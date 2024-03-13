В Великобритании показали результаты новейшей лазерной системы ПВО DragonFire. ФОТО

В Великобритании показали результаты работы своего высокомощного лазерного оружия DragonFire для борьбы с воздушными целями.

Соответствующие фото опубликовала в соцсети Х Лаборатория оборонных технологий (Dstl), подчиненная Министерству обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная сила DragonFire была продемонстрирована. Группа экспертов объяснила операционные преимущества, предлагаемые этой лазерной технологией", - говорится в сообщении.

DragonFire – лазерное оружие Великобритании для борьбы с воздушными целями. Она использует технологию, чтобы направлять мощный лазер на большие расстояния. Точность эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.

Радиус действия DragonFire засекречен. Но это оружие прямой видимости, и оно может поражать любую видимую цель, отмечает британское Минобороны.

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Лондон утверждает, что это оружие может поражать цели со скоростью света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или к "более впечатляющим результатам, если нацелена боеголовка".

Выжигание лазером в течение 10 секунд в эквиваленте соответствует как использование обычного обогревателя в течение часа. Так, DragonFire имеет потенциал стать недорогой альтернативой ракетам при выполнении определенных задач. Стоимость одного выстрела оценивают в менее чем 10 фунтов стерлингов.