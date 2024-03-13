РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости Фото
11 668 74

В Великобритании показали результаты новейшей лазерной системы ПВО DragonFire. ФОТО

В Великобритании показали результаты работы своего высокомощного лазерного оружия DragonFire для борьбы с воздушными целями.

Соответствующие фото опубликовала в соцсети Х Лаборатория оборонных технологий (Dstl), подчиненная Министерству обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная сила DragonFire была продемонстрирована. Группа экспертов объяснила операционные преимущества, предлагаемые этой лазерной технологией", - говорится в сообщении.

DragonFire

DragonFire – лазерное оружие Великобритании для борьбы с воздушными целями. Она использует технологию, чтобы направлять мощный лазер на большие расстояния. Точность эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.

DragonFire

Радиус действия DragonFire засекречен. Но это оружие прямой видимости, и оно может поражать любую видимую цель, отмечает британское Минобороны.

Читайте также: Великобритания впервые испытала лазерное оружие: Дальность засекречена, но может поражать любую видимую цель

Лондон утверждает, что это оружие может поражать цели со скоростью света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или к "более впечатляющим результатам, если нацелена боеголовка".

DragonFire

Выжигание лазером в течение 10 секунд в эквиваленте соответствует как использование обычного обогревателя в течение часа. Так, DragonFire имеет потенциал стать недорогой альтернативой ракетам при выполнении определенных задач. Стоимость одного выстрела оценивают в менее чем 10 фунтов стерлингов.

DragonFire

Автор: 

