ППО DragonFire. ФОТО

У Великій Британії показали результати роботи своєї високопотужної лазерної зброї DragonFire для боротьби з повітряними цілями.

Відповідні фото опублікувала в соцмережі Х Лабораторія оборонних технологій (Dstl), підпорядкована Міністерству оборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Велика Британія вперше випробувала лазерну зброю: Дальність засекречено, але може уражати будь-яку видиму ціль

"Надзвичайна сила DragonFire була продемонстрована. Група експертів пояснила операційні переваги, які пропонує ця лазерна технологія", - йдеться в дописі.

DragonFire

DragonFire - лазерна зброя Великої Британії для боротьби з повітряними цілями. Вона використовує технологію, щоб направляти потужний лазер на великі відстані. Точність еквівалентна влучанню у монету з відстані в кілометр.

DragonFire

Радіус дії DragonFire є засекреченим. Але це зброя прямої видимості, і вона може уражати будь-яку видиму ціль, зазначає британське Міноборони.

Також читайте: Китай у розробці гіперзвукової зброї випереджає РФ та США, - Пентагон

Лондон стверджує, що ця зброя може уражати цілі зі швидкістю світла, щоб прорізати ціль, що призводить до пошкодження конструкції або до "більш вражаючих результатів, якщо націлена боєголовка".

DragonFire

Випалювання лазером протягом 10 секунд в еквіваленті коштує як використання звичайного обігрівача протягом години. Так, DragonFire має потенціал стати недорогою альтернативою ракетам під час виконання певних завдань. Вартість одного пострілу оцінюють у менш ніж 10 фунтів стерлінгів.

DragonFire

Автор: 

Велика Британія (5643) зброя (7512) лазерна зброя (25)


