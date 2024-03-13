У Великій Британії показали результати новітньої лазерної системи ППО DragonFire. ФОТО

У Великій Британії показали результати роботи своєї високопотужної лазерної зброї DragonFire для боротьби з повітряними цілями.

Відповідні фото опублікувала в соцмережі Х Лабораторія оборонних технологій (Dstl), підпорядкована Міністерству оборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Надзвичайна сила DragonFire була продемонстрована. Група експертів пояснила операційні переваги, які пропонує ця лазерна технологія", - йдеться в дописі.

DragonFire - лазерна зброя Великої Британії для боротьби з повітряними цілями. Вона використовує технологію, щоб направляти потужний лазер на великі відстані. Точність еквівалентна влучанню у монету з відстані в кілометр.

Радіус дії DragonFire є засекреченим. Але це зброя прямої видимості, і вона може уражати будь-яку видиму ціль, зазначає британське Міноборони.

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Лондон стверджує, що ця зброя може уражати цілі зі швидкістю світла, щоб прорізати ціль, що призводить до пошкодження конструкції або до "більш вражаючих результатів, якщо націлена боєголовка".

Випалювання лазером протягом 10 секунд в еквіваленті коштує як використання звичайного обігрівача протягом години. Так, DragonFire має потенціал стати недорогою альтернативою ракетам під час виконання певних завдань. Вартість одного пострілу оцінюють у менш ніж 10 фунтів стерлінгів.