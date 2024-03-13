В Великобритании показали результаты новейшей лазерной системы ПВО DragonFire. ФОТО
В Великобритании показали результаты работы своего высокомощного лазерного оружия DragonFire для борьбы с воздушными целями.
Соответствующие фото опубликовала в соцсети Х Лаборатория оборонных технологий (Dstl), подчиненная Министерству обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайная сила DragonFire была продемонстрирована. Группа экспертов объяснила операционные преимущества, предлагаемые этой лазерной технологией", - говорится в сообщении.
DragonFire – лазерное оружие Великобритании для борьбы с воздушными целями. Она использует технологию, чтобы направлять мощный лазер на большие расстояния. Точность эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.
Радиус действия DragonFire засекречен. Но это оружие прямой видимости, и оно может поражать любую видимую цель, отмечает британское Минобороны.
Лондон утверждает, что это оружие может поражать цели со скоростью света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или к "более впечатляющим результатам, если нацелена боеголовка".
Выжигание лазером в течение 10 секунд в эквиваленте соответствует как использование обычного обогревателя в течение часа. Так, DragonFire имеет потенциал стать недорогой альтернативой ракетам при выполнении определенных задач. Стоимость одного выстрела оценивают в менее чем 10 фунтов стерлингов.
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не твоя - вот ты и бесишся.. , завидуйте молча
Облачьность на низьких висотах ураження не має значення. Дрони, ракети і снаряди на підльоті ніяку димову завісу не зможуть і не будуть продукувати. Достатня задимленість або пилові бурі це явище надзвичайно рідкісне. Особливо в морських і океанічних умовах, для яких в першу чергу ця зброя і розроблялась. Тому єдиний дебілоїд в коментарях тут ти.
Инет это не только порнуха!!! Вбей в поиск ((лазерное оружие,проблемы использования)))!!!!Подгорает от таких тупых ********
почитай глупое создание
Достатньо відносно невеликої енергії лазерних променів HEL, яка пропускається середовищем, для виведення з ладу матриць відеокамер та мікроболометричних матриць бортових тепловізорів дронів.
https://kafvp.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%901-%D0%904.pdf
В 2019 году румынский лазер ELI-NP достиг мощности 10 петаватт, став мощнейшим в мире.
https://defence-ua.com/news/tsej_stryker_z_lazerami_usijav_pole_zbitimi_bpla_ale_poki_je_problemi_z_raketami_ta_artilerijskimi_snarjadami-11298.html
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