Великобритания (5011) оружие (10248) лазерное оружие (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Молодец кацап, три рубля на бояру заработал, а теперь иди *****!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:56
+18
Туман? Что ж ты раньше об этом не написал жителям туманного Альбиона, может они бы и не стали все это разрабатывать. А на самом деле детекция цели, наведение и поражение может осуществляться на длинах волн, которым "задымление" не особо мешает. Тем более хотел бы я видеть как беспилотник будет держать впереди себя задымление в течение минут, двигаясь со скоростью 200 км/час.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:01
+11
Без тесту на полі бою то все херня. Відправте для прикриття пєтріотів і буде ясно на що годиться ця зброя.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туман,облачность,запыленность,дым и система не работает .Нужны идеальные условия
показать весь комментарий
13.03.2024 13:51 Ответить
Зброя для космосу
показать весь комментарий
13.03.2024 13:54 Ответить
Молодец кацап, три рубля на бояру заработал, а теперь иди *****!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:56 Ответить
Человеку без образования везде мерещатся кацапы и ругается,как кацап,очень похж на кацапа.Тупой,мат,бояра
показать весь комментарий
13.03.2024 14:18 Ответить
А знаешь почему касап - эквивалент к "человеку без образования"? Может потому,что они дикие и не образованные?) То есть, это уже синонимы, и 6икто не виноват в этом ... Поэтому если ты касап - просто смирись
показать весь комментарий
14.03.2024 23:16 Ответить
Туман? Что ж ты раньше об этом не написал жителям туманного Альбиона, может они бы и не стали все это разрабатывать. А на самом деле детекция цели, наведение и поражение может осуществляться на длинах волн, которым "задымление" не особо мешает. Тем более хотел бы я видеть как беспилотник будет держать впереди себя задымление в течение минут, двигаясь со скоростью 200 км/час.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:01 Ответить
Израиль разарбатывает,проблема таже,облачность,пыль.Для начала поинтерисуйся данной темой,а потом херню пиши.Ты настолько дебил,что думаешь о беспилотнике с дымовой завезой .На земле дым,пвль дурачок .Жесть просто
показать весь комментарий
13.03.2024 15:09 Ответить
Парашник, а откуда же пыль около беспилотника?))) ты там будешь лететь и пердеть пылью?)))
показать весь комментарий
14.03.2024 23:17 Ответить
На земле пыль, возле установки.Пыль на линзу и линзе ******!!!Сколько же глупых сдесь
показать весь комментарий
15.03.2024 08:08 Ответить
Может, для начала поинтересуешься последними достижениями в этой области? Например разработками системы на основе пульсирующего лазера большой мощности, способного прожигать канал в облаке? Или твой папа настолько дурачок, что не научил тебя тому, что Мир постоянно меняется и то, что считалось невозможным во времена его молодости, сегодня делается на ура? Жесть - это тупицы вроде тебя, предполагающие что вокруг всегда настолько плотная и низкая облачность или пылевая взвесь, что даже за 200 метров до беспилотника мощный лазер не сможет его достать. Проведи эксперимент - пусть твой папа станет за 20 метров от тебя с мощным лазером, которым сжигают глаза снайперам, а ты напустишь облаков, которые помешают твоему папе сжечь глаза на твоей тупой башке.
показать весь комментарий
30.03.2024 02:17 Ответить
..как часто человек-оптика не может видеть вдаль больше километра (сотни метров - видно всегда)? - меньше десятых долей процента от общего времени.. а учитывая время реакции техники в микросекунды - на подлёте уничтожится всё
не твоя - вот ты и бесишся.. , завидуйте молча
показать весь комментарий
13.03.2024 14:05 Ответить
Нужно было не прогуливать школу,дело не в видимости,а в рассеивание лазерного луча,безнадежная тупость
показать весь комментарий
13.03.2024 14:29 Ответить
..а это приятно - "прогуливать школу" в компании таких же "безнадёжных двоечников" из лаборатории оборонных технологий (Dstl)
показать весь комментарий
13.03.2024 14:34 Ответить
А про поглинання деякими речовинами деяких довжин хвиль електромагнітного випромінювання ви шо ***** забили - в школі як я бачу ви не вчилися ви просто тупо туди ходили ( ну так розсіювання на відстані в 1 км буде відігравати колосальну річ і сфокусувати лазер то є проблема ).
показать весь комментарий
13.03.2024 14:39 Ответить
Британці і американці в цю технологію мільйони доларів вкидають за останні роки. Як це тебе туди такого розумного інженером не взяли я навіть не уявляю. Скільки б бабла зекономив би їм.
Облачьность на низьких висотах ураження не має значення. Дрони, ракети і снаряди на підльоті ніяку димову завісу не зможуть і не будуть продукувати. Достатня задимленість або пилові бурі це явище надзвичайно рідкісне. Особливо в морських і океанічних умовах, для яких в першу чергу ця зброя і розроблялась. Тому єдиний дебілоїд в коментарях тут ти.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:23 Ответить
Почитай о проблемах использования данного оружия,сами же пишут разработчики,я не с потолка взял это в отличии от тебя ********!!!Как вы ******* тупые дебилы!!!
Инет это не только порнуха!!! Вбей в поиск ((лазерное оружие,проблемы использования)))!!!!Подгорает от таких тупых ********
показать весь комментарий
13.03.2024 15:32 Ответить
Кацап їбанутий пішов ***** звідси
показать весь комментарий
13.03.2024 15:34 Ответить
Сложно загуглить или тебе ссылок накидать?
показать весь комментарий
13.03.2024 15:35 Ответить
Потому что я один походу с этой толпы,который читал много на данную тему!!!
показать весь комментарий
13.03.2024 15:34 Ответить
Потому чьто ти тут єдиний кацап і довбойоб серед людей
показать весь комментарий
13.03.2024 15:36 Ответить
https://focus.ua/digital/631879-prozhigayut-ne-vse-i-ne-vsegda-kak-rabotaet-lazernoe-oruzhie-i-chto-meshaet-ego-primenyat-v-boyu https://focus.ua/digital/631879-prozhigayut-ne-vse-i-ne-vsegda-kak-rabotaet-lazernoe-oruzhie-i-chto-meshaet-ego-primenyat-v-boyu