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Топ коментарі
+19
Молодец кацап, три рубля на бояру заработал, а теперь иди *****!
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13.03.2024 13:56
+18
Туман? Что ж ты раньше об этом не написал жителям туманного Альбиона, может они бы и не стали все это разрабатывать. А на самом деле детекция цели, наведение и поражение может осуществляться на длинах волн, которым "задымление" не особо мешает. Тем более хотел бы я видеть как беспилотник будет держать впереди себя задымление в течение минут, двигаясь со скоростью 200 км/час.
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13.03.2024 14:01
+11
Без тесту на полі бою то все херня. Відправте для прикриття пєтріотів і буде ясно на що годиться ця зброя.
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13.03.2024 14:00
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Туман,облачность,запыленность,дым и система не работает .Нужны идеальные условия
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13.03.2024 13:51 Відповісти
Зброя для космосу
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13.03.2024 13:54 Відповісти
Молодец кацап, три рубля на бояру заработал, а теперь иди *****!
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13.03.2024 13:56 Відповісти
Человеку без образования везде мерещатся кацапы и ругается,как кацап,очень похж на кацапа.Тупой,мат,бояра
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13.03.2024 14:18 Відповісти
А знаешь почему касап - эквивалент к "человеку без образования"? Может потому,что они дикие и не образованные?) То есть, это уже синонимы, и 6икто не виноват в этом ... Поэтому если ты касап - просто смирись
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14.03.2024 23:16 Відповісти
Туман? Что ж ты раньше об этом не написал жителям туманного Альбиона, может они бы и не стали все это разрабатывать. А на самом деле детекция цели, наведение и поражение может осуществляться на длинах волн, которым "задымление" не особо мешает. Тем более хотел бы я видеть как беспилотник будет держать впереди себя задымление в течение минут, двигаясь со скоростью 200 км/час.
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13.03.2024 14:01 Відповісти
Израиль разарбатывает,проблема таже,облачность,пыль.Для начала поинтерисуйся данной темой,а потом херню пиши.Ты настолько дебил,что думаешь о беспилотнике с дымовой завезой .На земле дым,пвль дурачок .Жесть просто
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13.03.2024 15:09 Відповісти
Парашник, а откуда же пыль около беспилотника?))) ты там будешь лететь и пердеть пылью?)))
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14.03.2024 23:17 Відповісти
На земле пыль, возле установки.Пыль на линзу и линзе ******!!!Сколько же глупых сдесь
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15.03.2024 08:08 Відповісти
Может, для начала поинтересуешься последними достижениями в этой области? Например разработками системы на основе пульсирующего лазера большой мощности, способного прожигать канал в облаке? Или твой папа настолько дурачок, что не научил тебя тому, что Мир постоянно меняется и то, что считалось невозможным во времена его молодости, сегодня делается на ура? Жесть - это тупицы вроде тебя, предполагающие что вокруг всегда настолько плотная и низкая облачность или пылевая взвесь, что даже за 200 метров до беспилотника мощный лазер не сможет его достать. Проведи эксперимент - пусть твой папа станет за 20 метров от тебя с мощным лазером, которым сжигают глаза снайперам, а ты напустишь облаков, которые помешают твоему папе сжечь глаза на твоей тупой башке.
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30.03.2024 02:17 Відповісти
..как часто человек-оптика не может видеть вдаль больше километра (сотни метров - видно всегда)? - меньше десятых долей процента от общего времени.. а учитывая время реакции техники в микросекунды - на подлёте уничтожится всё
не твоя - вот ты и бесишся.. , завидуйте молча
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13.03.2024 14:05 Відповісти
Нужно было не прогуливать школу,дело не в видимости,а в рассеивание лазерного луча,безнадежная тупость
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13.03.2024 14:29 Відповісти
..а это приятно - "прогуливать школу" в компании таких же "безнадёжных двоечников" из лаборатории оборонных технологий (Dstl)
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13.03.2024 14:34 Відповісти
А про поглинання деякими речовинами деяких довжин хвиль електромагнітного випромінювання ви шо ***** забили - в школі як я бачу ви не вчилися ви просто тупо туди ходили ( ну так розсіювання на відстані в 1 км буде відігравати колосальну річ і сфокусувати лазер то є проблема ).
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13.03.2024 14:39 Відповісти
Британці і американці в цю технологію мільйони доларів вкидають за останні роки. Як це тебе туди такого розумного інженером не взяли я навіть не уявляю. Скільки б бабла зекономив би їм.
Облачьность на низьких висотах ураження не має значення. Дрони, ракети і снаряди на підльоті ніяку димову завісу не зможуть і не будуть продукувати. Достатня задимленість або пилові бурі це явище надзвичайно рідкісне. Особливо в морських і океанічних умовах, для яких в першу чергу ця зброя і розроблялась. Тому єдиний дебілоїд в коментарях тут ти.
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13.03.2024 15:23 Відповісти
Почитай о проблемах использования данного оружия,сами же пишут разработчики,я не с потолка взял это в отличии от тебя ********!!!Как вы ******* тупые дебилы!!!
Инет это не только порнуха!!! Вбей в поиск ((лазерное оружие,проблемы использования)))!!!!Подгорает от таких тупых ********
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13.03.2024 15:32 Відповісти
Кацап їбанутий пішов ***** звідси
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13.03.2024 15:34 Відповісти
Сложно загуглить или тебе ссылок накидать?
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13.03.2024 15:35 Відповісти
Потому что я один походу с этой толпы,который читал много на данную тему!!!
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13.03.2024 15:34 Відповісти
Потому чьто ти тут єдиний кацап і довбойоб серед людей
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13.03.2024 15:36 Відповісти
https://focus.ua/digital/631879-prozhigayut-ne-vse-i-ne-vsegda-kak-rabotaet-lazernoe-oruzhie-i-chto-meshaet-ego-primenyat-v-boyu https://focus.ua/digital/631879-prozhigayut-ne-vse-i-ne-vsegda-kak-rabotaet-lazernoe-oruzhie-i-chto-meshaet-ego-primenyat-v-boyu


почитай глупое создание
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13.03.2024 15:39 Відповісти
Що тобі не зрозуміло у векторі пішої прогулки який я тобі задав? Що ти намагаєшся тут довести? Порівнюєш лазер ціна вистрілу якого 10$ з ракетою петріота за мільйони баксів? Мобільні групи зі стрілковими установками теж в туман шахеди не бачать, так може ти і їх обісреш і скаж що вони дарма твою тупу сраку захищають бо то не ефективно взагалі? Чи ти просто чмо ущербне яке тут за рублі строчить? Я думаю на дошик з сосискою і боярку ти вже заробив. Можеш заспокоїтись.
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13.03.2024 16:02 Відповісти
Ти кусок тупого лайна прочитало оте посилання?
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13.03.2024 16:06 Відповісти
Кусок тупого лайна в тебе в голові. Пішов *****, якщо ти з першого разу не розумієш.
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13.03.2024 16:10 Відповісти
Это да. Что в лазерных системах хреново так это то, что реагируют на любую пылинку.
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13.03.2024 15:46 Відповісти
че нить на линзу попало и замена линзы
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13.03.2024 15:49 Відповісти
Нет, дымка не спасает от большего количества излучений. Во Франции народ при серфинге под дождевыми тучами сгорает от солнца, которого не видно. Тут такой же эффект. У этого оружия главный недостаток что 40 лет назад, что сегодня один - источник энергии. Ввиду него эти установки огромные и станционарные, а значит после обноружения они будут легко уничтожены ракетным вооружением. Поэтому единственное, где пока можно применять - на флоте против беспилотников.
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13.03.2024 17:56 Відповісти
це називається "глибокоешолована ППО" - дальнобійну систему прикриває малої і середньої дальності
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14.03.2024 10:41 Відповісти
Гиперболоид инженера Гарина….!
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13.03.2024 13:54 Відповісти
Колись США розробляли Boeing YAL-1 (ПРО), але щось не зрослося...
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13.03.2024 13:56 Відповісти
В таких умовах і атакуючі дрони не дуже бачать. Їм теж потріне прозоре повітря. А якщо починається несподівана атака, то диму взагалі ще немає.
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13.03.2024 13:58 Відповісти
З якого диву?Шахеди по координатам летять їм погода,туман до сраки
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13.03.2024 14:22 Відповісти
Але не всі цілі стаціонарні. Треба дещо й бачити, й коригувати в реальному часі. І тут уже бойовий лазерний модуль буде корисним проти як-мінімум дронів.
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13.03.2024 14:30 Відповісти
Плавити метал чи пластик дронів не завжди й потрібно.
Достатньо відносно невеликої енергії лазерних променів HEL, яка пропускається середовищем, для виведення з ладу матриць відеокамер та мікроболометричних матриць бортових тепловізорів дронів.
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13.03.2024 14:47 Відповісти
Так , але якщо ,,заглушити" GPS , то в цьому випадку , щоб використовувати ШІ беспілотником ,треба гарна видимість , а за таких умов лазер зробить своє діло , тим більше з не швидкою ціллю та з маленькою теплоємністю.
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13.03.2024 15:05 Відповісти
Фантазер?А какого *** шахеды летают и ничем не глушатся?
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13.03.2024 15:10 Відповісти
Там де буде стояти лазерний модуль будуть глушитись , і так , де є можливість GPS глушать , бо скрізь глушилки не поставиш.
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Об инерциальной системе наведения слышал?Ее чем глушить будешь,лопатой?
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13.03.2024 15:16 Відповісти
А про її похибку залежно від відстані та тим більшу від кількості маневрів та режимів польоту чули ? Чого ви заперечуєте . Для місцевого , тобто невеликого радіусу дії , та за відносної прозорості повітря система буде дієвою . В принципі Ваш скепсис зрозумілий , але ж не можна вести діалог за типом ,, а Баба Яга проти".
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13.03.2024 15:42 Відповісти
Лазером, как лопатой.
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13.03.2024 15:49 Відповісти
Без тесту на полі бою то все херня. Відправте для прикриття пєтріотів і буде ясно на що годиться ця зброя.
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13.03.2024 14:00 Відповісти
Та хоть в Одесу шахеди збивати
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13.03.2024 14:24 Відповісти
Это такая же распильная дурня как и электромагнитная пушка
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13.03.2024 14:07 Відповісти
Ці брити такі тупі, ну такі вже тупі... І крадуть же ж!
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13.03.2024 14:20 Відповісти
Не совсем бесполезное занятие,в процессе исследования может получится много полезных побочных изделий.Это лучше чем ничего не делать
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13.03.2024 14:25 Відповісти
Інтенсивність пучка 200-300ватт на секунду. В залежності від погодних умов, температура пучка буде розсіюватися. Ну сміх та й годі. Для різки металу треба від 500ватт. А різка кольорового вже від 1квт. Цим девайсом лише пластмасові дрони збивати і надувні аєростати дірявити. Але якщо дешево та сердито, то піде як мобільна пікап версія.
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13.03.2024 14:36 Відповісти
Які фотони мають більшу енергію - інфрачервоні чи ультрафіолетові ?
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13.03.2024 14:47 Відповісти
Фотон це лише партікль. Мова йде про хвилі. І де ви тут у/ф побачили хз.
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13.03.2024 15:06 Відповісти
Корпускулярно-хвильовий дуалізм - ой я шось не те надрукував і фотонів не існує .
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13.03.2024 15:12 Відповісти
Це лише гіпотеза. Сам по собі фотон дрібна енергетична маса. Можна формувати любі діапазони хвиль з любою інтенсивністтю. Аби енергії хватило. Але у/ф промінями ви не розплавите нічого.
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13.03.2024 15:20 Відповісти
"Але у/ф промінями ви не розплавите нічого." - ше шо цікавого надрукуєте ?
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13.03.2024 15:38 Відповісти
Краще роскажіть мені, як 10ма ваттами вскип'яти 1л води за бодай хвилину. Ви спершу питаєте дурню і порівнюєте буй з пальцем, а потім вам не цікаво. Знайдете гамма випромінювач достатньо потужний, можете ним плавити що завгодно.
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13.03.2024 15:47 Відповісти
Я вас пняв - ви пняли шо надрукували хрінь про неможливість чогось там в принципі шось там зробить забувши додати важливу річ про необхідну кількість чогось там а винуватий а крайнім вийшов я ? Ну в принципі я не вибагливий і так і бути визнаю шо ви обложалися - як то друкують з ким не буває ( ось цей комент можна визнати як комент людини яка не може висловитись нормально - а можна визнати як комент людини яка приколюється трішечки ну тіко без образ гаразд ?).
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13.03.2024 15:58 Відповісти
До речі а морська хвиля існує завдяки молекулам води чи це молекули води існують завдяки морській хвилі?
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Це вже кінетичний рух молекул. Безкінченна термоентропія, а значить постійний рух матерії.
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13.03.2024 15:22 Відповісти
Бриты-лохи, сначало надо на Цензоре посоветоваться, тут професионалов хоть греблю гати, они же ничего незнают о интенсивности пучка, в школу не ходили, гарвардов не заканчивали. А про поглинання деякими речовинами деяких довжин хвиль я вообще молчу)))
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13.03.2024 14:53 Відповісти
Американцы работали в данном направлении,не ослили.Есть люди с образованием,прикинь.Как ведет лазерный луч,для этого достаточно школьной программы
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13.03.2024 14:57 Відповісти
Кому достаточно школьной программы , а кому и этого мало:
https://kafvp.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%901-%D0%904.pdf
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13.03.2024 18:33 Відповісти
Мені особливо подобаються такі коментатори як ви. Ви хоч школу закінчили? Чи вірите у магічне формування пучка потужності яка вам балістику встигне перехопити? Де ви стільки енергії візьмете грамотій? Звісно новина розрахована на понти. Типу в нас є. Фізики від сміху животи надривають з таких заяв. Вони навіть рельсотрон до ефективного стану не довели. Все лише прототипи, бо нема ніяких чудес в тому світі з утворенням енергії. Я не здивуюся, якщо ці 200ватт на сек придумав хтось від себе на обум лазаря в редакції поки писав статтю.
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13.03.2024 15:11 Відповісти
Є така штукенція яка називається кондесатор - вона здатна майже митєво видати всю накоплену нею енергію ( звичайний акумулятор на подібне не здатний - кондесатор здатний ).
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13.03.2024 16:10 Відповісти
Конденсатор це лише імпульсне накопичення енергії, але амперажу від них не отримати, на відміну як від суми батарей під'єднаних паралельно. Припустимо захист ракетоносіїв та бойової частини вкриють вольфрамовим покриттям з компенсаційним термоконтуром і цей лазер вкакається. У формування пучку здатного щось накоїти в радіусі 30км, треба бодай 200-300квт... а не якісь там 200ват на сек. Маразм.
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13.03.2024 16:26 Відповісти
Этой мощности хватит?