почитай глупое создание
показать весь комментарий
13.03.2024 15:39 Ответить
Що тобі не зрозуміло у векторі пішої прогулки який я тобі задав? Що ти намагаєшся тут довести? Порівнюєш лазер ціна вистрілу якого 10$ з ракетою петріота за мільйони баксів? Мобільні групи зі стрілковими установками теж в туман шахеди не бачать, так може ти і їх обісреш і скаж що вони дарма твою тупу сраку захищають бо то не ефективно взагалі? Чи ти просто чмо ущербне яке тут за рублі строчить? Я думаю на дошик з сосискою і боярку ти вже заробив. Можеш заспокоїтись.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:02 Ответить
Ти кусок тупого лайна прочитало оте посилання?
показать весь комментарий
13.03.2024 16:06 Ответить
Кусок тупого лайна в тебе в голові. Пішов *****, якщо ти з першого разу не розумієш.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:10 Ответить
Это да. Что в лазерных системах хреново так это то, что реагируют на любую пылинку.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:46 Ответить
че нить на линзу попало и замена линзы
показать весь комментарий
13.03.2024 15:49 Ответить
Нет, дымка не спасает от большего количества излучений. Во Франции народ при серфинге под дождевыми тучами сгорает от солнца, которого не видно. Тут такой же эффект. У этого оружия главный недостаток что 40 лет назад, что сегодня один - источник энергии. Ввиду него эти установки огромные и станционарные, а значит после обноружения они будут легко уничтожены ракетным вооружением. Поэтому единственное, где пока можно применять - на флоте против беспилотников.
показать весь комментарий
13.03.2024 17:56 Ответить
це називається "глибокоешолована ППО" - дальнобійну систему прикриває малої і середньої дальності
показать весь комментарий
14.03.2024 10:41 Ответить
Гиперболоид инженера Гарина….!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:54 Ответить
Колись США розробляли Boeing YAL-1 (ПРО), але щось не зрослося...
показать весь комментарий
13.03.2024 13:56 Ответить
В таких умовах і атакуючі дрони не дуже бачать. Їм теж потріне прозоре повітря. А якщо починається несподівана атака, то диму взагалі ще немає.
показать весь комментарий
13.03.2024 13:58 Ответить
З якого диву?Шахеди по координатам летять їм погода,туман до сраки
показать весь комментарий
13.03.2024 14:22 Ответить
Але не всі цілі стаціонарні. Треба дещо й бачити, й коригувати в реальному часі. І тут уже бойовий лазерний модуль буде корисним проти як-мінімум дронів.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:30 Ответить
Плавити метал чи пластик дронів не завжди й потрібно.
Достатньо відносно невеликої енергії лазерних променів HEL, яка пропускається середовищем, для виведення з ладу матриць відеокамер та мікроболометричних матриць бортових тепловізорів дронів.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:47 Ответить
Так , але якщо ,,заглушити" GPS , то в цьому випадку , щоб використовувати ШІ беспілотником ,треба гарна видимість , а за таких умов лазер зробить своє діло , тим більше з не швидкою ціллю та з маленькою теплоємністю.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:05 Ответить
Фантазер?А какого *** шахеды летают и ничем не глушатся?
показать весь комментарий
13.03.2024 15:10 Ответить
Там де буде стояти лазерний модуль будуть глушитись , і так , де є можливість GPS глушать , бо скрізь глушилки не поставиш.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:15 Ответить
Об инерциальной системе наведения слышал?Ее чем глушить будешь,лопатой?
показать весь комментарий
13.03.2024 15:16 Ответить
А про її похибку залежно від відстані та тим більшу від кількості маневрів та режимів польоту чули ? Чого ви заперечуєте . Для місцевого , тобто невеликого радіусу дії , та за відносної прозорості повітря система буде дієвою . В принципі Ваш скепсис зрозумілий , але ж не можна вести діалог за типом ,, а Баба Яга проти".
показать весь комментарий
13.03.2024 15:42 Ответить
Лазером, как лопатой.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:49 Ответить
Без тесту на полі бою то все херня. Відправте для прикриття пєтріотів і буде ясно на що годиться ця зброя.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:00 Ответить
Та хоть в Одесу шахеди збивати
показать весь комментарий
13.03.2024 14:24 Ответить
Это такая же распильная дурня как и электромагнитная пушка
показать весь комментарий
13.03.2024 14:07 Ответить
Ці брити такі тупі, ну такі вже тупі... І крадуть же ж!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:20 Ответить
Не совсем бесполезное занятие,в процессе исследования может получится много полезных побочных изделий.Это лучше чем ничего не делать
показать весь комментарий
13.03.2024 14:25 Ответить
Інтенсивність пучка 200-300ватт на секунду. В залежності від погодних умов, температура пучка буде розсіюватися. Ну сміх та й годі. Для різки металу треба від 500ватт. А різка кольорового вже від 1квт. Цим девайсом лише пластмасові дрони збивати і надувні аєростати дірявити. Але якщо дешево та сердито, то піде як мобільна пікап версія.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:36 Ответить
Які фотони мають більшу енергію - інфрачервоні чи ультрафіолетові ?
показать весь комментарий
13.03.2024 14:47 Ответить
Фотон це лише партікль. Мова йде про хвилі. І де ви тут у/ф побачили хз.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:06 Ответить
Корпускулярно-хвильовий дуалізм - ой я шось не те надрукував і фотонів не існує .
показать весь комментарий
13.03.2024 15:12 Ответить
Це лише гіпотеза. Сам по собі фотон дрібна енергетична маса. Можна формувати любі діапазони хвиль з любою інтенсивністтю. Аби енергії хватило. Але у/ф промінями ви не розплавите нічого.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:20 Ответить
"Але у/ф промінями ви не розплавите нічого." - ше шо цікавого надрукуєте ?
показать весь комментарий
13.03.2024 15:38 Ответить
Краще роскажіть мені, як 10ма ваттами вскип'яти 1л води за бодай хвилину. Ви спершу питаєте дурню і порівнюєте буй з пальцем, а потім вам не цікаво. Знайдете гамма випромінювач достатньо потужний, можете ним плавити що завгодно.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:47 Ответить
Я вас пняв - ви пняли шо надрукували хрінь про неможливість чогось там в принципі шось там зробить забувши додати важливу річ про необхідну кількість чогось там а винуватий а крайнім вийшов я ? Ну в принципі я не вибагливий і так і бути визнаю шо ви обложалися - як то друкують з ким не буває ( ось цей комент можна визнати як комент людини яка не може висловитись нормально - а можна визнати як комент людини яка приколюється трішечки ну тіко без образ гаразд ?).
показать весь комментарий
13.03.2024 15:58 Ответить
До речі а морська хвиля існує завдяки молекулам води чи це молекули води існують завдяки морській хвилі?
показать весь комментарий
13.03.2024 15:15 Ответить
Це вже кінетичний рух молекул. Безкінченна термоентропія, а значить постійний рух матерії.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:22 Ответить
Бриты-лохи, сначало надо на Цензоре посоветоваться, тут професионалов хоть греблю гати, они же ничего незнают о интенсивности пучка, в школу не ходили, гарвардов не заканчивали. А про поглинання деякими речовинами деяких довжин хвиль я вообще молчу)))
показать весь комментарий
13.03.2024 14:53 Ответить
Американцы работали в данном направлении,не ослили.Есть люди с образованием,прикинь.Как ведет лазерный луч,для этого достаточно школьной программы
показать весь комментарий
13.03.2024 14:57 Ответить
Кому достаточно школьной программы , а кому и этого мало:
https://kafvp.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%901-%D0%904.pdf
показать весь комментарий
13.03.2024 18:33 Ответить
Мені особливо подобаються такі коментатори як ви. Ви хоч школу закінчили? Чи вірите у магічне формування пучка потужності яка вам балістику встигне перехопити? Де ви стільки енергії візьмете грамотій? Звісно новина розрахована на понти. Типу в нас є. Фізики від сміху животи надривають з таких заяв. Вони навіть рельсотрон до ефективного стану не довели. Все лише прототипи, бо нема ніяких чудес в тому світі з утворенням енергії. Я не здивуюся, якщо ці 200ватт на сек придумав хтось від себе на обум лазаря в редакції поки писав статтю.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:11 Ответить
Є така штукенція яка називається кондесатор - вона здатна майже митєво видати всю накоплену нею енергію ( звичайний акумулятор на подібне не здатний - кондесатор здатний ).
показать весь комментарий
13.03.2024 16:10 Ответить
Конденсатор це лише імпульсне накопичення енергії, але амперажу від них не отримати, на відміну як від суми батарей під'єднаних паралельно. Припустимо захист ракетоносіїв та бойової частини вкриють вольфрамовим покриттям з компенсаційним термоконтуром і цей лазер вкакається. У формування пучку здатного щось накоїти в радіусі 30км, треба бодай 200-300квт... а не якісь там 200ват на сек. Маразм.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:26 Ответить
Этой мощности хватит?