В 2019 году румынский лазер ELI-NP достиг мощности 10 петаватт, став мощнейшим в мире.
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13.03.2024 16:09 Відповісти
Мощность может быть огромной, но соответствующая этой мощности энергия - маленькой.
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13.03.2024 18:11 Відповісти
Ну, тогда румыны нам друзья....
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17.03.2024 07:24 Відповісти
А чому тільки ППО? Що, по танках неможна?
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13.03.2024 14:43 Відповісти
Можна і по танкам - тіко лазер має бути розміром з стадіон .
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13.03.2024 14:49 Відповісти
По танках з 80-х рр.ХХст. застосовувались т.зв."сліпучі лазери"- даззлеры (dazzler).
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13.03.2024 16:39 Відповісти
За тими *драконами*,потрібно *електростанцію*тягати,якщо на полі бою.
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13.03.2024 14:50 Відповісти
Та мабуть ні. Вистачить і 50 кВт.
https://defence-ua.com/news/tsej_stryker_z_lazerami_usijav_pole_zbitimi_bpla_ale_poki_je_problemi_z_raketami_ta_artilerijskimi_snarjadami-11298.html
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13.03.2024 16:35 Відповісти
А показник "10 сек." нікого не дивує ? Це ж не по стаціонарній цілі бити.
Виходить 1 ціль тре 10 сек. вести ??
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14.03.2024 11:52 Відповісти
Супер, заверніть два
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15.03.2024 21:35 Відповісти
 
 