В 2019 году румынский лазер ELI-NP достиг мощности 10 петаватт, став мощнейшим в мире.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:09 Ответить
Мощность может быть огромной, но соответствующая этой мощности энергия - маленькой.
показать весь комментарий
13.03.2024 18:11 Ответить
Ну, тогда румыны нам друзья....
показать весь комментарий
17.03.2024 07:24 Ответить
А чому тільки ППО? Що, по танках неможна?
показать весь комментарий
13.03.2024 14:43 Ответить
Можна і по танкам - тіко лазер має бути розміром з стадіон .
показать весь комментарий
13.03.2024 14:49 Ответить
По танках з 80-х рр.ХХст. застосовувались т.зв."сліпучі лазери"- даззлеры (dazzler).
показать весь комментарий
13.03.2024 16:39 Ответить
За тими *драконами*,потрібно *електростанцію*тягати,якщо на полі бою.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:50 Ответить
Та мабуть ні. Вистачить і 50 кВт.
https://defence-ua.com/news/tsej_stryker_z_lazerami_usijav_pole_zbitimi_bpla_ale_poki_je_problemi_z_raketami_ta_artilerijskimi_snarjadami-11298.html
показать весь комментарий
13.03.2024 16:35 Ответить
А показник "10 сек." нікого не дивує ? Це ж не по стаціонарній цілі бити.
Виходить 1 ціль тре 10 сек. вести ??
показать весь комментарий
14.03.2024 11:52 Ответить
Супер, заверніть два
показать весь комментарий
15.03.2024 21:35 Ответить
 
 